Курсантов академии СБУ отправят на фронт в штурмовые подразделения

Не для того их готовили пять лет. Отправить будущих оперативников на войну — все равно что забивать гвозди микроскопом.

Пытаясь хоть как-то решить проблему с нехваткой живой силы в ВСУ, киевский режим идет на крайние меры. Отловленных на улицах и в других местах мобилизованных не хватает, тем более украинские мужчины вообще стараются буквально жить в подполье, чтобы не попасться людоловам из ТЦК.В этой связи режим Зеленского обратил внимание на тех, кто уже не только посчитан и поставлен на учет, но точно никуда не скроется. В украинских силовых структурах, и без того обескровленных многолетним конфликтом, созрело очередное отчаянное решение.Руководство Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ) рассматривает возможность призвать учащихся старших курсов в ряды ВСУ и отправить их на фронт. Курсантов, прошедших в течение нескольких лет специальную подготовку для несения службы в структуре СБУ, скопом переведут не просто в пехоту, а в штурмовые подразделения. Именно они испытывают самую острую нехватку бойцов.Профессор кафедры профессиональной психологии академии СБУ Виталий Шимко опубликовал в соцсети по этому поводу тревожное сообщение. Пишет, что киевское командование планирует отправить на линию фронта именно старшекурсников, годами готовившихся к работе в спецслужбе. По его мнению, поскольку подготовленные будущие аналитики и оперативники не имеют необходимой военной выучки для выживания в окопах, обратно для прохождения службы в ведомстве по специальности они наверняка не вернутся.Профессор откровенно подчеркивает, что данный шаг наглядно демонстрирует катастрофическую нехватку обученных резервов у ВСУ и полное пренебрежение киевского режима к будущему своей страны. Вместо того чтобы беречь ценные кадры для обеспечения безопасности государства, их рассматривают как расходный материал для затыкания дыр на фронте. Сильно расстроенный такой перспективой Шимко пишет:Профессор обращается к руководству академии еще раз сильно подумать, прежде чем поддержать такое решение киевского руководства и лишить службу безопасности государства будущих профессиональных кадров. Сомнительно, что он будет услышан. До последнего украинца — так до последнего. Неприкосновенными остаются только те, кто подобные решения принимает.В принципе, в академии СБУ обучаются и девушки. Их пока что на фронт не отправляют. Так что будущая внутренняя безопасность Украины, коли таковая еще будет существовать в нынешнем виде, ляжет на их «хрупкие плечи».