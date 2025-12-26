Участники проекта «Байтерек» продлили подготовку ракеты к первому пуску

Совместный российско-казахстанский проект «Байтерек» выходит на финишную прямую. Подготовка стартового комплекса и новой ракеты «Союз-5» перешла в завершающую фазу. На площадке ведутся испытания, цель которых – подтвердить надежность бортовых систем и наземной инфраструктуры.

Как отмечают участники программы, в проекте реализован ряд новых инженерных и технологических решений. Именно поэтому партнеры решили скорректировать сроки первого пуска. Так будет больше времени на проверки. Нормальная практика для сложных космических систем.



Испытания должны подтвердить устойчивую работу всех элементов комплекса в штатных и нештатных режимах. Только так можно обеспечить максимальную готовность к летным испытаниям и создать условия для безопасного старта. Сначала – полная уверенность в системе, и только потом – запуск.

После завершения автономных испытаний ракету доставят на старт. Там ее поставят вертикально и проведут финальный цикл проверок. Только после этого определят дату пуска.

Проект «Байтерек» для Москвы и Астаны – это не просто очередной запуск, а задел на долгосрочное сотрудничество в космосе, где ставка делается не на скорость подготовки отчетов, а на надежность и результат.
    Сегодня, 16:39
    Что ж, подарка от Роскосмоса к Новому году дождемся только в следующем. Жаль. Побыстрее бы уже.
    Судя по фотке, в первом полете обтекатель будет диаметром с саму ракету, а не увеличенный.
      Сегодня, 17:05
      А каков вклад казахов, стесняюсь спросить?
        Сегодня, 17:11
        Цитата: роман66
        А каков вклад казахов, стесняюсь спросить?

        Пополам: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
        Сегодня, 17:15
        Деньги, разумеется :) Еще охрана объекта, наверняка. Это как бы их национальная стартовая площадка в рамках космодрома. Руководство у объекта казахское.
        В общем, они как бы отвечают за стартовый комплекс, мы за ракету. Комплекс -- модернизированный бывший "зенитовский". "Зенит" -- российско-украинская ракета, если кто не в курсе. Летала с Байконура и "Морского старта". Собственно "Союз-5" проектировался, как замена "Зениту".