Сенатор призвал Трампа передать Киеву Tomahawk и захватывать танкеры с нефтью РФ
Сенатор США Линдси Грэм (*внесён в РФ в список террористов и экстремистов) обратился к президенту Дональду Трампу с призывом захватывать суда, перевозящие российскую нефть. Грэм* подчеркнул, что Вашингтон продолжает попытки вовлечь Москву в диалог, но эти усилия, по его словам, игнорируются российской стороной.
По словам, судя по всему, окончательно выжившего из ума американского сенатора, «Путин отвергает все инициативы».
В случае, если Россия окончательно откажется от мирного урегулирования, Грэм* предложил Трампу подписать законопроект, который вводит пошлины против стран, закупающих российскую нефть. Также он предложил объявить Россию «государством-спонсором терроризма» и начать задержания судов с российской нефтью, как это было сделано в отношении Венесуэлы.
Дополнительно сенатор повторил свое предложение о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк», что, по его мнению, позволит наносить удары по российским заводам, производящим беспилотники и ракеты.
Исходя из заявлений г-на Грэма, становится понятно, что сенатор полностью уверен в том, что Россия никак не ответит на захват американцами танкеров с российской нефтью, как уверен и в том, что никаких последствий для США передача такого дальнобойного оружия, как Tomahawk, не будет.
Трамп пока не прокомментировал новые всплески активности Грэма. Напомним, что ранее Трамп ставил очередной «час икс», заявляя, что к рождеству (католическому) должно состояться подписание договорённостей, и что, если этого не произойдёт, Вашингтон может вообще выйти из посреднического процесса.
