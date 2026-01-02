Это просто мирный трубовоз!
Китайцы Рождество не отмечают, ну совсем не их праздник. Однако устроить нечто этакое, со спецэффектами, они умеют, и, судя по всему, именно на Рождество у них это становится хорошей традицией.
В прошлом году, как вы помните, все стояли буквально на ушах из-за «случайной» демонстрации кадров двух прототипов истребителей-невидимок, многие сочли это удачным фейком, но через некоторое время все встало на свои места: истребители «в металле» и летают, выполняя какие-то неизвестные миру программы испытаний.
Этот год соседи решили напрячь морскую составляющую своих недругов, показав… некое грузовое судно, грузом которого являются модульные ракетные установки. Ну а к такому грузу вполне логично добавился вполне современный АФАР-радар и оружие ПВО ближнего радиуса действия.
Получился такой себе трубовоз, способный защитить себя в непростой ситуации. А учитывая, что непростые ситуации сегодня возникают по всему миру, от Карибского бассейна до акватории Красного моря, не говоря уже о Балтике, Северном и Черном морях, трубовозу ой как нужна защита. И, видимо, она у него есть.
Похоже, китайцы получили как минимум один такой образец в виде грузового судна среднего размера, заполненного контейнерными вертикальными пусковыми установками, а также датчиками и системами самообороны. Посыл ясен: Китай даёт понять, что он может и, скорее всего, будет превращать корабли своего гигантского коммерческого флота не просто в плавучие пусковые установки, а в корабли-арсеналы.
Вообще очень сложно отделить одно от другого, но суть понятна: большой корабль с большим количеством ПУ, под охраной фрегатов или эсминцев, может выйти в любую точку земного шара и там…
На палубе судна установлены контейнеры, которые используются как для хранения оружия, так и для его применения, а также для установки датчиков. Другими словами, конструкция представляет собой своего рода импровизированную модификацию, которая позволяет превратить грузовое судно в своего рода надводный боевой корабль с мощным вооружением.
Это включает в себя установку большого вращающегося радара с фазированной антенной решёткой перед мостиком с дополнительным оборудованием в трёх контейнерах, а также установку ещё одного куполообразного радара или системы связи на двух контейнерах через палубу от него.
В носовой части судна, высоко над двумя контейнерами, мы видим 30-мм систему ближнего боя (CIWS) Type 1130 для защиты от приближающихся угроз, особенно крылатых ракет. 11-ствольная артиллерийская система со скорострельностью более 10 000 выстрелов в минуту способна сбивать крылатые ракеты, летящие со скоростью до 4М с вероятностью до 96%.
На один контейнер ниже, по обеим бортам, мы видим пусковые установки ложных целей Type 726, установленные на другой паре контейнеров. Большие цилиндрические контейнеры, по-видимому, являются аварийными спасательными плотами, которые необходимы из-за увеличенного состава экипажа.
Более детальный вид радара и системы CIWS на судне
Затем мы переходим к тому, что действительно поражает воображение: палуба буквально покрыта контейнерами с вертикальными пусковыми установками. Пять установок по ширине и три по глубине, в каждой из которых по четыре больших пусковых трубы, — в общей сложности на судне 60 вертикальных пусковых установок для больших ракет. Это две трети пусковых установок для ракет класса Arleigh Burke Flight I или II.
Но здесь стоит помнить, что, в отличие от сухогруза, снабженного кранами, экипаж эсминца должен потратить намного больше усилий для перезарядки своих пусковых ячеек, а некоторые виды ракет (например, «Томагавки») можно зарядить только в порту. Но даже если на китайском корабле и не предусмотрена перезарядка в море, уже получается более чем увесисто: надо помнить, что в 96 ячеек того же «Арли Берка» заряжают ВСЮ номенклатуру ракет, которую эсминец может использовать при выполнении боевых задач.
Стандартный комплект вооружения УВП эсминцев состоит из 74 зенитных ракет RIM-66 SM-2, 8 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk и 8 противолодочных ракет RUM-139 VL-Asroc в многоцелевом варианте или из 56 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk и 34 ракет RIM-66 SM-2 и RUM-139 VL-Asroc в ударном варианте.
То есть, если пару таких «трубовозов» будут прикрывать от всех угроз нормальные военные корабли, каждый «трубовоз» возьмет больше крылатых ракет, чем «Арли Берк» в ударном варианте.
А вот тут, знаете ли, есть над чем задуматься тем, кто планирует скорую войну в Тихом океане.
Судя по большой радиолокационной установке, этот корабль выполняет функции скорее некоего специализированного корабля, чем просто корабля-арсенала, обеспечивая, например, противовоздушную оборону. Но это не значит, что его контейнерные пусковые установки не могут быть оснащены другим оружием. Такой вариант может быть полезен для постоянной противовоздушной обороны заданного района, а учитывая, что китайские ракеты «земля-воздух» сегодня летят почти как российские, снова есть о чем подумать. Можно посоветоваться с индийскими летчиками, которые на себе их испытали.
Корабль с другой стороны
Как бы то ни было, это забавное зрелище, и ходят слухи, что Китай идёт по этому пути, стремясь достичь своей главного цели — защитить себя от «наездов» на море, поскольку действительно, у страны там много противников в разных блоках, основным членом которых являются США.
Мы уже видели, как китайские коммерческие суда использовались в качестве импровизированных вертолётоносцев, а паромы переоборудовались для высадки на остров во время учений.
Стоит также отметить, что контейнерные системы вооружения за последнее десятилетие превратились из спорной диковинки в мейнстрим, и это та область, в которой США, очень, мягко говоря, отстают. Да, работы ведутся, но преимущество Китая в пространственно-физическом факторе неоспоримо.
Переведу: у китайцев уже есть корабли, а вот в США продолжают «работать».
Конечно, такие мастера работы с информацией, как американцы, начали максимальную атаку в сторону Китая:
Это демонстрационный образец или просто макет? Насколько прочны, например, установки радара и зенитного артиллерийского комплекса? При более внимательном рассмотрении снимков видно, что установка радара выглядит относительно прочной, но на данный момент выводы сделать сложно. У радара могут возникнуть проблемы из-за близкого расположения к кормовой надстройке корабля, хотя есть способы это исправить. И то, что всё это можно установить на коммерческое судно, не означает, что оно сможет эффективно использовать эти датчики и вооружение.
Какая система боевой информации установлена на корабле, чтобы интегрировать все эти системы и эффективно использовать их в бою?
На данный момент мы просто не знаем.
Нет, красавцы, тут ничего не сказать. Умеют, чертяки. Но вся проблема в том, что заданная куча вопросов может получить ответы только при двух условиях – или компетентные эксперты смогут изучить «трубовоз», или этот корабль применит все свое вооружение по какой-то цели.
Оба варианта до безобразия интересны. Но до этих мгновений все возможности по применению таких кораблей покрыты не то, чтобы тайной – завесой неопределенности.
Это не значит, что разработка индивидуальных конфигураций вооружения для коммерческих судов не является хорошей стратегией. Некоторые могут возразить, что это якобы «превратит каждое судно в мишень» во время конфликта, но преимущество такого готового к использованию решения очевидно. Китай с его огромным флотом грузовых судов и гигантскими судостроительными мощностями может использовать эту концепцию в такой степени, что это станет огромной проблемой для США и их союзников. Проще говоря – не хватит ракет на обычных боевых кораблях.
С другой стороны, как мы уже предполагали ранее, аналогичный путь, скорее всего, придётся пройти и ВМС США, которые уступают в судостроении Военно-морским силам Народно-освободительной армии Китая, и эта разница, вероятно, будет только увеличиваться с течением времени.
Но стоит окунуться в историю и вспомнить, что в свое время подобную программу в США реализовали просто блестяще. Кто не помнит, но есть мнение многих соображающих в морских делах американцев, которые считают, что Вторую Мировую на Тихом океане выиграли не линкоры и ударные авианосцы, а эсминцы и эскортные авианосцы. Реально задавили массой, потому что почти в каждой точки гипотетической линии фронта на Тихом океане мог находиться корабль, способный обрушить на подводные лодки град бомб, а на надводные цели – снаряды и торпеды. И самолеты, взлетавшие с эскортных авианосцев, пусть не в таком количестве, как с ударных, но взлетали и выполняли свою работу ничуть не хуже.
Потому есть определенная уверенность в том, что США бросятся в погоню за Китаем именно в области альтернативных видов вооружений.
В ближайшие дни мы ещё не раз обсудим концепцию китайских грузовых судов, оснащённых вооружением. И, судя по прошлому году, это может быть не единственный «неожиданный рождественский подарок», который Пекин преподнесёт в ближайшее время.
Реализация этой идеи заставила вспомнить очень старый анекдот советской эпохи:
Вчера утром советский мирный трактор занимался распашкой контрольно-следовой полосы близ китайской границы. Проходивший мимо китайский пограничный патруль произвел в районе работы трактора одиночный неприцельный винтовочный выстрел в его сторону.
В ответ тракторист Петров, подняв машину в воздух, прополол 500 гектаров сопредельной территории, после чего включил форсаж и ушел на свою базу.
В связи с инцидентом ТАСС уполномочено заявить: при повторении подобных провокаций советское правительство направит в распоряжение председателя колхоза эшелон косилок, молотилок, сеялок, веялок и прочей сельскохозяйственной техники, а также партию минеральных удобрений нервно-паралитического действия.
Такой вот пока мирный трубовоз получился у китайцев. Ждем продолжений.
Информация