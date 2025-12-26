Путин: за период с 2022 года российский ОПК кратно нарастил выпуск вооружений

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме вооружений отметил, что в ходе СВО постоянно меняется характер, формы и способы ведения боевых действий. При этом наши войска получают абсолютно бесценный опыт, который в полной мере используется при формировании нового облика ВС РФ и оборонно-промышленного комплекса России.

В частности, в настоящее время производство особо востребованных в СВО образцов вооружения кратно увеличилось по сравнению с 2022 годом. За прошедшие с начала спецоперации годы производство средств поражения и боеприпасов выросло более чем в 22 раза. Наши предприятия ОПК работают в стабильном режиме и поставляют в войска все необходимые для ведения боевых действий вооружения и военную технику. При этом вооружения производятся и своевременно поставляются как в интересах подразделений, непосредственно задействованных в СВО, так и для вооруженных сил нашей страны в целом.



За прошедшие четыре года производство бронетанковых вооружений увеличилось в 2,2 раза, легкобронированной военной техники — в 3,7 раза, а военной авиационной техники — в 4,6 раза. В войска поставляется в 9,6 раз больше ракетно-артиллерийских вооружений, в 5,7 раз больше автомобильной техники, в 12,5 раз средств связи и радиоэлектронной борьбы и в 18 раз больше средств индивидуальной бронезащиты. Работа предприятий ОПК обеспечивает армии России возможность чрезвычайно эффективно вести боевые действия.

Как недавно в очередной раз с явным беспокойством отметил генсек НАТО Марк Рютте, российский ОПК производит за три месяца столько же боеприпасов и вооружений, сколько военная промышленность всех стран НАТО за целый год.
  1. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
    Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
    +2
    Сегодня, 19:09
    Это все хорошо, но людской ресурс не безграничен и надо пытаться по максимуму роботизировать технику.
    1. Артур Грудинин Звание
      Артур Грудинин
      -5
      Сегодня, 19:29
      Людской ресурс везде можно найти: за границей, в тюрьмах, в КНДР.
  2. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 19:17
    А толку что, это никак не повлияло на позиционный характер войны, который был в начале войне и видимо не изменится до сделки о перемирии.
  3. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 19:23
    ...кратно нарастил выпуск вооружений

    Ага. Показывали тут на ВО колонну, в тумане, отправляющуюся на ЛБС... Насыщена вооружением до предела... кратно насыщена...
  4. Spiidii Звание
    Spiidii
    -4
    Сегодня, 19:26
    Ооооо. Замечательно, теперь мы строим аж четыре самолета вместо одного!!!!! Это прорыв , господа!!!!
    1. Spiidii Звание
      Spiidii
      -4
      Сегодня, 19:27
      Не надо разов, давайте цифры!
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +4
        Сегодня, 19:38
        Дада цифры, полную номенклатуру , желательно еще с формулярами.) И да я знаю где это все есть.. У товарища майора.
        1. Spiidii Звание
          Spiidii
          -4
          Сегодня, 19:40
          Ну а нету , не воняйте. Че писать глупости.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            +2
            Сегодня, 19:46
            ФУ как не культурно то. Только видели в чем дело, даже если просто элементарно подумать, реальные цифры , сколько чего произведено, это все под грифом. А хотите их знать, как и тот кто кем очень интересуется тот самый товарищ майор.
            1. Spiidii Звание
              Spiidii
              -4
              Сегодня, 19:51
              Ой можноподумать, можноподумать. Тут Песков прямо сказал, что они передают в Вашингтон ВСЕ данные. Сходите приведите майора к Пескову. А эти разы только нас дурить.
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                0
                Сегодня, 19:55
                Тогда все просто, пишете запрос в посольство США и вам отвечают, что там рассказал Песков. Какие ВСЕ данные. Все просто. Потому тут расскажите.
                1. Spiidii Звание
                  Spiidii
                  -2
                  Сегодня, 19:56
                  А может у Пескова спросить? А может такое вообще не надо озвучивать?
                  1. Скобаристан Звание
                    Скобаристан
                    -1
                    Сегодня, 19:57
                    Все вы свалились в спираль. Дальше мне не интересно. На вопрос ниже можно не отвечать )
                    1. Spiidii Звание
                      Spiidii
                      +1
                      Сегодня, 20:08
                      Ну слились, бывает. Подучитесь. Может потом не будете чушь нести.
            2. Spiidii Звание
              Spiidii
              +1
              Сегодня, 19:55
              Вы сходите, и скажите своему господину, я, дескать, заработал Вам в два раза больше денег! Он Вас по ....... ......... сапогом и скажет, цифры давай! мне на ролс хватит? или на ый мерс как в том году?
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                -1
                Сегодня, 19:56
                Ого. Эк вас занесло. Мне стало любопытно, а вы когда ни будь сами пытались обдумать откуда у вас вот это агрессия и желчь? Что в вашей жизни не так?
                1. Spiidii Звание
                  Spiidii
                  0
                  Сегодня, 20:07
                  Есть что по делу сказать? А именно, почему нам цифры не называют? Вы же не думаете что они не известны в НАТО?
  5. Essex62 Звание
    Essex62
    +2
    Сегодня, 19:43
    Главный упор нужен на РМСД,гейропу стеклить в следующий скачок в нашу сторону. 3-5 лет, после подписания" мира" будет. Пока они не готовы,а воевать конвенционалкой нам не с руки.
  6. Maksim Rot Звание
    Maksim Rot
    -4
    Сегодня, 19:47
    Лучше объясните почему нет резервов чтобы деблокировать Купянск и почему в той же Британии транспортники выпускают по 2 в год а у нас только 1 за 23 год ????
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 19:57
      Цитата: Maksim Rot
      почему в той же Британии транспортники выпускают по 2 в год а у нас только 1 за 23 год ????

      Потому что Британию транспортниками не застеклить, а Орешник то же денег стоит.
  7. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 19:58
    Подданные рады, многолетнее постоянство и длинный список достижений: нефть, газ, оружие. Падает производство одного - растёт другое. Всё для процветания отдельных лучших людей.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 20:06
    Путин один ,а вас критиков Путина миллионы. . .а должно быть наоборот -Путиных миллионы,а критиков Путина должен быть один, которого выберем всенародно на референдуме!. . . hi
    1. Spiidii Звание
      Spiidii
      0
      Сегодня, 20:12
      Берите меня! Я красив и умен!
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 20:13
      Цитата: андрей мартов
      Путиных миллионы

      Критикуют Путина, что то что мало Путит 😊
  9. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 20:19
    А толку? Враг в 40 км от Донецка через 4 года СВО стоит.
    1. Spiidii Звание
      Spiidii
      0
      Сегодня, 20:26
      А нас разами кормят. Типа все хорошо. А некоторые еще и подмахивают.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:24
    Увы, многократно наращивание выпуск вооружений, это большие расходы государства, которые... в общем понятно, как всегда, и без них не обойтись, по понятным причинам, но это тяжко и в первую очередь, да и вообще, населению, трудовому народу и в меньшей степени... известно кому!!!