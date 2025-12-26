Пресса США: окружение Трампа видит в России Эльдорадо для американского бизнеса

Пресса США: окружение Трампа видит в России Эльдорадо для американского бизнеса

По информации американской прессы, ближайшее окружение президента США Трампа видит в России самое настоящее Эльдорадо для бизнеса, однако при этом признает наличие множества «подводных камней». Стремление Кушнера и Уиткоффа вернуть Россию в мировую экономику обусловлено прежде всего расчетом получить значительные прибыли.

Как отмечает агентство Bloomberg, Уиткофф и Кушнер видят в России страну богатых ресурсов и широких возможностей для бизнеса. По их мнению, возвращение России в глобальную экономику принесет значительную прибыль американским инвесторам и одновременно стабилизирует отношения Москвы с Европой.



Однако алчные американцы при этом признают существование некоторых рисков. По мнению ряда экспертов, даже в случае снятия санкций в Россию не совсем обязательно могут сразу же хлынуть крупные инвестиции, а возврат западных экспортеров может быть осложнен тем, что многие ниши уже заняты Китаем. Кроме того, геополитическая враждебность в отношении Запада сохранится в России по меньшей мере в обозримом будущем.

Между тем в политическом истеблишменте США нарастает противостояние между Уиткоффом и главой Госдепа Рубио. Основой противоречий, как утверждается, стали разные подходы к внешнеполитической деятельности: в то время как Уиткофф является сторонником так называемой «бизнес-дипломатии», Рубио — сторонник традиционных, бюрократических подходов. Для Трампа же параллельное использование двух разных подходов является своеобразной диверсификацией рисков. Американский президент в любой момент отречься от заявлений и действий своих подчиненных, если сочтет их невыгодными либо непопулярными.
  1. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 20:01
    Для Трампа же параллельное использование двух разных подходов является своеобразной диверсификацией рисков.

    Молодец. Кладет яйца в разные корзинки.
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      +1
      Сегодня, 20:04
      Это называется непоследовательностью и влечёт риски для того, с кем он имеет дело.
      А по нашему - и на уд детородный сесть, и рыбку съесть.
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +2
      Сегодня, 20:05
      Цитата: михаилл
      Молодец. Кладет яйца в разные корзинки.

      То что кладёт яйца в разные корзинки- молодец! Только не учёл, что так ходить неудобно, когда левое лежит в одной корзинке, правое в другой, а мошонка одна....
      1. Юра Звание
        Юра
        0
        Сегодня, 20:21
        Цитата: Fitter65
        Только не учёл, что так ходить неудобно, когда левое лежит в одной корзинке, правое в другой, а мошонка одна....
        Следовательно, если широко шагать, порвутся не только штаны! laughing
  2. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 20:07
    Трампа видит в России самое настоящее Эльдорадо для бизнеса

    А в этом матрасском "Эльдорадо" одни папуасы видятся ему? Хочется прямо сказать чем ему свой face и обо что обтереть....
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:17
    видят в России страну богатых ресурсов и широких возможностей для бизнеса
    Чего же они раньше не использовали эти возможности для бизнеса?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:17
    американцы при этом признают существование некоторых рисков.
    . Вопрос какой... риторический или принципиальный?
    Нам на своих богатых буратин горбатится или на заморских, ни один ли фиг???
    Кстати, заморские "буратины" будут ли вкладывать свои бабки в реальный сектора нашей экономики или опять и снова, в те дела, где деньги стремятся делать из... ДЕНЕГ, а то и из "воздуха"???
  5. Essex62 Звание
    Essex62
    0
    Сегодня, 20:18
    Геополитическая враждебность запада в отношении России и естественно оборотка не "в обозримом будущем",а навсегда. Правда к захребетникам- барыгам это не относится. Эти готовы ,с социально близким западным элементом, в десны жамкаться. Ну дык они и не народ.
  6. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    0
    Сегодня, 20:20
    "...принесет значительную прибыль американским инвесторамэ..."
    Воооот, ради это го все и затевалось. Перераспределение рынков и доходов!
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:30
    Эти американские политические и экономические игры не хуже и не лучше европейских.
    За их "акции" забрать доли в предприятиях у наших толстосумов.
    И какая нам разница, кто против наших олигархов? Наши всяко не хуже англичан, американцев или китайцев.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:30
    Кроме того, геополитическая враждебность в отношении Запада сохранится в России по меньшей мере в обозримом будущем.
    Последние 30 лет, Запад только и делает, что обманывает Россию. Пора уже и противоядием обрасти.