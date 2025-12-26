Курсантов академии СБУ отправят на фронт в штурмовые подразделения

5 027 19
Курсантов академии СБУ отправят на фронт в штурмовые подразделения

Пытаясь хоть как-то решить проблему с нехваткой живой силы в ВСУ, киевский режим идет на крайние меры. Отловленных на улицах и в других местах мобилизованных не хватает, тем более украинские мужчины вообще стараются буквально жить в подполье, чтобы не попасться людоловам из ТЦК.

В этой связи режим Зеленского обратил внимание на тех, кто уже не только посчитан и поставлен на учет, но точно никуда не скроется. В украинских силовых структурах, и без того обескровленных многолетним конфликтом, созрело очередное отчаянное решение.



Руководство Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ) рассматривает возможность призвать учащихся старших курсов в ряды ВСУ и отправить их на фронт. Курсантов, прошедших в течение нескольких лет специальную подготовку для несения службы в структуре СБУ, скопом переведут не просто в пехоту, а в штурмовые подразделения. Именно они испытывают самую острую нехватку бойцов.

Профессор кафедры профессиональной психологии академии СБУ Виталий Шимко опубликовал в соцсети по этому поводу тревожное сообщение. Пишет, что киевское командование планирует отправить на линию фронта именно старшекурсников, годами готовившихся к работе в спецслужбе. По его мнению, поскольку подготовленные будущие аналитики и оперативники не имеют необходимой военной выучки для выживания в окопах, обратно для прохождения службы в ведомстве по специальности они наверняка не вернутся.

Профессор откровенно подчеркивает, что данный шаг наглядно демонстрирует катастрофическую нехватку обученных резервов у ВСУ и полное пренебрежение киевского режима к будущему своей страны. Вместо того чтобы беречь ценные кадры для обеспечения безопасности государства, их рассматривают как расходный материал для затыкания дыр на фронте. Сильно расстроенный такой перспективой Шимко пишет:

Не для того их готовили пять лет. Отправить будущих оперативников на войну — все равно что забивать гвозди микроскопом.

Профессор обращается к руководству академии еще раз сильно подумать, прежде чем поддержать такое решение киевского руководства и лишить службу безопасности государства будущих профессиональных кадров. Сомнительно, что он будет услышан. До последнего украинца — так до последнего. Неприкосновенными остаются только те, кто подобные решения принимает.

В принципе, в академии СБУ обучаются и девушки. Их пока что на фронт не отправляют. Так что будущая внутренняя безопасность Украины, коли таковая еще будет существовать в нынешнем виде, ляжет на их «хрупкие плечи».

19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владислав_В
    Владислав_В
    +3
    Сегодня, 17:34
    Короче, опять вруть про нехватку личного состава!Ух и коварные laughing
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 19:17
      В таких учебных заведениях непростые детишки учатся, никто их никуда не пошлет. request
  2. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 17:38
    Все таки хорошо, что у РФ такой тупой враг laughing 5 лет отучили и готовых палачей бандеровцев под ФАБы! Красота!
    1. Владислав_В
      Владислав_В
      +3
      Сегодня, 17:42
      Может, они с «запасом» набирали.Кто выживет, тот будет истинный ариец.
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 17:48
      Курсантов академии СБУ отправят на фронт в штурмовые....

      Это будет войсковой стажировкой к академическому образованию.
      внутренняя безопасность Украины.... ляжет на их «хрупкие плечи».

      И на их необъятные задницы тоже.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:40
    Что будет, что будет... то, что будет то и будет!
    ХА, непереводимая игра слов, которую никому, кроме наших, не понять.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 17:45
    Добрались и до "избушки", наконец...
    Прокололись, но где?!))
  5. Pandemic Звание
    Pandemic
    0
    Сегодня, 17:56
    придется укрокурсантам хорошенько усвоить профильные знания и организовать переворот, или хотя бы устранение военно-политического руководства ВНА, чтобы не стать мясом для дронов
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 18:08
      Курсантам придётся лишь подхватить организованный переворот. Но где он?
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 18:01
    Правильное решение. На мясо. Заодно,покажут, как " любят рИдну украину".
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 18:08
    Хорошо, всех фашистов сразу в ад.
  8. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +2
    Сегодня, 18:11
    Они все писдят,как синоптик флотский!Ага там детки элитки и им прислуживателей!Кто ж их посадит в окопы,только если сами не захотят...
  9. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 18:26
    вот это мощно, вот это зрада и за ней перемога
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 18:41
    Штаты б/ушных и так раздуты до безобразия, потеря нескольких сотен ничего не изменит.
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 18:43
    Мало нам подрывников-лохов, которых xoxлы развели на деньги, и они пускаются во все тяжкие.
    Похоже, что идет подготовка идейных подрывников.



    Прямо Аум Сенрикё на украинский лад. Те тоже сначала только религию проповедовали, а кончили зарином в Токийском метро.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      0
      Сегодня, 19:49
      Цитата: Товарищ Берия
      Похоже, что идет подготовка идейных подрывников
      Думаю многие удивятся сколько денег получают эти "идейные" за простое присутствие на этих шабашах.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 20:02
      Цитата: Товарищ Берия
      Прямо Аум Сенрикё на украинский лад. Те тоже сначала только религию проповедовали, а кончили зарином в Токийском метро.

      Эти, просто черти. Для прочистки мозгов "старшеньким", лишив их профессорских званий, надо как минимум дать лет по 10 отсидки в женской колонии Республики Коми, что бы они стали первоклассными швеями-закройщицами.
  12. Mlisha66 Звание
    Mlisha66
    0
    Сегодня, 18:59
    La domanda è perché la sbu è ancora pienamente efficiente .. r
  13. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 19:57
    Если верить тому, кому верить нельзя - интернету, большинство населения 404-й поддерживает режим. И тут мои мозги зависают, пытаясь это осознать. Как можно верить тем, кто ополовинил население страны?! Они реально решили коллективно самоубиться в пользу англосаксов? Но при этом наезжают на россиян (рабов, ага) не протестующих против правительства. Это непознаваемо в принципе.