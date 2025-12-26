ВС РФ освободили Косовцево в Запорожской области

Группировка войск ВС РФ «Восток» освободила село Косовцево в Запорожской области. Здесь российские подразделения сумели не просто потеснить противника, а закрепиться и расширить зону контроля, шаг за шагом продавив оборону ВСУ на этом участке.

Наступление развивалось вдоль западного берега реки Гайчур. Продвижение составило до четырех километров вглубь и до шести по фронту – без резких бросков, но с устойчивым результатом. В итоге под контроль России перешла территория площадью более 23 квадратных километров.




Оборона противника в районе Косовцево держалась на разнородных силах – механизированных и штурмовых подразделениях, частях морской пехоты, теробороны и нацгвардии. Под постоянным давлением эта конструкция начала сыпаться, и вот результат.

Буквально в километре от Косовцево на север – поселок городского типа Терноватое с железнодорожной станцией Гайчур. Важный логистический узел противника, который явно не останется без внимания российского командования. Его важность на этом направлении связана с нахождением на господствующей высоте.

Сопутствующие итоги последней недели для ВСУ оказались тяжелыми: потери более 1700 человек личного состава, утрачена техника, артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы и склады снабжения.