Новейшие скафандры серии «Орлан-МКС» – космические корабли в миниатюре
Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий впервые опробовали в открытом космосе «спецодежду», созданную по самой последней «моде». Они пробыли за пределами станции шесть часов.
За это время космонавты смонтировали оборудование для выращивания полупроводниковых кристаллов. В случае успеха, следующим шагом станет создание в открытом космосе мини-производства компонентов солнечных батарей.
Стоит особо остановится на тех «костюмах», в которых космонавты выполнили такую сложную работу. Дело в том, что новейшие скафандры серии «Орлан-МКС», которые космонавты использовали за пределами станции, – это по сути космические корабли в миниатюре. Они позволяют людям несколько часов находиться в открытом космосе, и при этом они будут чувствовать себя удобно и безопасно.
Разработчики костюма гарантируют, что человек может автономно находиться в нем в открытом космосе до 8 часов, но на самом деле он может использоваться 10 часов и более. Для этого скафандр обеспечен запасом воздуха, электроэнергии и других ресурсов.
Встроенная система водяного охлаждения поддерживает комфортную температуру. Собственно, в скафандре регулируются также влажность и другие параметры, позволяющие космонавту свободно работать в открытом космосе, не испытывая дискомфорта.
Его общий вес составляет 114 килограммов. И хотя «космический костюм» является очень сложной системой, начиненной сложнейшим оборудованием, он очень удобен и совершенно не ограничивает свободу движений человека, который в него облачен.
