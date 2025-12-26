Противник раскрыл подробности недавней потери ВСУ штаба в Гуляйполе
Чтобы хотя бы частично нивелировать негатив от недавней потери в Гуляйполе командного пункта (штаба) одной из бригад ВСУ с секретной документацией, ноутбуками и картами, украинские ресурсы опубликовали рассказ одного из уцелевших офицеров, эвакуировавшегося из города.
Украинский офицер сообщил, что захваченный нашими штурмовыми отрядами командный пункт долгое время запрещали эвакуировать, а уничтожить секретную документацию попросту не успели, потому что неожиданно в непосредственной близости от КП оказались бойцы ВС РФ, после чего пришлось спешно ретироваться в направлении последней относительно безопасной дороги из Гуляйполя.
При этом офицер ВСУ оправдывается, рассказывая о «героической круговой обороне» и о том, как заблокированные в командном пункте военнослужащие безуспешно пытались запросить у своего командования то эвакуацию раненых, то вызвать на себя огонь артиллерии. Однако после атак наших дронов на командном пункте пропал доступ в интернет, и оставшиеся там офицеры не знали, что творится на поверхности.
Увидев в непосредственной близости от подвала троих наших штурмовиков, противник решил, что пора бежать, а перед побегом из Гуляйполя находившиеся на командном пункте офицеры якобы облили там всё заблаговременно приготовленным бензином, однако делали это в панике и, видимо, забыли поджечь секретную документацию и оргтехнику.
После выхода из Гуляйполя командование бригады ВСУ три дня с потерями добиралось к своим, после чего уцелевших офицеров, утверждающих, что не помнят, оставались ли на утраченном КП секретные документы, проверяет украинская контрразведка.
