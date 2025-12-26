В РФ завершены испытания прототипа системы сверхточного позиционирования без GPS
В России прошли успешные тестовые испытания прототипа отечественной системы сверхточного позиционирования «Ариадна». В отличие от американской системы спутниковой навигации GPS и российского аналога ГЛОНАСС, экспериментальная разработка работает без спутников, что делает ее устойчивой к спуфинговым (имитационным) атакам и преднамеренным помехам.
Российская система позиционирования использует вместо спутников сеть наземных базовых станций-радиомаяков, передающих координаты приемникам на борту БПЛА и других транспортных средств. Точность позиционирования очень высокая — до 15-20 сантиметров, что примерно в восемь раз выше, чем у GPS.
Что особенно важно в нынешних условиях, система «Ариадна» является полностью российской разработкой. Всё оборудование и программное обеспечение отечественные, как принято сейчас говорить, импортозамещенное. В Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) России сообщили,что заявка на регистрацию изобретения уже подана.
По маякам «Ариадны» БПЛА смогут выполнять аэродоставку грузов и формировать «дрон-шоссе» для автономной логистики, в том числе осуществлять управление роем беспилотников. В случае, когда сигнал GPS заглушен, на устройствах с российской системой позиционирования будут работать онлайн-карты и другие навигационные сервисы.
Пилотные испытания с использованием системы в ближайшее время запустят в одном из регионов ЭПР «Цифровое небо», в который входят Самарская, Оренбургская, Сахалинская и Еврейская области.
Аппаратно-программная платформа «Цифровое небо» — это утвержденная правительством РФ по предложению АО «ГЛОНАСС» концепция, которая предполагает создание единой цифровой платформы с использованием ИИ. Она будет объединять между собой беспилотные средства, спутники, наземные системы связи, мониторинга и другие платформы, в том числе по принципу бесшовного соединения. Пока речь идет о гражданском применении ЭПР «Цифровое небо» в различных отраслях.
Информация