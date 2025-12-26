В РФ завершены испытания прототипа системы сверхточного позиционирования без GPS

В России прошли успешные тестовые испытания прототипа отечественной системы сверхточного позиционирования «Ариадна». В отличие от американской системы спутниковой навигации GPS и российского аналога ГЛОНАСС, экспериментальная разработка работает без спутников, что делает ее устойчивой к спуфинговым (имитационным) атакам и преднамеренным помехам.

Российская система позиционирования использует вместо спутников сеть наземных базовых станций-радиомаяков, передающих координаты приемникам на борту БПЛА и других транспортных средств. Точность позиционирования очень высокая — до 15-20 сантиметров, что примерно в восемь раз выше, чем у GPS.



Что особенно важно в нынешних условиях, система «Ариадна» является полностью российской разработкой. Всё оборудование и программное обеспечение отечественные, как принято сейчас говорить, импортозамещенное. В Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) России сообщили,что заявка на регистрацию изобретения уже подана.

По маякам «Ариадны» БПЛА смогут выполнять аэродоставку грузов и формировать «дрон-шоссе» для автономной логистики, в том числе осуществлять управление роем беспилотников. В случае, когда сигнал GPS заглушен, на устройствах с российской системой позиционирования будут работать онлайн-карты и другие навигационные сервисы.

Пилотные испытания с использованием системы в ближайшее время запустят в одном из регионов ЭПР «Цифровое небо», в который входят Самарская, Оренбургская, Сахалинская и Еврейская области.

Аппаратно-программная платформа «Цифровое небо» — это утвержденная правительством РФ по предложению АО «ГЛОНАСС» концепция, которая предполагает создание единой цифровой платформы с использованием ИИ. Она будет объединять между собой беспилотные средства, спутники, наземные системы связи, мониторинга и другие платформы, в том числе по принципу бесшовного соединения. Пока речь идет о гражданском применении ЭПР «Цифровое небо» в различных отраслях.
  1. Netl Звание
    Netl
    +5
    Сегодня, 16:17
    Осталось самое маленькое - создать эту сеть радиомаяков yes

    Идея спутниковых систем была именно в том, что спутник висит себе и транслирует сигнал на огромную площадь. А так-то понятно, что для позиционирования можно использовать любой источник сигнала с известным положением (точнее, минимум 3 источника).
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 16:32
      Может быть "прикрутят" позиционирование к сотовым вышкам. Это было бы логично предусмотреть подобную возможность.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 16:37
      Сеть радио каяков... на своей территории вполне возможно, но это не сделает систему глобальной...
      Пока только спутниковый системы позиционирования оправдывают определение ГЛОБАЛЬНЫЕ, те, которые достаточно развиты в этом направлении.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 16:26
    А радиомаяки заглушить так не смогут?
    Вообще я слышал что до gps/ГЛОНАСС как раз и были системы позиционирования на маяках
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 16:26
    Точность позиционирования очень высокая — до 15-20 сантиметров, что примерно в восемь раз выше, чем у GPS.
    У геодезических систем на основе GPS и Российской ГЛОНАСС точность по плану на уровне первых миллиметров, по высоте первых сантиметров.
    1. MCmaximus Звание
      MCmaximus
      +4
      Сегодня, 16:43
      Геодезисты уже теодолиты не таскают. Планы домов и участков для кадастров снимают просто лейковской GPSской. Там паспортная точность 3 см, что ли. Если прикатить на машине станцию, то 1 см.
      1. Марлин Звание
        Марлин
        0
        Сегодня, 17:29
        Геодезисты уже теодолиты не таскают. Планы домов и участков для кадастров снимают просто лейковской GPSской. Там паспортная точность 3 см, что ли. Если прикатить на машине станцию, то 1 см.

        Это в дифференциальном режиме такая точность, когда с антенны, установленной в точке с известными координатами. определенными с высокой точностью, приходят поправки псевдодальностей до спутников. Довольно хитрый алгоритм...
        И все же для решения ряда геодезических задач теодолит (тахеометр) необходим.
  4. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 16:45
    Система аналогична (как можно понять из информации) методу позиционирования сотовых сетей. Старая добрая триангуляция при наличии большого количества опорных излучателей сигналов. Ну слава богу, кому то из инженеров иногда все же удается добиться финансирования. Может быть даже 25%, а то и всех 30 от общей суммы. Остальное, конечно...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:02
      Но! Чтобы была точная интерполяция, надо иметь маяки у врага в тылу, иначе это будет экстраполяция и точность ниже
      1. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 17:16
        Роман для чего маяки на территории врага!?

        По маякам «Ариадны» БПЛА смогут выполнять аэродоставку грузов и формировать «дрон-шоссе» для автономной логистики,
        ...зашли на территорию врага ,опорник отбили ,поставили маяки для доставки грузов..бк,провизии... soldier ..Либо на своей территории для доставки товара..можно и трассы для безпилотных такси прокладывать в будущем hi..
  5. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 16:50
    А как осуществлять навигацию там, где этих базовых маяков нет?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:03
      Карту и компасс никто не отменял
  6. Freeal Звание
    Freeal
    +2
    Сегодня, 17:02
    хм, "разработчики" изобрели наземные станции дифференциальной коррекции? Так они как бы уже давно есть и используются теми же геодезистами, в т.ч. в России.
  7. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 17:03
    Всё оборудование и программное обеспечение отечественные, как принято сейчас говорить, импортозамещённое.
    Как импортозамещенноё? Всё сами сделали?Произведено в КНР, по заказу Российской компании/фирмы?
  8. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 17:23
    А в чём "фишка" ? Наземные радионавигационные системы существовали до GPS и существуют до сих пор ! Более того,Я припоминаю ,что несколько лет назад(не то в "нулевых",не то в "десятых" годах нынешнего века ) читал в журнале "Техника и вооружение" ТТХ предлагаемой российским ВПК некой локальной радионавигационной системы ТВД наземного размещения !
  9. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    0
    Сегодня, 17:26
    Возвращение к государственной геодезической сети - прекрасная была сеть. Вышки сигналов разрушены - строй новые.
  10. avdkrd Звание
    avdkrd
    0
    Сегодня, 17:30
    Хорошая новость . Идея не новая, но слава Богу, что ее реализовали.