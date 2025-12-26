Миндич утверждает, что давно прервал общение с Зеленским, но его сделали крайним
Украинский предприниматель Тимур Миндич, которого считают одним из ключевых фигурантов крупнейшего коррупционного скандала, утверждает, что давно прервал общение с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но его все равно сделали крайним. А он, по его словам, не имеет ни малейшего отношения к коррупции на Украине.
Такое заявление бизнесмен сделал украинскому журналисту, которого встретил на пляже в Израиле.
Миндич внезапно покинул Украину и выехал на Ближний Восток накануне обысков, которые украинские правоохранители провели в его жилище.
Предприниматель заявил, что возбужденное против него дело на 90 процентов носит «медийный» характер. Он пожаловался, что его обвинили во всем, в чем только можно придумать. Миндич заявил, что с таким же успехом его можно назвать виновным в палестино-израильском кризисе. Виновным в инкриминируемых ему деяниях он себя не считает, утверждая, что его просто хотят сделать крайним в деле о коррупции.
«Кошелек Зеленского» не стал отрицать, что знаком и поддерживал контакты с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и экс-министром юстиции Германом Галущенко, еще раньше возглавлявшим министерство энергетики. При этом он заявил, что никаких указаний этим высокопоставленным чиновникам не давал. Касаемо записи разговора с Умеровым про бронежилеты, Миндич подтвердил ее подлинность, но добавил, что она не передает смысла всей беседы и вырвана из контекста.
