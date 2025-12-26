Украинский эксперт: Россия пытается отрезать Украину от снабжения через Польшу
Российские удары все отчетливее смещаются в сторону железнодорожной логистики, связывающей Украину с Польшей. На это обратил внимание украинский эксперт по беспилотникам, известный под позывным «Флеш».
По его оценке, цель последних атак – вывести из строя железнодорожную ветку Киев-Ковель, которая остается одним из ключевых маршрутов снабжения украинской военной машины.
По словам дроновода, удары носят последовательный характер. Два дня назад, как он заявляет, российские БПЛА атаковали железнодорожный состав, после чего под удар попала ремонтная бригада. Затем, с его слов, нанесен удар по железнодорожному мосту, а минувшей ночью – по локомотивному депо.
Есть мнение, что атаки продолжатся. Украинскую сторону призывают срочно усиливать защиту инфраструктуры на этом направлении.
На этом фоне показательно выглядит и недавний инцидент в Коростене, расположенном как раз на трассе Киев-Ковель, где сошел с рельс грузовой состав. Официально причины происшествия не увязывались напрямую с ударами.
В военном смысле ставка на железную дорогу выглядит логичной: в условиях дефицита альтернативных маршрутов именно рельсы остаются «артериями» логистики украинского режима.
