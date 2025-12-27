Новейшие скафандры серии «Орлан-МКС» – космические корабли в миниатюре

Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий впервые опробовали в открытом космосе «спецодежду», созданную по самой последней «моде». Они пробыли за пределами станции шесть часов.За это время космонавты смонтировали оборудование для выращивания полупроводниковых кристаллов. В случае успеха, следующим шагом станет создание в открытом космосе мини-производства компонентов солнечных батарей.Стоит особо остановится на тех «костюмах», в которых космонавты выполнили такую сложную работу. Дело в том, что новейшие скафандры серии «Орлан-МКС», которые космонавты использовали за пределами станции, – это по сути космические корабли в миниатюре. Они позволяют людям несколько часов находиться в открытом космосе, и при этом они будут чувствовать себя удобно и безопасно.Разработчики костюма гарантируют, что человек может автономно находиться в нем в открытом космосе до 8 часов, но на самом деле он может использоваться 10 часов и более. Для этого скафандр обеспечен запасом воздуха, электроэнергии и других ресурсов.Встроенная система водяного охлаждения поддерживает комфортную температуру. Собственно, в скафандре регулируются также влажность и другие параметры, позволяющие космонавту свободно работать в открытом космосе, не испытывая дискомфорта.Его общий вес составляет 114 килограммов. И хотя «космический костюм» является очень сложной системой, начиненной сложнейшим оборудованием, он очень удобен и совершенно не ограничивает свободу движений человека, который в него облачен.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»