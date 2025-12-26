СМИ: удар США пришёлся по району Нигерии, где многие годы не было террористов

Удар военных США, о котором заявлял сегодня президент США Дональд Трамп, пришелся по району Нигерии, где многие годы не было никаких террористов. Между тем глава Белого дома поспешил отчитаться о поражении объектов, якобы принадлежащих африканскому филиалу «Исламского государства»*.

Об этом сообщает нигерийский телеканал Arise.

Журналист африканского СМИ Насиру Сулейман утверждает, что в районе Тамбувал в штате Сокото ни о каких боевиках и радикалах местные жители не слышали как минимум десяток лет. А обитатели нигерийской деревни Джабо в момент американской атаки мирно спали в своих домах, пока их не разбудил взрыв авиабомбы.

Коллега Сулеймана, Махмуд Джеба, который является выходцем из штата Сокото, был очень удивлен, узнав, что именно этот регион подвергся американской атаке. По его словам, если бы военные США хотели нанести удар по боевикам «дочерней» по отношению к ИГ* экстремистской организации «Боко Харам»**, им следовало атаковать штат Борно, где террористы базируются примерно с 2009 года.

Пока что с места происшествия не поступают сообщения об убитых и раненых ни среди радикальных исламистов, ни среди местного населения. Нигерийские власти ничего не говорят о том, чем конкретно был нанесен удар, а только объявили о совместной операции военных Нигерии и США. При этом местные телеканалы сопровождали эту новость кадрами ракетных пусков с боевых кораблей. В то же время информация, поступающая из подвергнутого атаке района, свидетельствует об авиаударе.


«Исламское государство» (ИГ)*, «Боко Харам»** - запрещенные в России террористические организации.
  1. Добрый Звание
    Добрый
    +3
    Сегодня, 18:02
    США потрясут пробиркой со слюной нигерийских террористов с трибуны ООН. Чтобы оправдать своих шакалов.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 18:13
      Понимают всё все. Но пока так удобно.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:20
    ❝ Удар США пришёлся по району Нигерии, где многие годы не было террористов ❞ —

    — Ну теперь-то будут ...
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 20:02
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Удар США пришёлся по району Нигерии, где многие годы не было террористов ❞ —
      — Ну теперь-то будут ...

      Что значит "будут" ? Они уже есть ! Потому что местные жители уже(!) назначены террористами приказом Трампа ! Кто будет перечить "гегемону" ? belay Сказал:"террористы" !Значит, террористы ! yes Иначе,век воли не видать ! stop
  3. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 18:22
    Что то подсказывает---били туда,откуда не будет ответки....всё,как любят америкосы.
  4. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 18:26
    Нигерия с Венесуэлой мощные противники... Нефть с золотом в чужих руках серьезная угроза нацбезопасности. В банде спать не могут от таких угроз.
  5. kriten Звание
    kriten
    +4
    Сегодня, 18:32
    Бомбить там где есть террористы - опасно, Они и отомстить могут даже не территории агрессора. США любят воевать там, где сдачи получить нельзя.
  6. Русфанер Звание
    Русфанер
    +3
    Сегодня, 18:37
    В ответ на терракт, произведённый неизвестно кем, США ударили неизвестно, куда и разбомбили неизвестно, что.(с)
    1. Dym71 Звание
      Dym71
      0
      Сегодня, 18:40
      Цитата: Русфанер
      В ответ на терракт, произведённый неизвестно кем, США ударили неизвестно, куда и разбомбили неизвестно, что.(с)

      good
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:44
    Все врут !!! Но лучше доверять СМИ Нигерии .
    Вопрос конечно интересный сколько и куда улетели американские " Томагавки" ?
  8. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:54
    А не пора ли объявить Трампа военным преступником, виновным в геноциде народов мира, пиратстве и оккупации территорий свободных государств?! Слабо?! Ясень пень! Гораздо проще кошмарить собственное население...
  9. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 19:08
    . удар США пришёлся по району Нигерии, где многие годы не было террористов

    Так у америкосов все самое лучшее.
  10. hohol95 Звание
    hohol95
    0
    Сегодня, 19:13
    Как хорошо быть хулиганом -
    Признаться, даже не ожидал!
    Пустячным, можно сказать, обманом
    Такого страху на всех нагнал!

    Припев:
    Неважно быть, сумей прослыть.
    Не беда.
    Неважно быть, сумей прослыть -
    И тогда
    Повсюду ждет тебя почет,
    А забот -
    Никаких и никогда.

    Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2895/song/?ysclid=mjn2m0s2xi301070025
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:04
    Сейчас объявят о победе над террористами и вопрос закроют!
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 20:26
      Надо бы закрепить успех. Ещё пару авиаударов, следом десант и поБЕДОносная наземная операция.
  12. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 20:22
    Ну это нормально: сперва туда запускают террористов, а затем уничтожают и выглядят образцом высшей справедливости.
    Рейнхард Гейдрих со сковородки одобряет. Операция "Консервы" ver. 3.0 (2.0 была в Буче).