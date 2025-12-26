Пресса США: Киев рассчитывает, что Россия согласится на 60-дневное перемирие

По мнению американской прессы, запланированная встреча Зеленского и Трампа свидетельствует о значительном прогрессе в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса.Как напоминает издание Axios, ранее Трамп заявлял, что согласится встретиться с Зеленским только в том случае, если «сделка» будет близка к завершению. По словам традиционно для американской прессы неназываемого высокопоставленного чиновника, прошедшие в США переговоры с представителями российской и украинской стороны проходили «позитивно и конструктивно» и привели к максимально возможным результатам. Источник Axios утверждает, что за последние две недели удалось добиться большего прогресса, чем за весь прошлый год, и осталось лишь уточнить некоторые финальные детали.Как утверждает ряд американских и украинских чиновников, большинство элементов проекта мирного соглашения, включая гарантии безопасности для Украины, якобы уже согласованы и единственным камнем преткновения остается территориальный вопрос, в частности, вывод ВСУ из Донбасса.При этом, по словам американского чиновника, Москва якобы согласилась на перемирие на время подготовки и проведения на Украине референдума, на который предполагается вынести вопрос возможных территориальных уступок. Издание пишет, что Зеленский рассчитывает на 60-дневное перемирие, однако этот срок может несколько сократиться.В свою очередь Зеленский все же допускает, что Москва отвергнет предложенный Киевом и Вашингтоном «мирный план», но, несмотря на это, надеется, что на встрече с Трампом будут подписаны определенные двухсторонние документы.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»