Пресса США: Киев рассчитывает, что Россия согласится на 60-дневное перемирие

По мнению американской прессы, запланированная встреча Зеленского и Трампа свидетельствует о значительном прогрессе в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса.

Как напоминает издание Axios, ранее Трамп заявлял, что согласится встретиться с Зеленским только в том случае, если «сделка» будет близка к завершению. По словам традиционно для американской прессы неназываемого высокопоставленного чиновника, прошедшие в США переговоры с представителями российской и украинской стороны проходили «позитивно и конструктивно» и привели к максимально возможным результатам. Источник Axios утверждает, что за последние две недели удалось добиться большего прогресса, чем за весь прошлый год, и осталось лишь уточнить некоторые финальные детали.



Как утверждает ряд американских и украинских чиновников, большинство элементов проекта мирного соглашения, включая гарантии безопасности для Украины, якобы уже согласованы и единственным камнем преткновения остается территориальный вопрос, в частности, вывод ВСУ из Донбасса.

При этом, по словам американского чиновника, Москва якобы согласилась на перемирие на время подготовки и проведения на Украине референдума, на который предполагается вынести вопрос возможных территориальных уступок. Издание пишет, что Зеленский рассчитывает на 60-дневное перемирие, однако этот срок может несколько сократиться.

В свою очередь Зеленский все же допускает, что Москва отвергнет предложенный Киевом и Вашингтоном «мирный план», но, несмотря на это, надеется, что на встрече с Трампом будут подписаны определенные двухсторонние документы.
  1. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +4
    Сегодня, 17:15
    Очередной вброс. Вот когда будет официальная информация от России тогда посмотрим.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 17:15
    Ясно что любое перемирие на поле боя сейчас выгодно укронацикам и совершенно невыгодно нашей стране.Речь должна ввестись о мире с капитуляцией киевского режима.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 17:19
    Всё то они знают,пресса амеров. Смешно. ,,дырку от бублика,, вам вместе с украми!
  4. Saturn VII Звание
    Saturn VII
    0
    Сегодня, 17:21
    Так в чем вопрос? Пусть сперва выводят войска с Российской территории куда нибуть на западную украину. Потом перемирие, и потом там у себя могут и голосовать за то, что еще отдадут.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 17:26
    Черт знает что. Боевые действия, переговоры, " нас обманули"," мы братский народ". Чушь несусветная!