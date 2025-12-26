В зоне СВО ликвидированы ещё три американских наёмника

В зоне СВО ликвидированы ещё три американских наёмника

Российские военные продолжают очищать ряды противника от иностранных «солдат неудачи», как их справедливо окрестили в российских пабликах.

Сообщается, что еще три гражданина Соединенных Штатов, отправившиеся в далекую Украину воевать с русскими, да и подзаработать (у американцев самые высокие гонорары), ликвидированы в зоне специальной военной операции. Свой бесславный и заслуженный конец американские наемники обрели в момент, когда перемещались на пикапе.



Автомобиль с «дикими гусями» из США был обнаружен российским оператором беспилотника. В результате атаки FPV-дрона Кевин Джеймс Келли-младший, Хейден Фишер Миллер и Шон Дэвид Маквей перешли в разряд «двухсотых».

Известно, что все трое американцев были кадровыми военнослужащими армии США. До прибытия на Украину Келли из Чикаго даже служил в 75-м полку рейнджеров и 20-й группе спецназа, военнослужащих которого называют «Зелеными беретами». Маквей с позывным «Голдфиш» («Золотая рыбка») родом из Анкориджа (штат Аляска), Миллер — из Камарилло (штат Калифорния).

Маквей, судя по более ранним сведениям, воевал на Ближнем Востоке в составе американской армии, откуда уволился в 2022 году и в декабре прибыл на Украину. Он считался опытным бойцом и был зачислен в «Избранную роту» (Chosen company) Главного управления разведки Минобороны Украины. Впоследствии это подразделение было расформировано, в основном из-за больших потерь и бегства восвояси выживших наемников. Маквей перевелся в одно из подразделений ВСУ.

За последние несколько дней это уже второе сообщение о ликвидации в зоне проведения СВО американских наемников. Ранее была информация об уничтожении еще двух граждан США, решивших попытать удачи на стороне ВСУ. В общей сложности, по информации российских источников, за последнюю неделю в зоне СВО было ликвидировано пять американских профессиональных наемников.

В начале декабря ВС РФ ликвидировали американских наемников Тая Вингейта Джонса и Брайана Захерла-младшего. Эта парочка также служила в международных силах под командованием ГУР. Причем их причастность к когорте легализованных Киевом террористов легко прослеживается через соцсети. Позировать на камеру они любили.



Всего известно как минимум о 100 ликвидированных в зоне СВО с февраля 2022 года наемниках из США. На деле их больше, но информация об их гибели тщательно скрывается официальным Киевом и Вашингтоном. Колумбийцев и прочих «залетных» из третьих стран вообще никто не считает.



Недавно Минобороны Украины приняло решение о расформировании четырех обособленных подразделений так называемого «Иностранного легиона», что вызвано нехваткой личного состава в рядах ВСУ. Наемников, которые считаются элитой и ранее были в основном под крылом ГУР МО, выполняя специальные задания, отправляют на передовую, в том числе на самые сложные участки фронта. Здесь с ними особо не церемонятся и отправляют в штурмы. Этим и обусловлены участившиеся случаи их гибели.
