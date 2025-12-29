«Алексей Косыгин» – можем, когда надо

«Алексей Косыгин» – можем, когда надо
«Алексей Косыгин» СПГ-танкер ледового класса Arc7


Первые в мире


Сжиженный природный газ – это наше все. Трубопроводы в сложившейся обстановке становятся неактуальными. Точнее, газовые трубы будут актуальными, но в отдаленной перспективе. Когда в Китае построят магистрали, сравнимые с «Ямал-Европа» или «Уренгой-Помары-Ужгород», вот тогда и можно будет говорить о возрождении газового экспорта.



Сжиженный природный газ (СПГ) хорош со всех сторон. Для него не требуется дорогостоящая газотранспортная система, продавать его можно в любую страну мира, где есть минимальный набор оборудования. Только вот по морям СПГ должен ходить в специальных танкерах-газовозах, которые сами по себе очень недешевы. И сам способ транспортировки значительно дороже трубного. Но это не останавливает американцев, перебрасывающих европейцам через Атлантику миллиарды кубометров сжиженного газа.

Танкер-СПГ в теории не представляет собой ничего сверхсложного. На первый взгляд, по крайней мере. Перед погрузкой природный газ переводят в сжиженное состояние, охлаждая до -160 градусов Цельсия. После его перекачивают в танки на борт судна. К слову, приемные емкости танкера также охлаждают до -130 градусов, иначе СПГ моментально вскипит. Шарообразные емкости придают танкерам-газовозам характерный облик – спутать судно невозможно.

Искусственно поддерживать температуру в море на корабле невозможно, поэтому танки построены из нескольких слоев теплоизоляции. Это помогает, но не абсолютно – каждый день из жидкого состояния в газообразное переходит до 0,15 % СПГ. Учитывая вместимость танкеров до 270 тысяч кубометров, за один круиз потери могут быть солидными. В атмосферу топливо никто не выпускает – газ скапливается у шапки танков, и его позже используют в качестве судового топлива. Поэтому чем быстрее газовоз придет в порт назначения, тем лучше для всех.


Арктик СПГ-2 в процессе строительства. Именно здесь будет работать «Алексей Косыгин»

Как видно из вышеприведенного ликбеза, ничего сверхсложного в танкере-СПГ нет. Разве что материал для танков приходится выбирать тщательно – нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы или инвар. Последний представляет собой сплав железа с 36-процентной долей никеля. В остальном суда представляют собой вполне технологичные изделия. Неудивительно, что японцы с корейцами наштамповали больше 600 танкеров подобного класса.

Россия в этой истории занимает особое место. Во-первых, производство СПГ активно растет. «Газпром» построил завод «Сахалин-2» мощностью до 11,5 млн тонн ежегодно, а «Новатэк» запустил «Ямал СПГ» на 18,8 млн тонн природного газа. Еще один гигант от «Новатэка» «Арктик СПГ-2» в 2025 году приступил к поставкам топлива в Китай. СПГ можно продавать по всему миру, и это очень ценный актив России – неудивительно, что Запад моментально обложил всю индустрию тяжелыми санкциями. Японцы и европейцы заморозили свое участие, а корейцы отказались строить танкеры-газовозы. И это оказалось действительно критической уязвимостью российской экономики.

СПГ-танкеры гораздо сложнее нефтяных танкеров, их проще отследить и наказать за сотрудничество с Россией. Это к тому, что «теневой флот» судов-СПГ собрать точно не получится. Пикантности добавляет северный морской путь, заметно осложняющий зимнюю навигацию. Для «Ямала СПГ» необходимы СПГ-танкеры ледокольного класса Arc7. Изделие должно уметь самостоятельно ходить в сплоченных однолетних арктических льдах при их толщине до 1,4 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 1,7 м в летнее-осеннюю при эпизодическом преодолении ледяных перемычек набегами. Arc7 еще не ледокол, и в ряде случаев ему необходима проводка по льдам за старшими товарищами. «Семерки» могут идти в канале за ледоколом в однолетних арктических льдах толщиной до 2,0 м в зимнее-весеннюю и до 3,2 м в летнее-осеннюю навигацию.


Первый в мире СПГ-танкер ледокольного класса Arc7 «Кристоф де Маржери»

В ноябре 2016 года на воду был спущен первый в мире СПГ-танкер ледокольного класса Arc7 «Кристоф де Маржери», и долгое время только он мог работать в зимнюю навигацию на «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Само собой, судно, заложенное в Корее и достроенное на «Звезде» в Приморском крае, уже давно под санкциями. Но это не мешает ему курсировать в Китай и обратно под флагами «Совкомфлота».

Алексей Косыгин


24 декабря «Алексей Косыгин» передан «Совкомфлоту», и это событие сложно переоценить. Во-первых, это новый танкер-СПГ арктического класса Arc7, способный круглый год работать на перегрузочных портах Ямала. «Косыгин» будет работать в паре с «Кристофом де Маржери». Это одноклассники одного проекта Yamalmax Samsung 172. Разрабатывали его финны, строить должны были корейцы с россиянами. Особенность проекта в его способности протискиваться через проходной канал Ямала у порта Сабетта. Всего в проекте 15 судов, большая часть из которых ходит под флагами Багамских островов, Кипра и Гонконга.

А вообще для отгрузки с гиганта «Арктик СПГ-2» планировали построить 21 танкер-газовоз различного класса. Корейцы из Hanwha Ocean сделали три из них по российскому заказу, но ни один не передали заказчику. По понятным всем причинам. У «Совкомфлота», напомним, до недавнего времени был только «Маржери». Теперь еще и «Алексей Косыгин».

Корабль знаменит тем, что попал под санкции США еще до ввода в эксплуатацию. Это серьезно сказалось на сроках появления танкера на свет. Резка металла стартовала пять лет назад, киль заложили летом 2021 года, а сдачу заказчику планировали уже весной 2023 года. Но судостроительный Samsung ожидаемо ушел из проекта, и сроки ввода в эксплуатацию сдвинулись сильно вправо.

К сожалению, это стало общим местом в отечественном импортозамещении. Достаточно вспомнить про наполеоновские планы менеджеров от самолетостроения. «Алексея Косыгина» смещали вправо постепенно: сначала финиш планировали в конце 2024 года, потом перенесли на начало 2025-го, но итог сложился только под занавес текущего года.


«Алексей Косыгин»

«Косыгин», построенный в сухом доке судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье, впечатляет: длина 300 м, ширина 48,8 м, осадка 11,7 м, вместимость не рекордная – 173 тыс. кубометров, но для ледокольного класса параметр вполне серьёзный. Танкер построен по современным лекалам. У него три полноповоротные винторулевые колонки, не требующие судового руля. У судового мотора не соединен жесткой трансмиссией с винторулевой группой. Говоря автомобильной терминологий, у «Косыгина» гибридная трансмиссия. Двигатель вращает генератор, а тот в свою очередь передает момент на электромоторы в поворотных колонках. У судостроителей схема называется пропульсивной силовой установкой, которая на СПГ-танкере достигает мощности 61,1 тысячу л.с. или 45 МВт. К слову, полноповоротные винторулевые колонки локализованы в России (Большой Камень, ВРК «Сапфир»). Задержка с постановкой в строй судна была связана не только со сложностями технологического плана, но и с процедурой испытаний танкера. Российские инженеры делали это впервые в истории и справились вполне успешно.


Что же будет дальше? Обратимся к интервью гендиректора «Совкомфлота» Игоря Тонковидова, в котором он подал надежду:

Все наши ожидания находятся исключительно в руках работников ССК «Звезда». Но я абсолютно уверен, что в течение следующего года будет поставлено еще два газовоза во флот нашей компании, которые немедленно войдут в работу и начнут реализацию той большой программы, которую нам поставила наша страна.

Речь идет о газовозах «Петр Столыпин» и «Сергей Витте», которые сейчас достраивают на «Звезде». Сложностей добавят мембранные системы хранения СПГ в танкерах – на первые суда («Косыгин» и «Маржери») поставили французские изделия, а вот на все последующие придется ставить свои. Сейчас полным ходом идет процесс доработки отечественного аналога, и предварительное одобрение уже получено.

Материалы о свершениях в отечественном импортозамещении редко заканчивают на мажорной ноте, но, похоже, сейчас именно тот случай. Остается надеяться на распространение успешной практики ССК «Звезда» на остальные производственные площадки России.
  1. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +9
    Сегодня, 04:24
    Боюсь расстроить автора и людей которые поверят в то что данный газовоз построен именно в нашей стране, но это не так. К сожалению у нас не производится подавляющая часть механизмов установленных на данном судне. Знаю, потому что сам работаю на газиках,ранее так же работал в совкомфлоте. Двигатели там наверняка Wartsila, у нас аналогов даже близко нет, а электроники со многих стран там навалом. Компрессора для подачи газа к двигателя так же мы не производим и погружные грузовые насосы. Вообщем можно долго перечислять чего у нас не производят. А построили этот газик скорей всего в южной Корее, привезли на Звезду где просто приварили носовую часть. Когда я был на приёмке в 2018 году в Корее, нам один из корейцев показывал что примерно так же будут строить танкера на Звезде, приваривать носовую часть и лепить сделано в России. К сожалению мы не обладаем нужными технологиями и врят ли будем.
    1. malyvalv Звание
      malyvalv
      0
      Сегодня, 05:41
      Компрессора для подачи газа и погружные насосы мы не производим. А как тогда мы вообще умудряемся газ сжижать?
      Нужда - двигатель прогресса. Когда прижало всё сделали. Самое ключевое - мембрана для хранения газа. Винторулевые колонки скорее всего изначально для ледоколов делали. Вот и танкеру ледокольного класса пригодились. Обычный танкер вполне мог бы и без этого обойтись.
      Атомный подводный крейсер на порядок сложнее газовоза и как то ничего, ходят. И никакой Вяртсилы для них не потребовалось.
      У нас в городе все крупные автобусы на метане работают. И тоже как ни удивительно с обычными двигателями без вмешательства финнов. И газ как ни удивительно к двигателям подаётся.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 07:28
        У нас в городе все крупные автобусы на метане работают. И тоже как ни удивительно с обычными двигателями без вмешательства финнов.

        там для вас - другая засада: двигатели от полосатых- Камминс, наш ЯМЗ-534/536 это не самостоятельно разработанный двигатель...
        да писать легче, чем быть в теме..
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      -2
      Сегодня, 05:46
      Цитата: tihon4uk
      которые поверят в то что данный газовоз построен именно в нашей стране, но это не так

      Весь мир строит суда Китае, Корее и Японии. Давно пора смириться.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 07:36
        Весь мир строит суда Китае, Корее и Японии. Давно пора смириться.

        да, около 95%
      2. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 08:09
        Цитата: Дырокол
        Давно пора смириться.

        А почему лапки вверв а не менять тенденцию?
        Так то ые лохани продавать выгоднее чем ую нефть.
        (это как продавать "майнеры" и "майнить", продавать тупо выгоднее).
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 08:17
          Цитата: Hitriy Zhuk
          А почему лапки вверв а не менять тенденцию?

          Судостроение довольно специфическая отрасль, в нем рынок давно поделен.
    3. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +7
      Сегодня, 06:30
      Именно так и есть.. К сожалению. Живу во Владивостоке , знаю как строят на Звезде , много знакомых там работает. Этот газовоз как нынешний автомобиль Москвич , принцип тот же
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 07:13
        Цитата: FoBoss_VM
        Именно так и есть.. К сожалению. Живу во Владивостоке , знаю как строят на Звезде , много знакомых там работает. Этот газовоз как нынешний автомобиль Москвич , принцип тот же

        То есть Корея пищит но лезет под санкции США - лишь бы корабль нам построить?
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 08:22
          Сергей, не совсем так:
          "Из 15 танкеров-газовозов, построенных для проекта «Ямал СПГ» в Южной Корее, лишь один «Кристоф де Маржери» принадлежит российской компании «Совкомфлот». Остальные – собственность иностранных компаний. Владельцем танкера-газовоза «Николай Евгенов», например, является консорциум из канадской Teekay LNG Patners и китайской China LNG Shipment."
          И что особенно забавно, все кроме "Кристофа Маржери" носят русские имена и только "француз" принадлежит России.
          А корейцы после начала СВО отказались передавать заказанные Россией несколько танкеров СПГ и продали их другим странам.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 04:25
    Газовозы, суда-снабженцы строим...А хоть один кораблик для защиты этого великолепия, хотя бы в проекте, есть?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 05:45
      Цитата: Uncle Lee
      Газовозы, суда-снабженцы строим...А хоть один кораблик для защиты этого великолепия, хотя бы в проекте, есть?

      Эти суда возят китайский и французский газ. От кого его защищать?
  3. smart fellow Звание
    smart fellow
    +9
    Сегодня, 04:25
    СПГ-танкер ледокольного класса Arc7 «Кристоф де Маржери» ... судно, заложенное в Корее и достроенное на «Звезде» в Приморском крае

    Полностью построен в Южной Корее.
  4. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +1
    Сегодня, 04:25
    Сегодня активная жизнедеятельность Старого Света в значительной мере обеспечивается поставками «Газпрома». Добыча углеводородов в Северном море стремительно падает. При этом потенциальный спрос на газ в мире в ближайшие двадцать лет вырастет в семь раз, еще минимум полвека реальной альтернативы данному виду топлива не будет, заменить-то нас некем. Так, извините, и замерзнуть недолго...
    (Миллер)
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 05:44
      Цитата: Гаврило Принцип
      Сегодня активная жизнедеятельность Старого Света в значительной мере обеспечивается поставками «Газпрома»

      Нам то что с того. Арктик СПГ не облагается НДПИ, таможенные пошлины, пошлины на газовозы также обнулены, а налог на прибыль рассчитывается по льготному курсу. Все в карман Михельсону.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 06:05
      Я бы тут еще добавил, что против нас санкции ввели, а мы, как обычно, непонятно чего ждем. Кто мешает нам ввести ответные санкции против продукции Самсунга? Запретить экспорт в Россию всей электроники, от трубок до стиралок. Уверен, что там суммы очень немаленькие будут. Нам пора начать играть по тем же правилам, что и наши враги. Иначе так и будем вечно рассказывать про надули и так далее...
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 05:33
    Лично мне приятно, что этот танкер назвали в честь выдающегося советского хозяйственника и управленца!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:08
      Цитата: Schneeberg
      Лично мне приятно, что этот танкер назвали в честь выдающегося советского хозяйственника и управленца!

      А следующий танкер нужно назвать в честь Андрея Громыко Или просто "Мистер "нет". И пусть попробуют остановить его своими санкциями! laughing
  6. Филин Звание
    Филин
    0
    Сегодня, 05:50
    В нынешних условиях необходимо определять места расположения огневых средств и бойцов ЧВК для борьбы с БПЛА, БЭКами и срыва возможной высадки вертолётного десанта.
  7. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +1
    Сегодня, 06:03
    Корейцы из Hanwha Ocean сделали три из них по российскому заказу, но ни один не передали заказчику.

    Ага, причем они так и остались стоять у производителя. Продать их на сторону невозможно: газовозы ледового класса никому, кроме нас, не нужны. Так что после окончания СВО их передадут заказчику - Новатеку.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:23
      Не принимать. Или за половину даром
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 06:41
    мембранные системы хранения СПГ

    Мембраны на "Косыгине" добыты контрабандным путем... А когда будут свои - ?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:24
      Когда " Эффективных менеджеров" Будут расстреливать за невыполнение госзаказов
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 07:29
        Это ведь так мы без министерств, депутатов, сенаторов, лидеров партий, судей, половины генералов останемся. Как же тогда мы, "сирые и убогие", жить то будем. Поди и ложку мимо рта проносить будем...
      2. Сергей Киракосян Звание
        Сергей Киракосян
        0
        Сегодня, 08:17
        То есть никогда.
        Увы...!!!
  9. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    Сегодня, 06:54
    Видел на YouTube ролик как строят газовозы на южнокорейских верфях. Технология точно такая же, как и при строительстве любых других судов, но с одной особенностью - уплотнение самих емкостей, которые во время всего плавания должны быть инертны к температуре и давлению...
  10. kig Звание
    kig
    +2
    Сегодня, 06:58
    Несколько замечаний - не и-за низкопоклонства Западу, а чтобы показать, что не все так просто, как кажется автору.

    "«Кристоф де Маржери», и долгое время только он мог работать в зимнюю навигацию" - корейцы за два года наделали 15 таких однотипных судов, и все они успешно ходили во льдах. Другое дело, что хотя они были названы в честь русских исследователей Севера и возили газ из Сабетты, но Совкомфлоту не принадлежали. Видимо, в этом и причина того, что они до сих пор успешно возят газ в Европу и не только, несмотря на всякие санкции.

    Вообще, когда речь в статье идет о "Маржери", то складывается впечатление, будто автор уверен, что это судно достраивалось на Звезде. Это совершенно не так. "Маржери" построен в 2016 году, а Звезда тогда только начиналась.

    "«Косыгин», построенный в сухом доке судостроительного комплекса «Звезда»" - а вот насчет этого не все понятно. Да, Звезда в свое время объявляла,что начала резать металл для корпуса первого отечественного LNG-танкера, даже приглашала кого-то из правительства, чтобы тот торжественно нажал кнопку. В то же время можно найти сведения, что секции корпуса изготавливались Samsung Heavy Industries на судостроительном заводе в Geoje. Об этом упоминают neftegaz.ru, g-captain, energyintel и другие. Сам Самсунг отвечает, что он НЕ строит газовозы для Звезды, но до 2023 года поставлял секции корпусов. Так что скорее всего это было или совместное производство, или чисто символический жест.

    "схема называется пропульсивной силовой установкой" - ну а тут путаница в терминологии. Пропульсивная установка - это вообще любая система, кроме парусов, которая заставляет судно двигаться. В данном случае силовая установка газовоза называется дизель-электрической.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 07:50
      Цитата: kig
      но Совкомфлоту не принадлежали. Видимо, в этом и причина того, что они до сих пор успешно возят газ в Европу и не только, несмотря на всякие санкции.

      СПГ северный тоже нам принадлежит отчасти, то что Новатэку достается после дележа между французами и китайцами. Нам и в бюджет практически не капает с того, НДПИ не платят, таможенные пошлины не платят, пошлины за газовоз не платят, только налог на доход и тот льготный.
  11. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -4
    Сегодня, 07:06
    Интересно, что газовоз назвали в честь Алексея Косыгина, одного из самых известных советских премьеров с очень долгой карьерой (был министром уже с 1939, а главой правительства 16 лет до самого 1980). У сталинистов есть даже понятие как "косыгинщина", вредоносные реформы якобы в попытках спасти социализм от краха. По их мнению либермано-косыгинщина взрыхлила почву для горбачевщины. Вобщем антисоветское название у газовоза. Очередной плевок в лицо пролетариату.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 07:35
      У сталинистов есть даже понятие как "косыгинщина", вредоносные реформы якобы в попытках спасти социализм от краха. По их мнению либермано-косыгинщина взрыхлила почву для горбачевщины. Вобщем антисоветское название у газовоза. Очередной плевок в лицо пролетариату.

      Замечательный пример формирования "сферического коня в вакууме" при помощи ИИ. Смешано в одну кучу то, что было, чего не было, а выводы вообще феерические!
  12. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 07:58
    Все обсуждают. наш - не наш газовоз. Почему бужуи назвали именем советского министра.
    Меня другой вопрос интересует. Представьте идет, человек по улице и карман у него широкий, чтоб любой жулик мог не напрягаясь залезть и вытащить.
    Идет раздаривание ресурсов России, а мы этим гордимся.