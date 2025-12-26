Сенатор призвал Трампа передать Киеву Tomahawk и захватывать танкеры с нефтью РФ

Сенатор США Линдси Грэм (*внесён в РФ в список террористов и экстремистов) обратился к президенту Дональду Трампу с призывом захватывать суда, перевозящие российскую нефть. Грэм* подчеркнул, что Вашингтон продолжает попытки вовлечь Москву в диалог, но эти усилия, по его словам, игнорируются российской стороной.

По словам, судя по всему, окончательно выжившего из ума американского сенатора, «Путин отвергает все инициативы».



В случае, если Россия окончательно откажется от мирного урегулирования, Грэм* предложил Трампу подписать законопроект, который вводит пошлины против стран, закупающих российскую нефть. Также он предложил объявить Россию «государством-спонсором терроризма» и начать задержания судов с российской нефтью, как это было сделано в отношении Венесуэлы.

Дополнительно сенатор повторил свое предложение о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк», что, по его мнению, позволит наносить удары по российским заводам, производящим беспилотники и ракеты.

Исходя из заявлений г-на Грэма, становится понятно, что сенатор полностью уверен в том, что Россия никак не ответит на захват американцами танкеров с российской нефтью, как уверен и в том, что никаких последствий для США передача такого дальнобойного оружия, как Tomahawk, не будет.

Трамп пока не прокомментировал новые всплески активности Грэма. Напомним, что ранее Трамп ставил очередной «час икс», заявляя, что к рождеству (католическому) должно состояться подписание договорённостей, и что, если этого не произойдёт, Вашингтон может вообще выйти из посреднического процесса.
  1. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 13:40
    Сенатор США Линдси Грэм

    Не читая статью, уже понял о ком идет речь. У него рот как у курицы клоака, не закрыватся.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:02
      frruc
      Сегодня, 13:40
      Не читая статью, уже понял о ком идет речь. У него рот как у курицы клоака, не закрыватся.

      hi Этот голубой гей имеет свой личный гешефт с бандерштата и лоббирует ВПК матрасников и Пентагон вместе с членами Конгресса, пилящими бабло на вооружениях.
      Прошлого советника рыжего балабола из Фашингтона Келлога уволили за излишне частые поездки в куев, сочтя за присутствие шкурных личных интересов перед началом "Мидничгейт" - совместной операцией СНБ-ФБР- НАБУ-САП с политическим подтекстом принуждения к миру жыдо наркофюрера и его банды.
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 13:42
    Злые языки за рубежом поговаривают, что этот сенатор получает деньги от киевского режима за свою поддержку Украины.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:55
      Это кэшбэк. Это нормально
    2. Glagol1 Звание
      Glagol1
      0
      Сегодня, 14:03
      Это не злые, а вполне реальные языки. Делает деньги на русофобии. А умишком то не сильно вышел, прям видно.
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 13:43
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Сенатор США Линдси Грэм

    сенатор-экстремист с террористическим уклоном
  5. dfg Звание
    dfg
    0
    Сегодня, 13:44
    Поясните этому старому г омику что это война , хочет войны пусть едет в киев
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:46
    ❝ Сенатор США Линдси Грэм* обратился к президенту Дональду Трампу с призывом ❞ —

    — А не послать ли нам этого сенатора на китайскую гору ...
  7. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 13:55
    Думаю, с детства ушибленному, Грэмму надо построить черный парусник, собрать друзей и единомышленников и, вэлком, на захват танкеров, только реи на паруснике надо сделать как можно шире, чтобы вся команда там развесилась с комфортом.
    Грэмма насадить на бушприт
  8. Mishka78 Звание
    Mishka78
    0
    Сегодня, 13:57
    сенатор полностью уверен в том, что Россия никак не ответит на захват американцами танкеров с российской нефтью, как уверен и в том, что никаких последствий для США передача такого дальнобойного оружия, как Tomahawk, не будет.

    А какие-то последствия за передачу хаймарсов, Ф-16, абрамсов, да и вообще всяких вооружений на 315 миллиардов долларов были?
    А за отжим дипсобственности РФ в США были последствия? А за утопленный флагман ЧФ РФ? А за ежедневные удары по гражданским лицам западными вооружениями?
    Насколько я знаю, максимум что мы делали это "удары возмездия" по укропам. Ну и линии рисовали. Укропов сенатору не жалко от слова совсем. Вот поэтому сенатор и уверен.
  9. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:07
    Исходя из заявлений г-на Грэма, становится понятно, что сенатор полностью уверен в том, что Россия никак не ответит на захват американцами танкеров с российской нефтью, как уверен и в том, что никаких последствий для США передача такого дальнобойного оружия, как Tomahawk, не будет.

    Ну основания так думать у него вполне есть, мы пока ещё никогда и никак им на подобные выходки не отвечали, к сожалению.