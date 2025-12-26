Пресса США: окружение Трампа видит в России Эльдорадо для американского бизнеса

По информации американской прессы, ближайшее окружение президента США Трампа видит в России самое настоящее Эльдорадо для бизнеса, однако при этом признает наличие множества «подводных камней». Стремление Кушнера и Уиткоффа вернуть Россию в мировую экономику обусловлено прежде всего расчетом получить значительные прибыли.Как отмечает агентство Bloomberg, Уиткофф и Кушнер видят в России страну богатых ресурсов и широких возможностей для бизнеса. По их мнению, возвращение России в глобальную экономику принесет значительную прибыль американским инвесторам и одновременно стабилизирует отношения Москвы с Европой.Однако алчные американцы при этом признают существование некоторых рисков. По мнению ряда экспертов, даже в случае снятия санкций в Россию не совсем обязательно могут сразу же хлынуть крупные инвестиции, а возврат западных экспортеров может быть осложнен тем, что многие ниши уже заняты Китаем. Кроме того, геополитическая враждебность в отношении Запада сохранится в России по меньшей мере в обозримом будущем.Между тем в политическом истеблишменте США нарастает противостояние между Уиткоффом и главой Госдепа Рубио. Основой противоречий, как утверждается, стали разные подходы к внешнеполитической деятельности: в то время как Уиткофф является сторонником так называемой «бизнес-дипломатии», Рубио — сторонник традиционных, бюрократических подходов. Для Трампа же параллельное использование двух разных подходов является своеобразной диверсификацией рисков. Американский президент в любой момент отречься от заявлений и действий своих подчиненных, если сочтет их невыгодными либо непопулярными.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»