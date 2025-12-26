Миндич утверждает, что давно прервал общение с Зеленским, но его сделали крайним

584 2
Миндич утверждает, что давно прервал общение с Зеленским, но его сделали крайним

Украинский предприниматель Тимур Миндич, которого считают одним из ключевых фигурантов крупнейшего коррупционного скандала, утверждает, что давно прервал общение с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но его все равно сделали крайним. А он, по его словам, не имеет ни малейшего отношения к коррупции на Украине.

Такое заявление бизнесмен сделал украинскому журналисту, которого встретил на пляже в Израиле.

Миндич внезапно покинул Украину и выехал на Ближний Восток накануне обысков, которые украинские правоохранители провели в его жилище.

Предприниматель заявил, что возбужденное против него дело на 90 процентов носит «медийный» характер. Он пожаловался, что его обвинили во всем, в чем только можно придумать. Миндич заявил, что с таким же успехом его можно назвать виновным в палестино-израильском кризисе. Виновным в инкриминируемых ему деяниях он себя не считает, утверждая, что его просто хотят сделать крайним в деле о коррупции.


«Кошелек Зеленского» не стал отрицать, что знаком и поддерживал контакты с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и экс-министром юстиции Германом Галущенко, еще раньше возглавлявшим министерство энергетики. При этом он заявил, что никаких указаний этим высокопоставленным чиновникам не давал. Касаемо записи разговора с Умеровым про бронежилеты, Миндич подтвердил ее подлинность, но добавил, что она не передает смысла всей беседы и вырвана из контекста.

2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 20:13
    Новости про Миндича? Ну, ну... am
  2. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 20:15
    Ещё бы это не бритое чучело т.е. "кристально честный человек" пояснил каким чудесным образом в его квартире, во время обыска, обнаружились драгоценности украденные из Лувра laughing