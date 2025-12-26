Узбекистан начинает осваивать космическое пространство в сотрудничестве с NASA

Узбекистан начинает осваивать космическое пространство в сотрудничестве с NASA

Вскоре в неформальном клубе государств, самостоятельно осваивающих ближнее космическое пространство, на одну страну станет больше. Если, конечно, всё пройдет удачно.

Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе ежегодного итогового обращения к Олий Мажлису (парламенту) и народу объявил о начале работ по запуску первого в истории независимости страны собственного искусственного спутника земли. На этом космические амбиции Ташкента не ограничатся.

Узбекский лидер также заявил, что в рамках национальной космической программы ведется подготовка к отправке в космос первого узбекского космонавта. Глава среднеазиатского государства выразил уверенность, что это будет способствовать научному и технологическому развитию Узбекистана и «даст стимул выводу национального прогресса на новый этап».

Сегодня хочу сообщить вам ещё одну важную новость. Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работу по запуску в космос искусственного спутника и первого узбекского космонавта — гражданина нашей страны.

Разговоры об отправке первого космонавта и собственного спутника в Узбекистане ведутся уже на протяжении 5–6 лет. Однако сейчас эта инициатива получает официальный старт на самом высоком уровне. Реализация такого масштабного проекта призвана не только укрепить научно-технический потенциал страны, но и стать символом нового этапа развития Узбекистана, пишут местные СМИ.

Стоит отметить, что отправку первого космонавта, очевидно, на МКС, Узбекистан планирует провести в сотрудничестве с американским NASA. Чем Ташкенту не угодил «Роскосмос», информация отсутствует. Известно, что отправка узбекского космонавта (астронавта, получается) обойдется примерно в 60 миллионов долларов. Запуск собственного искусственного спутника Земли будет стоить до $100 миллионов.

Эксперты отмечают, что появление собственного спутника открывает для Узбекистана новые широкие возможности в развитии телекоммуникаций, метрологии и наблюдений за природными ресурсами. Полёт первого узбекского гражданина страны в космос может стать новым стимулом для молодежи, выбирающей путь в науке и инновациях.

По информации на январь 2025 года, агентство «Узбеккосмос» (Uzcosmos) приступило к разработке национальной космической программы, которая будет охватывать период до 2035 года. Основная цель — определение ключевых направлений развития космической отрасли, включая краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. 13 января 2025 года президент Узбекистана подписал закон «О космической деятельности», согласно которому космический мониторинг и зондирование Земли будут выполняться специальным оператором.

Куда будут летать узбекские космонавты после 2030 года, когда «Роскосмос» планирует прекратить обслуживание МКС, что приведет к выводу станции из эксплуатации, в агентстве «Узбеккосмос» пока предпочитают не думать. Главное, Трампу нравится, что Ташкент будет платить именно NASA. В долгосрочной перспективе политика дуализма, проводимая нынешними лидерами бывших советских республик Средней Азии, чревата не только плюсами, но и минусами.
  1. rs777 Звание
    rs777
    +9
    Сегодня, 12:22
    Узбекам некуда девать деньги, потому что пу бесплатно строит им АЭС. Вот и решили, пускай русские дураки работают бесплатно, а американцам будем платить, потому что бесплатно в космос, почему-то, не берут.

    Узбекистан планирует провести в сотрудничестве с американским NASA. Чем Ташкенту не угодил «Роскосмос», информация отсутствует.

    Тут, как раз, понятно: никто в здравом уме не выберет Роскосмос... Ну разве только, если Роскосмос не пообещает им запустить космонавта и спутники бесплатно.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 12:49
      Узбекистан- самодостаточная и мыслящая страна. С кем и когда,осуществлять экономические проекты- их личное дело. Не думаю что у них преобладает политика " братских партий и братских народов". В ущерб себе,ничего не делается. И это мудро и правильно.
      1. Бесконечность Звание
        Бесконечность
        +2
        Сегодня, 13:09
        Цитата: Андрей Николаевич
        В ущерб себе,ничего не делается. И это мудро и правильно.
        Кстати, Узбекистан не первый в этом деле. Ещё в 2018 году Казахстан купил пуски своих спутников у SpaceX Илона Маска, хотя казалось бы, вот Байконур же... https://www.ixbt.com/news/2018/11/07/dlja-zapuska-svoih-pervyh-nauchnotehnologicheskih-sputnikov-kazahstan-vybral-spacex.html
        Почему? Потому что оказалось выгоднее, даже несмотря на логистику. Плюс в октябре 2018 у Роскосмоса была авария (она была последней, но до этого аварии были каждый год начиная с 2009), а у SpaceX аварий не было уже как несколько лет.
        Цитата: rs777
        Тут, как раз, понятно: никто в здравом уме не выберет Роскосмос... Ну разве только, если Роскосмос не пообещает им запустить космонавта и спутники бесплатно.
        К сожалению, Роскосмос уже давно растерял рынок запусков. В этом году был запущен только один иностранный спутник, и то, это был иранский кубсат (т. е. маленький аппарат размером с обувную коробку). Ещё несколько кубсатов планируют запустить 28 декабря в качестве попутной полезной нагрузки. В пролом году ситуация аналогичная. А ещё лет 10-15 мы получали миллиардные контракты на пуски, и не маленьких кубсатов, а больших аппаратов.

        Что касается статьи, цена очень похожа на стоимость места по контракту Axiom Space. Эти полёты осуществляются на МКС кораблями Crew Dragon. Раньше ими пользовались туристы, но ныне подсели государства. Платишь Axiom Space деньги за своего космонавта, а всё остальное делают за тебя. Этими услугами уже воспользовались: Саудовская Аравия, Индия, Швеция, Италия, Турция, Венгрия и Польша. Полёты осуществляются раз в год, последний был летом этого года (AX-4), астронавты находятся на МКС около 2 недель. При этом ранее индусы, венгры и поляки летали на наших кораблях. У нас в последний раз туристов в космосе запускали в 2021 году на «Союзе МС-20», там было 2 японских миллионера.
        Куда будут летать узбекские космонавты после 2030 года, когда «Роскосмос» планирует прекратить обслуживание МКС, что приведет к выводу станции из эксплуатации, в агентстве «Узбеккосмос» пока предпочитают не думать.
        Видимо, автор ещё не знает, что РОС будут создавать на основе российского сегмента МКС. И проектов новых станций других стран уже немало,и модули первых их них уже в сборке.
      2. rs777 Звание
        rs777
        +1
        Сегодня, 13:30
        В ущерб себе,ничего не делается. И это мудро и правильно.

        Это - у них не делается. А у нас? РФ, случайно, не колония Узбекистана и всех проччих респуюлик СНГ? По-моему кто-то с галеры многоходовочно следует словам бжезинского: «Новый мировой порядок будет установлен против России, на руинах России и за счёт России».
    2. Ильнур Звание
      Ильнур
      +6
      Сегодня, 12:57
      потому что пу бесплатно строит им АЭС

      Я вот тоже не понимаю, почему так происходит: то в Турции, то в Египте, то в Узбекистане -это что такой способ вывода денег, и способ создать за рубежом активы для безбедного будущего себя и своим потомкам?!
      1. rs777 Звание
        rs777
        +2
        Сегодня, 13:24
        Я подозреваю - да. В народе ходят слухи (может надежда такая), что около 2030 г нынешняя власть окончательно разорит и разграбит РФ и сбежит за границу, проживать заработанное непосильным трудом.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:14
      rs777
      Сегодня, 12:22
      Узбекам некуда девать деньги, потому что пу бесплатно строит им АЭС. Ну разве только, если Роскосмос не пообещает им запустить космонавта и спутники бесплатно.

      hi Бесплатно никто никому не оказывает услуг.
      Даже списанием долгов Африке ещё с времён СССР в размере 20 лярдов зелени в рамках Парижского клуба и ВТО преследовали цель дальнейшего продвижения российского бизнеса в странах Африки, поскольку вернуть долги в ближайшей перспективе было нереально.
      Вспомним РФ и бывшие республики после распада СССР с мир-дружба-жвачка, мягкой силой, либерастами, НПО и прочими прелестями от наглосаксов, от которых РФ стала освобождаться в 2000-е годы с законами об иноагентах и проч., Грузия тоже испытывает на себе дружбу и любовь лженедоЗапада.
      Одной из целей матрасников и мелко бритов является окружить границы РФ нелояльными к россиянам государствами на примере бандерштата, включая поток мигрантов для подрыва ситуёвины изнутри, что мы все на себе уже ощущаем.
      1. rs777 Звание
        rs777
        0
        Сегодня, 13:22
        Бесплатно никто никому не оказывает услуг.
        Ну почему же, вон РФ бесплатно построила Турции АЭС. Турки не вложили ни цента. Откуда деньги?
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 13:49
          rs777
          Сегодня, 13:22
          Ну почему же, вон РФ бесплатно построила Турции АЭС. Турки не вложили ни цента. Откуда деньги?

          hi Строительство на условиях кредита от РФ с долгосрочным погашением в течение 25 лет электроэнергией.
          1.Здесь важен имидж РФ и "Росэнергоатома", подминающего конкурентов- наглосаксов и лягушатников в завоёвывании мирового рынка по строительству АЭС.
          2. Закрепление за БВ статуса надёжного партнёра на многие годы.
          3. Перевод османов в рублёвую зону, помогая стране в тяжёлый период экономического кризиса, помним миллионы россиян отдыхающих на Средиземном море.
          4. Вносим раскол в НАТО не надо особой позицией янычар на своё место в истории и право сами решать национальные вопросы.
          Это лишь небольшой перечень выгод, хотя существуют и риски, как в любых международных проектах современности.
    4. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 13:16
      Узбекам некуда девать деньги, потому что пу бесплатно строит им АЭС.

      7 февраля 2019 года президент Узбекистана утвердил Концепцию развития атомной энергетики в Республике Узбекистан на период 2019—2029 годов и «дорожную карту» по её реализации[17]. Согласно планам, для финансирования строительства АЭС будет привлечен государственный кредит Российской Федерации.
      (https://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС_в_Джизакской_области_Узбекистана)

      Разницу между "кредитом" и "бесплатно" улавливаете?
      1. rs777 Звание
        rs777
        -1
        Сегодня, 13:20
        Деньги есть, а они не платят - все за счет бюджета РФ. А там, глядишь, пу посочувствует и спишет кредит. Росатом строит 36 реакторов за рубежом, и я подозреваю, что процентов 90 из них - за кредиты выделенные из бюджета РФ. А отдадут или нет те кредиты - бабушка надвое сказала.
    5. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 13:40
      Золото,уран,газ итд.Деньги есть.Другое дело во что вкладывать.В принципе ,страна нормально развивается,по сравнению с соседями.Теми же киргизами или таджиками.В СССР узбеки всегда жили получше,при этом вызывая зависть соседей.В последствии вылилось в межнациональные конфликты и "водные войны".Есть и у них проблемы,то же расслоение население на бедных,в большинстве своем и богатых.Однако страна развивает промышленность,сельское хозяйство.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 12:25
    ❝ Агентство «Узбеккосмос» (Uzcosmos) приступило к разработке национальной космической программы, которая будет охватывать период до 2035 года. Основная цель – определение ключевых направлений развития космической отрасли ❞ —

    — То есть десять лет будут определять в каком направлении двигаться ...
  3. Rassamaha Звание
    Rassamaha
    -6
    Сегодня, 12:28
    Очередной удар в спину России.
    Через пару десятков лет в космосе нужны будут мигранты для черной работы.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 12:55
      Цитата: Rassamaha
      Очередной удар в спину России.

      Думаю нет. Это скорее профилактика направленная на то, что бы Россия не расслаблялась и не подставляла спину.
      Просто со стороны политиков некогда дружественных республик, в очередной раз продемонстрирован акт политической проституции направленный на то, что бы Россия перестала питать иллюзии о братстве.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 13:05
        Цитата: Ныробский
        ...... в очередной раз продемонстрирован акт политической проституции направленный на то, что бы Россия перестала питать иллюзии о братстве.

        Дмитрий, приветствую hi Так вот и надо России вести себя соответственно! Если нет иллюзий о братство, то и соответственно насчёт мигрантов, пособий и прочего. И напоминать, как штатники позвали укров, а потом под зад коленом и отобрали ништяки! И депортации у штатов не на родину, а куда ближе--- в Мексику. ТАК и нашим депортировать куда поближе lol И тут возможны варианты request crying
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:31
    Чем Ташкенту не угодил «Роскосмос», информация отсутствует. Известно, что отправка узбекского космонавта (астронавта, получается) обойдется примерно в 60 миллионов долларов.
    Деньги зарабатывают в России, а тратить их будут американцы. Ждите новой волны мигрантов их Узбекистана и мигранты будут ехать в Россию, но не в США.
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -2
    Сегодня, 12:32
    [quoteУзбекистан начинает осваивать космическое пространство в сотрудничестве с NASA][/quote]
    Я только за! Ведь NASA для высадке на марс точно не хватает фестивалей плова.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 12:51
    Узбекский космонавт на МКС,наверное, прибудет с казаном,в котором изготовит вкуснейшие узбекский плов чтоб им накормить американских астронавтов для укрепления узбекско-американской дружбы на века! . . . hi
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:09
      Прибудет и ладно! А вот что у нас в Ленобласти на фестивале они раньше первое место получили, среди коренных народов! Это как? Аморально. Напрасно наши задабривали. Сколько всяких высказываний их было против
    2. g_ae Звание
      g_ae
      0
      Сегодня, 13:49
      Даже не надейтесь. Все подобное дерьмо российские чиновники заботливо собрали со всей Средней Азии и Кавказа в российских городах. А нормальные образованные и квалифицированные кадры легко будут востребованы во всем мире. Кроме России конечно. Тут и свои не очень-то нужны для экономики трубы.
  7. RuAbel Звание
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 13:02
    Действительно, почему же Узбекистан выбрал партнёром NASA? Нет же никаких причин!
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 13:28
      Президент Узбекистана ни слова не сказал о том, кто будет запускать узбекского космонавта.
      Узбекистан планирует отправит первого за годы независимости космонавта в космос. Об этом в послании парламенту и народу страны в пятницу заявил президент Шавкат Мирзиёев.

      «Сегодня хочу сообщить вам ещё одну важную новость. Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работу по запуску в космос искусственного спутника и первого узбекского космонавта — гражданина нашей страны», — сказал он.

      «Я верю, что это даст мощный импульс научно-техническому развитию Нового Узбекистана и в целом выведет наше национальное развитие на новый уровень», — отметил глава государства.
      «Космонавт Узбекистана проведает звезды, открытые нашими предками», — пошутил он.
      (https://www.gazeta.uz/ru/2025/12/26/space/)

      Что касается спутника, то он разрабатывается совместно с китайцами и планируется к запуску на китайской ракете.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 13:03
    И деньги нашлись у Узбекистана ,а взаимоотношения с Россией всегда через скидку идет
  9. avdkrd Звание
    avdkrd
    -1
    Сегодня, 13:17
    Политика дуализма, должна на корню пресекаться, причем мелочей в этом вопросе нет! Совместно с NASА? Тогда пусть NASA и рабочие места предоставляет, для незаменимых космических специалистов? Любите деньги от России получать, тогда будьте добры в России их и тратить.
    Обидно, что кремлю до сих пор нравиться, когда кормящую руку кусают. По крайней мере, я на слышал про болезненную для двуОпников реакцию на сотрудничество в критических отрослях.
  10. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    Сегодня, 14:03
    Цитата: Ильнур
    потому что пу бесплатно строит им АЭС

    Я вот тоже не понимаю, почему так происходит: то в Турции, то в Египте, то в Узбекистане

    АЭС мы и в Беларуссии построили, а теперь строим еще и в Казахстане, и в Армении.