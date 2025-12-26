Участники проекта «Байтерек» продлили подготовку ракеты к первому пуску
Совместный российско-казахстанский проект «Байтерек» выходит на финишную прямую. Подготовка стартового комплекса и новой ракеты «Союз-5» перешла в завершающую фазу. На площадке ведутся испытания, цель которых – подтвердить надежность бортовых систем и наземной инфраструктуры.
Как отмечают участники программы, в проекте реализован ряд новых инженерных и технологических решений. Именно поэтому партнеры решили скорректировать сроки первого пуска. Так будет больше времени на проверки. Нормальная практика для сложных космических систем.
Испытания должны подтвердить устойчивую работу всех элементов комплекса в штатных и нештатных режимах. Только так можно обеспечить максимальную готовность к летным испытаниям и создать условия для безопасного старта. Сначала – полная уверенность в системе, и только потом – запуск.
После завершения автономных испытаний ракету доставят на старт. Там ее поставят вертикально и проведут финальный цикл проверок. Только после этого определят дату пуска.
Проект «Байтерек» для Москвы и Астаны – это не просто очередной запуск, а задел на долгосрочное сотрудничество в космосе, где ставка делается не на скорость подготовки отчетов, а на надежность и результат.
