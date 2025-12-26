Узбекистан начинает осваивать космическое пространство в сотрудничестве с NASA
Вскоре в неформальном клубе государств, самостоятельно осваивающих ближнее космическое пространство, на одну страну станет больше. Если, конечно, всё пройдет удачно.
Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе ежегодного итогового обращения к Олий Мажлису (парламенту) и народу объявил о начале работ по запуску первого в истории независимости страны собственного искусственного спутника земли. На этом космические амбиции Ташкента не ограничатся.
Узбекский лидер также заявил, что в рамках национальной космической программы ведется подготовка к отправке в космос первого узбекского космонавта. Глава среднеазиатского государства выразил уверенность, что это будет способствовать научному и технологическому развитию Узбекистана и «даст стимул выводу национального прогресса на новый этап».
Разговоры об отправке первого космонавта и собственного спутника в Узбекистане ведутся уже на протяжении 5–6 лет. Однако сейчас эта инициатива получает официальный старт на самом высоком уровне. Реализация такого масштабного проекта призвана не только укрепить научно-технический потенциал страны, но и стать символом нового этапа развития Узбекистана, пишут местные СМИ.
Стоит отметить, что отправку первого космонавта, очевидно, на МКС, Узбекистан планирует провести в сотрудничестве с американским NASA. Чем Ташкенту не угодил «Роскосмос», информация отсутствует. Известно, что отправка узбекского космонавта (астронавта, получается) обойдется примерно в 60 миллионов долларов. Запуск собственного искусственного спутника Земли будет стоить до $100 миллионов.
Эксперты отмечают, что появление собственного спутника открывает для Узбекистана новые широкие возможности в развитии телекоммуникаций, метрологии и наблюдений за природными ресурсами. Полёт первого узбекского гражданина страны в космос может стать новым стимулом для молодежи, выбирающей путь в науке и инновациях.
По информации на январь 2025 года, агентство «Узбеккосмос» (Uzcosmos) приступило к разработке национальной космической программы, которая будет охватывать период до 2035 года. Основная цель — определение ключевых направлений развития космической отрасли, включая краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. 13 января 2025 года президент Узбекистана подписал закон «О космической деятельности», согласно которому космический мониторинг и зондирование Земли будут выполняться специальным оператором.
Куда будут летать узбекские космонавты после 2030 года, когда «Роскосмос» планирует прекратить обслуживание МКС, что приведет к выводу станции из эксплуатации, в агентстве «Узбеккосмос» пока предпочитают не думать. Главное, Трампу нравится, что Ташкент будет платить именно NASA. В долгосрочной перспективе политика дуализма, проводимая нынешними лидерами бывших советских республик Средней Азии, чревата не только плюсами, но и минусами.
