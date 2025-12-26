Милитаризация: Япония утвердила рекордный военный бюджет на 2026 год
Кабинет министров Японии одобрил самый крупный военный бюджет в новейшей истории страны – свыше 9 трлн иен, что означает рост почти на 10% за год. Формально – очередной этап пятилетней программы, неформально – ускоренный уход от послевоенной модели «ограниченной обороны» на фоне конфликта интересов с Китаем.
Это уже четвертый год курса на доведение военных расходов до 2% ВВП – ориентира, который раньше ассоциировался исключительно с НАТО. Причем деньги закладываются не в символические статьи. Акцент делается на средства ответного удара, прибрежную оборону, ракеты «земля-корабль» и беспилотные системы.
Отдельно выделяются десятки миллиардов йен на создание многоуровневой дроновой сети – воздушной, надводной и подводной – в рамках системы «Щит», которую планируют развернуть к 2028 году.
Отношения Токио и Пекина резко охладились после заявлений японского премьера о возможном военном участии в конфликте вокруг Тайваня. В Китае это восприняли не как частное мнение, а как маркер смены стратегической линии. Ответ последовал быстро – от дипломатических демаршей до публичных обвинений Японии в подталкивании региона к гонке вооружений.
Отдельное раздражение у Пекина вызывает японская активность в космосе. Запуски ракет, спутники навигации и разведки, кооперация с США – все это в КНР уже называют милитаризацией космического пространства. В китайских комментариях все чаще появляются исторические аллюзии, явно намекающие, что Япония «забывает уроки прошлого».
В Токио, впрочем, продолжают настаивать: оборонная доктрина остается прежней, а бюджет – вынужденная мера. Но реальность выглядит иначе. Поправки 2015 года к конституции давно открыли дорогу коллективной самообороне, а нынешние расходы наполняют эту формулу реальным содержанием. По сути, Япония при новом премьере открыла прямой курс на милитаризацию.
