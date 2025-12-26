Путин: за период с 2022 года российский ОПК кратно нарастил выпуск вооружений
1 60427
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме вооружений отметил, что в ходе СВО постоянно меняется характер, формы и способы ведения боевых действий. При этом наши войска получают абсолютно бесценный опыт, который в полной мере используется при формировании нового облика ВС РФ и оборонно-промышленного комплекса России.
В частности, в настоящее время производство особо востребованных в СВО образцов вооружения кратно увеличилось по сравнению с 2022 годом. За прошедшие с начала спецоперации годы производство средств поражения и боеприпасов выросло более чем в 22 раза. Наши предприятия ОПК работают в стабильном режиме и поставляют в войска все необходимые для ведения боевых действий вооружения и военную технику. При этом вооружения производятся и своевременно поставляются как в интересах подразделений, непосредственно задействованных в СВО, так и для вооруженных сил нашей страны в целом.
За прошедшие четыре года производство бронетанковых вооружений увеличилось в 2,2 раза, легкобронированной военной техники — в 3,7 раза, а военной авиационной техники — в 4,6 раза. В войска поставляется в 9,6 раз больше ракетно-артиллерийских вооружений, в 5,7 раз больше автомобильной техники, в 12,5 раз средств связи и радиоэлектронной борьбы и в 18 раз больше средств индивидуальной бронезащиты. Работа предприятий ОПК обеспечивает армии России возможность чрезвычайно эффективно вести боевые действия.
Как недавно в очередной раз с явным беспокойством отметил генсек НАТО Марк Рютте, российский ОПК производит за три месяца столько же боеприпасов и вооружений, сколько военная промышленность всех стран НАТО за целый год.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация