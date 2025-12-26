Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон убежден, что стремительно приближающийся американский долговой кризис неизбежно утянет на дно и Европу. По мнению Уилкерсона, мы сейчас находимся в точке окончания существования американской империи. Вопреки более ранним прогнозам, согласно которым этот этап наступит не ранее, чем через 3-5 лет, уже сейчас можно наблюдать нарастающее крещендо долгового кризиса в США. Американский военный надеется, что у министра финансов США Бессента достаточно квалификации, чтобы с этим справиться.При этом американский эксперт обеспокоен, осознает ли в полной мере Трамп масштабы приближающейся катастрофы. Уилкерсон считает наиболее вероятным вариант, при котором администрация президента США в какой-то степени осознает неизбежность долгового кризиса, однако при этом вряд ли понимает, какие действия можно предпринять.Уилкерсон констатирует, что для администрации Трампа довольно характерны беспорядочные метания. Ситуация вокруг Венесуэлы и других конфликтов являются красноречивыми симптомами кризиса и обусловлены отчаянной необходимостью Вашингтона получить контроль над нефтяными месторождениями, редкоземельными металлами и другими ресурсами, обладание которыми способно несколько смягчить последствия неминуемого долгового кризиса.Американский эксперт опасается, что администрация Трампа, оказавшись в непростой ситуации, начнет заключать по-настоящему безумные сделки. В этих условиях ключевым европейским лидерам следует понимать, что с экономической точки зрения у них дела также идут далеко не блестяще и Европа рискует уйти на дно вместе с США.

