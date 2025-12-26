В Донецке полиция нейтрализовала стрелка в супермаркете

Инцидент в одном из супермаркетов Донецка завершился без трагических последствий благодаря быстрым и слаженным действиям полиции ДНР. Мужчина, открывший беспорядочную стрельбу в Петровском районе города, нейтрализован сотрудниками МВД республики.

Счет в такой ситуации всегда идет на секунды. По информации от правоохранителей, полицейские действовали в условиях прямой угрозы для посетителей и персонала магазина, не дав вооруженному развернуть полноценное нападение на людей. Стрелявший был обезврежен, обстановка – полностью стабилизирована.

Отдельно в республике отметили работу сотрудников, принимавших участие в задержании. Глава ДНР Денис Пушилин принял решение представить отличившихся полицейских к государственной награде – медали «За храбрость». В официальном сообщении подчеркивается, что речь идет именно о проявленных мужестве и профессионализме.

Происшествие в очередной раз напомнило, в каких условиях живет прифронтовой Донецк и какую роль в повседневной безопасности города играет оперативная работа правоохранительных органов. Благодаря их слаженной работе опасный эпизод был локализован быстро и без жертв среди мирного населения.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 16:18
    Как понимаю, фамилия и имя стрелка названо не будет?
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 16:25
      В данном случае взят живым.
      1. ruha ruhov Звание
        ruha ruhov
        0
        Сегодня, 17:24
        А вы хотели бы пристрелить буяна не знающего меру алкоголю?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 16:46
      hi Подозрительная череда событий перед Новым годом и Рождеством на огромных просторах РФ, начиная от Тюмени, Калуги, Москвы, Донецка.
      Чувствуется гадливая рука гадящих мелко бритов, матрасников, направляющих бандеронацистов на теракты внутри страны.
      Здесь нужна помощь, оперативное взаимодействие каждого россиянина с силовыми структурами, как это сработали дальнобойщики в Иркутской обл. летом 2025 г., помогая уничтожать дроны из контейнера.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:04
        В Ставрополе предотвращена подготовка теракта против российского военнослужащего. ФСБ задержала с поличным 18-летнюю жительницу Краснодарского края, которая по заданию украинских спецслужб планировала установить самодельное взрывное устройство на автомобиль возле войсковой части.
  2. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 16:34
    Был пьян,барагозил и шмалял во все стороны. Те,кто умышленно идут на стрельбу,ведут себя иначе.
  3. михаил3 Звание
    михаил3
    -1
    Сегодня, 16:41
    "Обезврежен". Убили подонка или только ранили? Зумер, что ли, писал информашку? Писаясь от ужаса при любом намеке на смерть? Или просто информацию получить не соизволил? Не новость а очередное позорище...