Милитаризация: Япония утвердила рекордный военный бюджет на 2026 год

Кабинет министров Японии одобрил самый крупный военный бюджет в новейшей истории страны – свыше 9 трлн иен, что означает рост почти на 10% за год. Формально – очередной этап пятилетней программы, неформально – ускоренный уход от послевоенной модели «ограниченной обороны» на фоне конфликта интересов с Китаем.

Это уже четвертый год курса на доведение военных расходов до 2% ВВП – ориентира, который раньше ассоциировался исключительно с НАТО. Причем деньги закладываются не в символические статьи. Акцент делается на средства ответного удара, прибрежную оборону, ракеты «земля-корабль» и беспилотные системы.



Отдельно выделяются десятки миллиардов йен на создание многоуровневой дроновой сети – воздушной, надводной и подводной – в рамках системы «Щит», которую планируют развернуть к 2028 году.

Отношения Токио и Пекина резко охладились после заявлений японского премьера о возможном военном участии в конфликте вокруг Тайваня. В Китае это восприняли не как частное мнение, а как маркер смены стратегической линии. Ответ последовал быстро – от дипломатических демаршей до публичных обвинений Японии в подталкивании региона к гонке вооружений.

Отдельное раздражение у Пекина вызывает японская активность в космосе. Запуски ракет, спутники навигации и разведки, кооперация с США – все это в КНР уже называют милитаризацией космического пространства. В китайских комментариях все чаще появляются исторические аллюзии, явно намекающие, что Япония «забывает уроки прошлого».

В Токио, впрочем, продолжают настаивать: оборонная доктрина остается прежней, а бюджет – вынужденная мера. Но реальность выглядит иначе. Поправки 2015 года к конституции давно открыли дорогу коллективной самообороне, а нынешние расходы наполняют эту формулу реальным содержанием. По сути, Япония при новом премьере открыла прямой курс на милитаризацию.
  1. Антоний Звание
    Антоний
    -1
    Сегодня, 12:30
    Автор напрасно пытается увести проблему милитаризации Японии от т.н. Северных территорий к неким КНР, Тайваням и прочим Кореям, хотя очевидно, что враг и цель Японии это РФ.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 13:53
      Смотрю, заминусили неподеЦки? А за что? За высказывание спорной идеи? Дык поживём -увидим! Тогда можно будет и поржать и поминусить. Типо, ужо 2199год на носу, а Япония так и не воевала с РФ! Вот какой неумный человек ванговал в начале 21века! Но пока что не 2199г, так что смеяться рановато. Япония вполне может ...ну, как минимум, обострить...И тогда (на фоне СВо) будет нифига не смешно. Даже если от собственно боевых действий они и откажутся. Но вот подтянуть войска, устроить учения с охрененым количеством привлекаемых сил и средст.. эт запросто.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 12:34
    По сути, Япония при новом премьере открыла прямой курс на милитаризацию.

    Кто бы сомневался в имперских замашках руководства оккупированной страны...
    Россия, в силу своей территориальной великости и наличия определённых видов вооружения, не должна обращать внимание на телодвижения руководства островного государства, лишившегося разума...Чтобы Фукусима не показалась им небольшим тропическим циклоном в сравнении с предполагаемыми ответными мерами...
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +1
      Сегодня, 13:56
      А ведь ходили слухи, что Фукусима случилась после попыток наработки материалов дляЯО по обходной технологии из тория... И РФ, якобы, применила тектоническое оружие..Конспирология? Возможно.
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 12:36
    Да не на КНР они замахиваются......
  4. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 12:40
    Япония увидела свой исторический шанс вернуть т.н. Северные территории. Создать ядерное оружие для них не проблема, у них первый реактор еще при Хрущеве появился, страна высокотехнологична, по срокам вопрос максимум несколько месяцев (вполне возможно, что основное уже готово) и вуаля. Средства доставки имеются с запасом. В плане обычных вооружений они чуть ли не на порядок имеют превосходство в ДВ регионе... Что дальше? Наблюдая за 4 летней украинской кампанией, выводы они сделали. Понятно какие. Поэтому их милитаризация она именно по нашу душу. В КНДР или Китай они не полезут, незачем, да и в случае с КНР они точно и быстро проиграют (это не хутор 4 года брать в лоб), а КНДР им не особо интересна. Короче дела на Тихом океане неважные. Многоходовочник же никаких решений ни кадровых никаких иных делать не желает, ему интереснее 25 лет гонять полоумных либералов и визгливых интеллигентов.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +3
      Сегодня, 12:47
      Да и боятся они КНДР. Там элита действует в интересах своей страны, а не с целью грабежа и вывоза награбленного. И глава страны молодой, которого американцы уже пытались попугать, и ничего не вышло.
      1. Антоний Звание
        Антоний
        -1
        Сегодня, 12:49
        Да, но основное это отсутствие к Кореям территориальных претензий.
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          +2
          Сегодня, 12:50
          У них с Южанами вроде есть территориальный спор.
    2. Illanatol Звание
      Illanatol
      0
      Сегодня, 13:55
      Япония сама ничего не решает и без разрешения Дяди Сэма дергаться не будет. Трамп отмашку на такое не даст, так что японцы как и прибалты всякие могут иметь лишь влажные мрии по поводу российских территорий.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:55
    За то мы в этом году по уровню жизни Японию обогнали: ВВП на душу населения по ППС правда только, по валовому уже несколько лет назад.
    По данным на 31 декабря 2024 года, ВВП на душу населения по ППС в Японии составил 46 097,4 доллара США.
    По прогнозам Trading Economics, к концу 2025 года этот показатель достигнет 46 178 долларов США. В долгосрочной перспективе прогнозируется уровень около 46 502 долларов США в 2026 году и 47 013 долларов США в 2027 году.
    ВВП по ППС России на душу населения в 2024 году 47405$ по данным ВБ.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 13:00
    Смотрю прошла ревизия договоров у всех ,после ВМВ ? И Германия и вот уже Япония. А ведь на них были наложены ограничения
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 13:46
      Цитата: APASUS
      И Германия и вот уже Япония. А ведь на них были наложены ограничения

      А ведь на Россию никаких ограничений наложено не было, и, несмотря ни на что, Россия ведёт себя в мире, как нашкодивший кот, озираясь на какого-то невидимого хозяина, чего при социализме не было...Это когда доллар стоил 66 копеек...
      Променяли свободолюбивое Отечество на буржуйское государство, которого перестали бояться (уважать) все!!! Я даже в страшном сне не могу представить, чтобы кто-то вдруг пятьдесят лет назад захотел пересмотреть итоги ВМВ...
  7. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 13:07
    Цитата: Антоний
    хотя очевидно, что враг и цель Японии это РФ.

    что толку Японии от северных территорий, которые она никак не использовала и не собирается использовать? У них приходят в упадок даже те, которые давно под контролем
    Поэтому цель у Японии что угодно, но не эти территории.
    Лично я считаю, что япония отчаянно пытается остановить экспансию Китая и отстоять то, что они сейчас контролируют. А вот если внезапно Китай исчезнет, эти силы могут начать серьезное давление на наш дальний восток.
    1. Doccor18 Звание
      Doccor18
      0
      Сегодня, 13:56
      Цитата: multicaat
      япония отчаянно пытается остановить экспансию Китая и отстоять то, что они сейчас контролируют

      Даже доллар и пентагон не в состоянии это сделать. Американцы дали разрешительную отмашку своим вассалам на вооружение, ведь бесконечно экономическое противостояние не может продолжаться, когда-то должны будут "заговорить пушки", а их уже сейчас на Берках не хватает...
      Что до "северных территорий", то они больше американцам нужны, чем японцам. Захват противником Курильской гряды будет катастрофой, сравнимой с распадом Союза, если не хуже, ибо будет означать исчезновения нашей страны, как тихоокеанской державы.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 13:11
    Ничем хорошим для "самураев" это не закончится.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:15
    В китайских комментариях все чаще появляются исторические аллюзии, явно намекающие, что Япония «забывает уроки прошлого».
    Из тройственно оси, похоже только Рим не забывает прошлого. По крайней мере воевать в России не хочет.
  10. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 13:24
    Думается, что дело не в Китае. Россия и КНДР. Вот против кого дружит с штатами Япония. Китай- в меньшей степени.
  11. andr327 Звание
    andr327
    +1
    Сегодня, 13:55
    Покажите хоть одну страну у которой военный бюджет уменьшался. Как я понимаю 10% это практически инфляция. А любая уважающая себя страна обновление вооружения своей армии проводить регулярно.
    1. Doccor18 Звание
      Doccor18
      0
      Сегодня, 14:06
      Цитата: andr327
      Как я понимаю 10% это практически инфляция

      Официальная инфляция у них (как в любой уважающей себя кап. стране) около 3%, правда рис почти на 90% подорожал и ещё кое-что, но это "мелочи" winked