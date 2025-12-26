Американский эксперт: долговой кризис в США утянет Европу на дно

Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон убежден, что стремительно приближающийся американский долговой кризис неизбежно утянет на дно и Европу. По мнению Уилкерсона, мы сейчас находимся в точке окончания существования американской империи. Вопреки более ранним прогнозам, согласно которым этот этап наступит не ранее, чем через 3-5 лет, уже сейчас можно наблюдать нарастающее крещендо долгового кризиса в США. Американский военный надеется, что у министра финансов США Бессента достаточно квалификации, чтобы с этим справиться.

При этом американский эксперт обеспокоен, осознает ли в полной мере Трамп масштабы приближающейся катастрофы. Уилкерсон считает наиболее вероятным вариант, при котором администрация президента США в какой-то степени осознает неизбежность долгового кризиса, однако при этом вряд ли понимает, какие действия можно предпринять.



Уилкерсон констатирует, что для администрации Трампа довольно характерны беспорядочные метания. Ситуация вокруг Венесуэлы и других конфликтов являются красноречивыми симптомами кризиса и обусловлены отчаянной необходимостью Вашингтона получить контроль над нефтяными месторождениями, редкоземельными металлами и другими ресурсами, обладание которыми способно несколько смягчить последствия неминуемого долгового кризиса.

Американский эксперт опасается, что администрация Трампа, оказавшись в непростой ситуации, начнет заключать по-настоящему безумные сделки. В этих условиях ключевым европейским лидерам следует понимать, что с экономической точки зрения у них дела также идут далеко не блестяще и Европа рискует уйти на дно вместе с США.
  1. mt3276 Звание
    mt3276
    -2
    Сегодня, 16:15
    В такую "новость" многие верили лет 10 назад. Сейчас такое сообщение вызывает только усмешку. Оставьте такие сообщение на 1 апреля, дураков , кто поверит, хватает.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      -3
      Сегодня, 16:24
      Сейчас в такое и там начали верить. А ещё говорят что Китай и Япония оказались на пороге экономического и долгового кризиса и если упадет один - утащит всех на дно
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 16:31
      1-е Апреля уже занято новостями что экономике России осталось три дня. Дураков кто в это уже двадцать лет как - верит, тоже хватает.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 16:22
    крещендо

    Видимо я плохо русский язык знаю, что такое крещендо? recourse
    1. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 17:06
      Цитата: alexoff
      что такое крещендо
      В музыке
      Крещендо — постепенное увеличение силы звука, постепенный переход от тихого звука к громкому. Термин произошёл от итальянского слова crescendo — «увеличивая, нарастая».
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:10
      Вроде как : нарастание звука
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:41
    Предсказания, прогнозы... гадание. Может сбыться, может нет... время покажет.
    1. Владислав_В
      Владислав_В
      +2
      Сегодня, 16:54
      Цитата: rocket757
      Предсказания, прогнозы... гадание. Может сбыться, может нет... время покажет.

      Это реальность и все экономисты это видят.Другой вопрос, на сколько ещё США смогут отсрочить этот кризис?
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 17:05
        Это реальность и все экономисты это видят.

        Ну если всем верить то и нам России скоро кирдык.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 17:11
        Экономисты, предсказателей, гадалки... если тщательнее разбиратся, на сколько точно предсказание должно совпадать с реальными событиями, что с уверенностью можно было признать, ОНО СБЫЛОСЬ!?
        Другой стороны, на сколько должно не совпадать, что б говорили - ЭТО ДРУГОЕ!?
        Есть ли абсолютно верные критерии оценки или все так... примерно, как то так, что то типа того....
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:58
    мы сейчас находимся в точке окончания существования американской империи
    Смелое заявление! Например, я его поддерживаю!
  5. mt3276 Звание
    mt3276
    0
    Сегодня, 17:21
    Цитата: Уарабей
    1-е Апреля уже занято новостями что экономике России осталось три дня. Дураков кто в это уже двадцать лет как - верит, тоже хватает.

    Остроумно crying
  6. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 17:28
    стремительно приближающийся американский долговой кризис неизбежно утянет на дно и Европу
    "и" здесь явно лишняя. Кризис утянет на дно Европу, и за счет этого США продержатся еще неопределенно долго. Как долго - зависит от многого, от Китая, Индии, частично и России, короче от поведения всех, кто на США сейчас прямо или опосредованно работает.