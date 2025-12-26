Глава «Норникеля»: России не нужен такой крепкий рубль, как сейчас

Глава «Норникеля»: России не нужен такой крепкий рубль, как сейчас

Тема курса рубля вновь вышла из академических дискуссий в практическую плоскость. Глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин прямо заявил: слишком крепкая национальная валюта сегодня работает против экономики, а не в ее пользу.

В интервью телеканалу «Россия-24» Потанин отметил, что слишком крепкий рубль усложняет сразу две ключевые задачи – импортозамещение и выход на новые рынки. По его оценке, более адекватным для текущих условий выглядит курс в районе 90 рублей за доллар и выше – именно такой диапазон фигурирует и в прогнозах Банка России. С этой точки зрения речь идет не о «слабой валюте», а о балансе, который позволяет экспортерам конкурировать и снижать издержки внутри страны.



При этом в Центробанке не драматизируют ситуацию. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее указывала, что признаков существенного переукрепления рубля сейчас нет.

Важно и то, что позиция Потанина здесь не ситуативна. Еще весной он называл оптимальным и сбалансированным курс около 100 рублей за доллар, подчеркивая, что для экспортноориентированной экономики чрезмерно крепкая валюта может быть не меньшей проблемой, чем резкие колебания.

В сухом остатке спор сводится к простому вопросу: что важнее – красивая цифра на табло обменников или условия для роста производства и экспорта. Судя по логике крупнейших промышленников, ответ все чаще склоняется ко второму варианту.
  1. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +3
    Сегодня, 13:51
    для экспортноориентированной экономики

    Эк они все аккуратно вывоз сырья из страны называют :)
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 13:58
      Судя по логике крупнейших промышленников, ответ все чаще склоняется ко второму варианту.

      Крупнейшим промышленникам-миллиардерам не жить на скудную пенсию!
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:56
    Глава «Норникеля»: России не нужен такой крепкий рубль, как сейчас

    России не нужна такая армия нуворишей, как сейчас. Вы же паразиты на пока ещё крепком теле страны...
    Именно от вас все несчастья и вся дикая социальная несправедливость...
    Вы же не умеете ничего кроме воровства и спекуляции...Противно смотреть на ваши алчущие «лица»...
    Даже трудно представить, до каких глубин дна вы можете довести страну.
    Никак не нажрётесь, но набираетесь наглости оправдываться...
    1. Владислав_В
      Владислав_В
      -1
      Сегодня, 14:04
      Мы их душили, душили, душили, душили,стреляли,стреляли..А они взяли и СССР разрушили laughing
  3. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 13:56
    90 вполне комфортный курс для всех. Для бюджета в т.ч. И ставку неплохо бы снизить до 12-13%. Думаю мы все это увидим во второй половине 2026.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    -1
    Сегодня, 13:58
    Заниженный курс рубля это наши ввозные пошлины, которые защищают внутренне производство, вопрос только в том на сколько его занижать, текущий курс то же занижен, причём раза в три, но если его привести к курсу внутренней покупательной способности, почти весь экспорт умрёт и в Россию повалят импортные товары.
    - Пусть учатся работать при текущем курсе, он и так сильно занижен.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +1
      Сегодня, 14:01
      ... в том числе и нефть? ну или хотя бы листовой металл?
  5. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 13:59
    И это животное, укравшее крупнейшее предприятие ещё и рот смеет открывать!? А что насчёт национализации этот чёрт плешивый думает?
  6. Chersky Звание
    Chersky
    0
    Сегодня, 13:59
    России не нужны, в первую очередь, такие прихватизаторы из 90-х, как это чучело Потанин.
  7. Doccor18 Звание
    Doccor18
    -1
    Сегодня, 13:59
    прямо заявил: слишком крепкая национальная валюта сегодня работает против экономики, а не в ее пользу.

    Ну всё, опять все цены вверх...
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 13:59
    России не нужны персонажи, подобные пОтанину.
  9. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 14:00
    Глава «Норникеля»: России не нужен такой крепкий рубль, как сейчас

    Этот, как бы его назвать не нарушая правил про мат, возомнил себя Россией. laughing
  10. Енотович Звание
    Енотович
    0
    Сегодня, 14:05
    А с каких пор эта ***** себя возомнила Россией?