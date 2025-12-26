Пресса США: Киев рассчитывает, что Россия согласится на 60-дневное перемирие
По мнению американской прессы, запланированная встреча Зеленского и Трампа свидетельствует о значительном прогрессе в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса.
Как напоминает издание Axios, ранее Трамп заявлял, что согласится встретиться с Зеленским только в том случае, если «сделка» будет близка к завершению. По словам традиционно для американской прессы неназываемого высокопоставленного чиновника, прошедшие в США переговоры с представителями российской и украинской стороны проходили «позитивно и конструктивно» и привели к максимально возможным результатам. Источник Axios утверждает, что за последние две недели удалось добиться большего прогресса, чем за весь прошлый год, и осталось лишь уточнить некоторые финальные детали.
Как утверждает ряд американских и украинских чиновников, большинство элементов проекта мирного соглашения, включая гарантии безопасности для Украины, якобы уже согласованы и единственным камнем преткновения остается территориальный вопрос, в частности, вывод ВСУ из Донбасса.
При этом, по словам американского чиновника, Москва якобы согласилась на перемирие на время подготовки и проведения на Украине референдума, на который предполагается вынести вопрос возможных территориальных уступок. Издание пишет, что Зеленский рассчитывает на 60-дневное перемирие, однако этот срок может несколько сократиться.
В свою очередь Зеленский все же допускает, что Москва отвергнет предложенный Киевом и Вашингтоном «мирный план», но, несмотря на это, надеется, что на встрече с Трампом будут подписаны определенные двухсторонние документы.
