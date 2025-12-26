В результате теракта в мечети в сирийском Хомсе есть погибшие

В Сирии произошла террористическая атака. В результате теракта в мечети Имама Али бин Аби Талиба в районе Вади аль-Дахаб в сирийском Хомсе есть погибшие.

Об этом сообщает местное информагентство SANA.

Изначально сообщалось о гибели пяти человек, но затем было заявлено, что жертв – не менее шести. Еще более двадцати человек получили ранения.

Силы безопасности поставили оцепление вокруг места происшествия и приступили к расследованию. Агентство Reuters, ссылаясь на представителей местной администрации, заявило, что правоохранители рассматривают две версии случившегося. Согласно одной, взрыв устроил боевик-смертник. Другая версия предполагает, что в мечети было заранее заложено взрывное устройство.

Мечеть принадлежит религиозной общине алавитов, к которой относится и бывший сирийский президент Башар Асад. Взрыв произошел вскоре после традиционного намаза, который проводится по пятницам.

Стоит обратить внимание, что по своей религиозной принадлежности население Хомса имеет смешанный состав. Здесь проживают мусульманские общины суннитов и алавитов, а также христиане. СМИ предполагают, что целью нападения могла быть провокация межконфессиональных вооруженных конфликтов.

После свержения Асада агрессивные действия в отношении алавитского меньшинства заметно усилились. К примеру, этой весной неизвестные взорвали многоэтажное здание в Латакии, большинство жильцов которого – алавиты.
6 комментариев
  1. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 16:50
    Неужели евреям мало Голанских высот? Что еще они хотят отобрать у Сирии?
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 16:51
    В результате теракта в мечети Имама Али бин Аби Талиба в районе Вади аль-Дахаб в сирийском Хомсе


    На заглавной фотографии изображена не эта мечеть в Хомсе, а мечеть Омейядов в Дамаске. Сооружение с зеленой подсветкой - гробница Иоанна Крестителя, точнее только его головы. Думаю, устоит ли она при новых сирийских властях?
  3. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 16:53
    "Стоит обратить внимание, что по своей религиозной принадлежности население Хомса имеет смешанный состав. Здесь проживают мусульманские общины суннитов и алавитов, а также христиане. СМИ предполагают, что целью нападения могла быть провокация межконфессиональных вооруженных конфликтов."
    Уже поздно "обращать внимание".
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:10
    Это не при "кровавом" Асаде , это "демократическое" событие при правильном правительстве.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 17:12
    Туго придется алавитам при нынешней власти в Сирии...их будут истреблять также как в Германии евреев в 1933-45 годах.
    Протурецкие прокси это те же штурмовики Рема.
    Параллели тут так и напрашиваются.
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:28
    Согласно одной, взрыв устроил боевик-смертник. Другая версия предполагает, что в мечети было заранее заложено взрывное устройство.


    Подтверждается версия о смертнике.