Противник раскрыл подробности недавней потери ВСУ штаба в Гуляйполе

Чтобы хотя бы частично нивелировать негатив от недавней потери в Гуляйполе командного пункта (штаба) одной из бригад ВСУ с секретной документацией, ноутбуками и картами, украинские ресурсы опубликовали рассказ одного из уцелевших офицеров, эвакуировавшегося из города.

Украинский офицер сообщил, что захваченный нашими штурмовыми отрядами командный пункт долгое время запрещали эвакуировать, а уничтожить секретную документацию попросту не успели, потому что неожиданно в непосредственной близости от КП оказались бойцы ВС РФ, после чего пришлось спешно ретироваться в направлении последней относительно безопасной дороги из Гуляйполя.



При этом офицер ВСУ оправдывается, рассказывая о «героической круговой обороне» и о том, как заблокированные в командном пункте военнослужащие безуспешно пытались запросить у своего командования то эвакуацию раненых, то вызвать на себя огонь артиллерии. Однако после атак наших дронов на командном пункте пропал доступ в интернет, и оставшиеся там офицеры не знали, что творится на поверхности.

Увидев в непосредственной близости от подвала троих наших штурмовиков, противник решил, что пора бежать, а перед побегом из Гуляйполя находившиеся на командном пункте офицеры якобы облили там всё заблаговременно приготовленным бензином, однако делали это в панике и, видимо, забыли поджечь секретную документацию и оргтехнику.

После выхода из Гуляйполя командование бригады ВСУ три дня с потерями добиралось к своим, после чего уцелевших офицеров, утверждающих, что не помнят, оставались ли на утраченном КП секретные документы, проверяет украинская контрразведка.
  1. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 21:21
    Самое главное для них было вовремя смыться...
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 21:22
    Что- что а " докладывать," украинцы- умеют. По срочной помню...))
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 22:12
      Что- что а " докладывать," украинцы- умеют.

      Да и наши женералы тоже форму доклада знают. Парни в Купянске не дадут соврать.
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +9
    Сегодня, 21:30
    Старшие офицеры ломанувшись на выход, согласно субординации отдали команду младшему офицеру сжечь всё к японской маме, а младший офицер был не курящим и не имел ни спичек, ни зажигалки, да к тому же предательски вмер. Поэтому они не виноваты, а тот вмерший был агент Кремля.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 22:45
      Ныробский, а что?... Все вполне логично.)
  4. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +1
    Сегодня, 22:17
    уцелевших офицеров, утверждающих, что не помнят, оставались ли на утраченном КП секретные документы, проверяет украинская контрразведка.

    И каким интересно образом "контрразведчики" проверяют уцелевших ?
    Рванули лично к оставленному блиндажу ? Не верится в такие порывы нынешних проверяющих...
  5. Наган Звание
    Наган
    -2
    Сегодня, 22:23
    Небось тот бензин, которым облили документы, ослиной свинской мочой разбавили до состояния негорючести.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 22:44
      Может, и не разбавляли. Попросту заменили. Так возни меньше. А продукта больше.
  6. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 23:06
    Документы проверять на предмет дезы. Могли насмотреться фильма "операция мясной фарш" про бравую бритскую разведку.