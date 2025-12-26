СМИ: удар США пришёлся по району Нигерии, где многие годы не было террористов
Удар военных США, о котором заявлял сегодня президент США Дональд Трамп, пришелся по району Нигерии, где многие годы не было никаких террористов. Между тем глава Белого дома поспешил отчитаться о поражении объектов, якобы принадлежащих африканскому филиалу «Исламского государства»*.
Об этом сообщает нигерийский телеканал Arise.
Журналист африканского СМИ Насиру Сулейман утверждает, что в районе Тамбувал в штате Сокото ни о каких боевиках и радикалах местные жители не слышали как минимум десяток лет. А обитатели нигерийской деревни Джабо в момент американской атаки мирно спали в своих домах, пока их не разбудил взрыв авиабомбы.
Коллега Сулеймана, Махмуд Джеба, который является выходцем из штата Сокото, был очень удивлен, узнав, что именно этот регион подвергся американской атаке. По его словам, если бы военные США хотели нанести удар по боевикам «дочерней» по отношению к ИГ* экстремистской организации «Боко Харам»**, им следовало атаковать штат Борно, где террористы базируются примерно с 2009 года.
Пока что с места происшествия не поступают сообщения об убитых и раненых ни среди радикальных исламистов, ни среди местного населения. Нигерийские власти ничего не говорят о том, чем конкретно был нанесен удар, а только объявили о совместной операции военных Нигерии и США. При этом местные телеканалы сопровождали эту новость кадрами ракетных пусков с боевых кораблей. В то же время информация, поступающая из подвергнутого атаке района, свидетельствует об авиаударе.
«Исламское государство» (ИГ)*, «Боко Харам»** - запрещенные в России террористические организации.
