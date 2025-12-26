Украинский эксперт: Россия пытается отрезать Украину от снабжения через Польшу

5 201 23
Украинский эксперт: Россия пытается отрезать Украину от снабжения через Польшу

Российские удары все отчетливее смещаются в сторону железнодорожной логистики, связывающей Украину с Польшей. На это обратил внимание украинский эксперт по беспилотникам, известный под позывным «Флеш».

По его оценке, цель последних атак – вывести из строя железнодорожную ветку Киев-Ковель, которая остается одним из ключевых маршрутов снабжения украинской военной машины.



По словам дроновода, удары носят последовательный характер. Два дня назад, как он заявляет, российские БПЛА атаковали железнодорожный состав, после чего под удар попала ремонтная бригада. Затем, с его слов, нанесен удар по железнодорожному мосту, а минувшей ночью – по локомотивному депо.

Есть мнение, что атаки продолжатся. Украинскую сторону призывают срочно усиливать защиту инфраструктуры на этом направлении.

На этом фоне показательно выглядит и недавний инцидент в Коростене, расположенном как раз на трассе Киев-Ковель, где сошел с рельс грузовой состав. Официально причины происшествия не увязывались напрямую с ударами.

В военном смысле ставка на железную дорогу выглядит логичной: в условиях дефицита альтернативных маршрутов именно рельсы остаются «артериями» логистики украинского режима.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 15:32
    ❝ Россия пытается отрезать Украину от снабжения через Польшу ❞ —

    — «Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов» © ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:36
      вывести из строя железнодорожную ветку Киев-Ковель, которая остается одним из ключевых маршрутов снабжения украинской военной машины.
      Про это только сейчас узнали ? Резать нужно было 24/2-22 !
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +2
        Сегодня, 15:57
        Цитата: Uncle Lee
        Про это только сейчас узнали

        В военном смысле ставка на железную дорогу выглядит логичной

        Об этом знали еще партизаны в ВОВ 1941-1945 г. г.!
      2. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +1
        Сегодня, 16:00
        эва, батенька, как вы скромны, резать надо было в 2014, а лучше всего в 1918, а теперь уже поздно, перитонит случился
  2. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 15:36
    Мда, запрягает долго. На 4 год войны дошло осознание, что и не совсем уж там братья winked Но хоть начали разносить.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 15:47
      Цитата: Oldi
      Мда, запрягает долго.

      Цитата: Aндрей Ко
      На какой год войны эта наисветлейшая мысль посетила чей-то темный чердак?

      Дошли до всего, до чего можно было дойти. Вероятно, скоро наступит время «охотников за головами», тем более с развитием БПЛА эта тема может стать как никогда актуальной...
      * * *
      Помню, с каким напором ВГК заставлял членов Совбеза высказываться о необходимости начала СВО, и с каким скрипом и на каких тормозах принимаются решения (и всё-таки принимаются!!!) о тех или иных кардинальных действиях...
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 15:37
    Железные дороги не нужны нащадкам великих копателей морей. Они всего лишь наследие имперского прошлого и ненавистных для бандеровцев большевиков.
  4. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    -1
    Сегодня, 15:38
    Чудеса то какие ! На какой год войны эта наисветлейшая мысль посетила чей-то темный чердак?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 15:59
      Чем бить? График производства Гераней. Сейчас 5500, по ракетам что то подобное.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 16:37
      Проблема что эта мысль как приходит, так и уходит. Ещё летом 2022 года вспомнили про тяговые подстанции на западе Украины, но через месяц забыли. Сейчас тоже могут немного побить, и забыть на год. Как забыли бить по тцк осенью
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 15:40
    Россия пытается отрезать Украину от снабжения через Польшу

    Это надо было сделать еще тогда, когда только война началась. НО, лучше - поздно, чем - никогда!!!
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 15:41
    Да, именно - так! И, тогда посмотрим, чего стоит бандеровская самостийность. И, как они воевать будут и как процветать. И, тогда припомнить можно будет о том, как Украина "поила, кормила, одевала , обувала, снабжала и обеспечивала весь Советский Союз" и как все были у неё в нахлебниках.
  7. vladcub Звание
    vladcub
    +2
    Сегодня, 15:49
    Польша главный перевалочный пункт. Если, перехватить ЖД, будут "тоскливо" в Киеве
  8. Dimitrios Panagiotou Звание
    Dimitrios Panagiotou
    0
    Сегодня, 15:56
    Well done.It took years for russian military to understand the importance of railway to armes supplies for the enemy
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 16:17
      Российским военным потребовалось достаточное количество средств поражения что бы до железных дорог плотно добраться.
      Количество производства Гераней, сейчас 5500, по другим средствам, ракетам нечто подобное:
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 16:25
        Не разубеждайте их. Это хорошо, когда они себя считают умнее всех. С такими воевать проще. Пусть и дальше считают Россию - лапотной.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    -3
    Сегодня, 16:04
    Выдавать желаемое за действительное не впервой. Чтобы аудитория не скучала и имела боевое диванное настроение. Штатные аниматоры в первых рядах.
  10. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 16:26
    Цитата: Andobor
    Чем бить? График производства Гераней. Сейчас 5500, по ракетам что то подобное.

    У Кима попросить Хвасонг-11. Он их много уже настрогал. Даст!
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 16:42
      Цитата: sirGarry
      Хвасонг-11

      При применении спутникового наведение ракеты круговое вероятное отклонение составляет около 100 м, а при применении только инерциальной КВО составляет около 200 м.
      По городу, по крупному предприятию можно, по мосту бесполезно, по жд депо под вопросом.
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:51
    А электровоз на фото, всё ещё не декоммунизированный.Название ВЛ- Владимир Ленин.Непорядок....
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Fitter65
      А электровоз на фото, всё ещё не декоммунизированный.Название ВЛ- Владимир Ленин.Непорядок....

      Мы не знаем, где именно сфотографирован этот электровоз.
      Но мы все согласны с тем, что у соседней пока ещё страны не должно остаться не только электровозов, но и тепловозов.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 17:00
        Цитата: Кармела
        Мы не знаем, где именно сфотографирован этот электровоз.

        Ни "где", буквы УЗ говорят что на Украине, а "когда"!!!
        1. Кармела Звание
          Кармела
          +1
          Сегодня, 17:03
          Цитата: Fitter65
          Ни "где", буквы УЗ говорят что на Украине, а "когда"!!!

          Да, вы правы, там позади на фоне видна свежераспустившаяся листва на тополях.