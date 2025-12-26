В результате теракта в мечети в сирийском Хомсе есть погибшие
В Сирии произошла террористическая атака. В результате теракта в мечети Имама Али бин Аби Талиба в районе Вади аль-Дахаб в сирийском Хомсе есть погибшие.
Об этом сообщает местное информагентство SANA.
Изначально сообщалось о гибели пяти человек, но затем было заявлено, что жертв – не менее шести. Еще более двадцати человек получили ранения.
Силы безопасности поставили оцепление вокруг места происшествия и приступили к расследованию. Агентство Reuters, ссылаясь на представителей местной администрации, заявило, что правоохранители рассматривают две версии случившегося. Согласно одной, взрыв устроил боевик-смертник. Другая версия предполагает, что в мечети было заранее заложено взрывное устройство.
Мечеть принадлежит религиозной общине алавитов, к которой относится и бывший сирийский президент Башар Асад. Взрыв произошел вскоре после традиционного намаза, который проводится по пятницам.
Стоит обратить внимание, что по своей религиозной принадлежности население Хомса имеет смешанный состав. Здесь проживают мусульманские общины суннитов и алавитов, а также христиане. СМИ предполагают, что целью нападения могла быть провокация межконфессиональных вооруженных конфликтов.
После свержения Асада агрессивные действия в отношении алавитского меньшинства заметно усилились. К примеру, этой весной неизвестные взорвали многоэтажное здание в Латакии, большинство жильцов которого – алавиты.
