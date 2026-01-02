Более детальный вид радара и системы CIWS на судне





Корабль с другой стороны

На снимках китайского грузового судна, превращённого в плавучую ракетную базу, есть на что посмотреть, но возникает вопрос: насколько реальна эта конфигурация? Очень похоже, что она была подготовлена для этих снимков.

Это демонстрационный образец или просто макет? Насколько прочны, например, установки радара и зенитного артиллерийского комплекса? При более внимательном рассмотрении снимков видно, что установка радара выглядит относительно прочной, но на данный момент выводы сделать сложно. У радара могут возникнуть проблемы из-за близкого расположения к кормовой надстройке корабля, хотя есть способы это исправить. И то, что всё это можно установить на коммерческое судно, не означает, что оно сможет эффективно использовать эти датчики и вооружение.

Какая система боевой информации установлена на корабле, чтобы интегрировать все эти системы и эффективно использовать их в бою?

На данный момент мы просто не знаем.

Сообщение ТАСС.



Вчера утром советский мирный трактор занимался распашкой контрольно-следовой полосы близ китайской границы. Проходивший мимо китайский пограничный патруль произвел в районе работы трактора одиночный неприцельный винтовочный выстрел в его сторону.



В ответ тракторист Петров, подняв машину в воздух, прополол 500 гектаров сопредельной территории, после чего включил форсаж и ушел на свою базу.



В связи с инцидентом ТАСС уполномочено заявить: при повторении подобных провокаций советское правительство направит в распоряжение председателя колхоза эшелон косилок, молотилок, сеялок, веялок и прочей сельскохозяйственной техники, а также партию минеральных удобрений нервно-паралитического действия.