В Минобороны РФ назвали цели на Украине, поражённые групповыми ракетными ударами
7253
В течение уходящей недели, за период с 20 по 26 декабря, армия России нанесла по целям на Украине один массированный и шесть групповых ударов высокоточными вооружениями, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Минобороны России в ходе брифинга назвало объекты, пораженные этими атаками. В частности, в течение недели удары наносились по предприятиям украинского ВПК и обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры. Кроме того, были поражены военные аэродромы, склады ВСУ, используемая украинской армией транспортная и портовая инфраструктура, а также цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
Пожалуй, наиболее знаковым моментом является активизация массированных атак на объекты, расположенные на подконтрольной Украине части черноморского побережья. Неделя ознаменовалась регулярными ударами по критическим объектам противника в Одессе, Измаиле, Николаеве и других населенных пунктах. Помимо объектов энергетической и транспортной инфраструктуры были поражены стоянки БЭК и порты.
В результате системного воздействия на энергетическую инфраструктуру на Украине значительно ухудшилась и без того непростая ситуация с электроэнергией. Перебои с электроснабжением на подконтрольных Киеву территориях усугубило резкое снижение температуры воздуха.
