Рельсотрон для линкора. Новые идеи для ВМС США
Предполагаемый вид будущего «линкора» типа Trump
Военное и политическое руководство США строит новые планы по модернизации военно-морских сил. Предлагаются самые смелые идеи, касающиеся строительства новых кораблей, а также их систем и вооружений. Так, в недавно анонсированном проекте «линкора» Trump / USS Defiant предлагается вернуться к идее корабельной артиллерийской установки на основе рельсовой пушки. Подобное оружие должно заметно повлиять на общие боевые возможности корабля.
«Золотой флот»
22 декабря 2025 г. президент США Дональд Трамп лично провёл презентацию, посвящённую планам развития военно-морских сил в ближней и средней перспективе. Он объявил о намерении провести большую модернизацию ВМС, направленную на улучшение их боеспособности и других показателей. Такая программа получит название Golden Fleet («Золотой флот»).
Для будущего «Золотого флота» предлагается разработать и построить новые корабли с расширенными возможностями. На данный момент гипотетический проект обозначен как Trump-class и уже сформированы его основные особенности. В ходе недавнего мероприятия Белый дом и ВМС раскрыли возможный облик будущего корабля, а также назвали основные его характеристики.
Проект «Трамп» в предложенном виде предусматривает значительный рост огневой мощи корабля в сравнении с существующими вымпелами. Для этого новый «линкор» предлагается оснастить разнообразным артиллерийским, ракетным и иным вооружением, а также современным радиоэлектронным оборудованием.
Комплекс вооружения будущего корабля
В предложенном комплексе вооружений наибольший интерес представляет носовая артиллерийская установка. Её планируется построить на основе т.н. рельсовой пушки. В материалах по новому проекту указано, что орудие будет показывать дульную энергию на уровне 32 МДж. Кроме того, «линкор» Trump может получить лазеры, разнообразные ракеты и т.д.
К настоящему времени были раскрыты только самые общие данные о будущем боевом корабле для ВМС США. На какой стадии в реальности находится этот проект, как скоро его удастся разработать и т.д., пока неизвестно. Также под вопросом точные характеристики, состав оборудования и вооружения.
Тем не менее, представленные материалы показывают, каким руководство страны видит новый корабль. В то же время, возникают вопросы о соответствии друг другу желаний, возможностей и целесообразности. Д. Трамп, представивший новый проект, склонен к импульсивным заявлениям и действиям, что нужно учитывать и в контексте развития флота.
Артиллерия нового типа
Представленные материалы содержат только самые общие сведения о будущем корабле типа «Трамп». Однако они дают позволяют понять, каким может быть оружие подобного «линкора», в т.ч. основанное на новых принципах.
Опытная рельсовая пушка EMRG, испытывавшаяся в десятых годах
На представленной схеме изображена башенная артиллерийская установка. Указано, что она оснащается «рейлганом» с высокими энергетическими характеристиками. Также упоминается применение высокоскоростных снарядов Hyper-Velocity Projectile. При всём этом, подробный облик установки или даже основные её характеристики не уточняются. Возможно, по той причине, что они на данный момент не определены и не проработаны.
Рельсовые пушки или боевые лазеры предъявляют особые требования к энергоснабжению. В опубликованных материалах указано использование комбинированной главной энергоустановки с дизельными и газотурбинными двигателями. Её параметры, в т.ч. выработка электроэнергии, не раскрываются. В то же время, сообщается, что с помощью такой ГЭУ корабль сможет развивать скорость не менее 30 узлов.
Полезный опыт
Следует напомнить, что ВМС США уже не в первый раз рассматривают возможность оснащения новых боевых кораблей рельсовыми пушками. Полномасштабные исследовательские и конструкторские работы над подобным оружием велись с начала девяностых годов и были прекращены только несколько лет назад. За это время наработали полезный опыт, а также создали и испытали ряд опытных образцов.
Разработкой рельсотронов для ВМС занимался инженерный центр Naval Surface Warfare Center в лице его отделения Dahlgren Division (NSWCDD). К работам также привлекались различные научные и коммерческие организации военной промышленности. Уже в конце девяностых годов удалось построить первые пушки-демонстраторы технологий с достаточно высокими характеристиками.
К середине двухтысячных годов опытные пушки показали дульную энергию 8-10 МДж. В 2010 г. испытали орудие с энергией 32 МДж. По расчётам, пушка с таким уровнем характеристик уже могла использоваться на боевых кораблях и демонстрировать значительные преимущества перед ствольной артиллерией.
В середине десятых годов Пентагон запустил разработку полноценных артиллерийских установок для монтажа на кораблях. Испытания первых прототипов такого рода планировали начать через несколько лет, а к концу десятилетия такие системы могли бы попасть на штатные носители.
Параллельно шли работы над новым снарядом Hyper-Velocity Projectile (HVP). Он должен был разгоняться в пушке до скоростей порядка 5-7 М и улетать на дальность не менее 80-100 морских миль. Также планировалось сделать его управляемым для точного поражения целей на всех дальностях огня.
Первыми носителями новых орудий должны были стать перспективные эсминцы типа Zumwalt. На носу такого корабля предполагали монтировать сразу две башни с рельсотронами. В проекте эсминца предусматривалась новая ГЭУ с возможностью генерации 75-78 МВт электроэнергии — специально для снабжения принципиально новых вооружений.
Однако все перспективные проекты не оправдали ожиданий. Из-за чрезмерной сложности и стоимости, а также в связи с затягиванием работ, ВМС резко сократили программу строительства новых эсминцев. Кроме того, в 2021 г. прекратили разработку рельсовых пушек и установок под них.
Казённая часть изделия EMRG
Будущие задачи
Судя по заявлениям Д. Трампа и информации от ВМС, американское командование рассматривает возможность возобновления работ по рельсотронам. Когда и как перезапустят подобные проекты, пока неизвестно. Однако уже понятно, с какими трудностями придётся столкнуться создателям такого оружия и кораблей под них. При этом не стоит забывать, что у США есть большой опыт в создании подобных систем.
Можно предположить, что разработка самого орудия не столкнётся с серьёзными проблемами. Также относительно простым будет процесс создания установки, включающей башню и подпалубные агрегаты. Новое орудие должно будет показывать дульную энергию в 32 МДж, т.е. на уровне образцов, проходивших испытания в прошлом.
Тем не менее, нельзя исключать, что к новой артиллерийской установке будут предъявляться некие новые требования. Кроме того, в этом проекте могут внедрить новые идеи и решения. Всё это приведёт к серьёзному пересмотру прошлых наработок или потребует проектировать системы едва ли не с нуля.
Одной из главных проблем рельсовых пушек является повышенное энергопотребление, которое предъявляет особые требования к платформе-носителю. В проекте Zumwalt, как неоднократно подчёркивалось, удалось обеспечить значительный запас генерации. Очевидно, что на основе этих наработок могут быть созданы новые типы ГЭУ с высокими характеристиками, соответствующими запросам перспективного орудия.
Опытный снаряд HVP и мишень после попадания такого боеприпаса
Высокая дульная энергия снаряда позволяет увеличить начальную скорость и эффективную дальность огня. При этом растут аэродинамические и тепловые нагрузки на снаряд, а также увеличивается время полёта и падает точность. По этим причинам, в рамках предыдущих программ шла разработка нового снаряда.
Боеприпас HVP должен был соответствовать специфике выстрела из рельсотрона — иметь особую конструкцию, выдерживать нагрузки гиперзвукового полёта и т.д. Кроме того, разрабатывалась система самонаведения. Технические задачи такого рода удалось решить, но боеприпас оказался слишком сложным в производстве и чрезмерно дорогим. Удастся ли сделать новый вариант HVP более простым и дешёвым, неизвестно. Развитие технологий в последние годы даёт поводы для оптимизма, но не гарантирует успех.
При всём этом, рельсовая пушка должна иметь возможность использования не только специально разработанных, но и стандартных снарядов. В этом случае она будет достаточно гибким инструментом, способным атаковать цели не только на большой дальности. Однако для этого потребуется оптимизация конструкции или внедрение дополнительных средств, таких как ведущие устройства для снарядов.
Возвращение к старому
Дональд Трамп вознамерился вернуть США былое величие. Как теперь выясняется, для этого необходимо вернуть в строй линкоры, а также возобновить работы по корабельным рельсовым пушкам. Недавно представили общую концепцию подобного боевого корабля, а также раскрыли желаемый состав его комплекса вооружения.
Очевидно, что пока речь идёт только о самых общих идеях и пожеланиях флота либо президента. Теперь специалистам профильных организаций ВМС предстоит изучить новое предложение, внести те или иные коррективы, а затем, возможно, сформировать полноценное техническое задание. Дойдёт ли проект Trump-class до этой стадии и продвинется ли дальше, покажет время.
