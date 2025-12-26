Глава «Норникеля»: России не нужен такой крепкий рубль, как сейчас
99813
Тема курса рубля вновь вышла из академических дискуссий в практическую плоскость. Глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин прямо заявил: слишком крепкая национальная валюта сегодня работает против экономики, а не в ее пользу.
В интервью телеканалу «Россия-24» Потанин отметил, что слишком крепкий рубль усложняет сразу две ключевые задачи – импортозамещение и выход на новые рынки. По его оценке, более адекватным для текущих условий выглядит курс в районе 90 рублей за доллар и выше – именно такой диапазон фигурирует и в прогнозах Банка России. С этой точки зрения речь идет не о «слабой валюте», а о балансе, который позволяет экспортерам конкурировать и снижать издержки внутри страны.
При этом в Центробанке не драматизируют ситуацию. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее указывала, что признаков существенного переукрепления рубля сейчас нет.
Важно и то, что позиция Потанина здесь не ситуативна. Еще весной он называл оптимальным и сбалансированным курс около 100 рублей за доллар, подчеркивая, что для экспортноориентированной экономики чрезмерно крепкая валюта может быть не меньшей проблемой, чем резкие колебания.
В сухом остатке спор сводится к простому вопросу: что важнее – красивая цифра на табло обменников или условия для роста производства и экспорта. Судя по логике крупнейших промышленников, ответ все чаще склоняется ко второму варианту.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
