ВСУ идут ва-банк в Купянске: бои в больничном квартале и у станции Купянск-Южный

Тяжёлые бои продолжаются в Купянске и его окрестностях. Украинское командование бросает в бой всё новые и новые штурмовые отряды, рассчитывая отбить город у российских Вооружённых сил.

По последним данным, к городу перебрасываются резервные подразделения, которые формировались из военнослужащих различных родов войск. Среди прочего противник использует пограничников, переброшенных под Купянск с севера Киевской области – от границы с Белоруссией.



Задействуются для боёв за Купянск противником и механизированные формирования, усиленные натовской бронетехникой, включая и восстановленную на предприятиях в Харькове и Киеве.

По состоянию на 26 декабря 2025 года противнику удалось вернуть под контроль так называемый «больничный квартал».



Это комплекс зданий и сооружений, включая Центральную городскую больницу, поликлинику, а также здание медицинского колледжа.



Бои идут за станцию Купянск-Южный, которая на текущий момент остаётся под контролем российских войск.

При этом всё отчётливее вырисовывается замысел ВСУ в Купянске – сходящимися ударами с юго-запада и северо-запада добиться разблокирования основных маршрутов коммуникации, включая маршрут из областного центра – улицу Харьковская. Далее – постараться вернуть под полный контроль правобережную часть города.

Если это врагу удастся, то в сложную ситуацию попадут наши бойцы на правом берегу Оскола к северу от Купянска. Конечная же задача, помимо медийного «возвращения» в город, состоит и в том, чтобы российское командование начало снимать войска с других участков фронта, что в свою очередь остановило бы продолжающееся продвижение на целом ряде участков – от Волчанского до Запорожского направлений.

На этот час российский гарнизон в Купянске удерживает важные позиции, включая станции на правобережье Оскола, однако давление со стороны противника продолжает нарастать, в том числе в застройке с многоэтажками. И похоже на то, что для Киева это «игра» ва-банк, особенно перед анонсированной воскресной встречей Зеленского с Трампом.
  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 20:42
    противник использует пограничников, переброшенных под Купянск с севера Киевской области – от границы с Белоруссией.

    Не плохо бы воспользоваться, зайти от Белоруссии....
    1. zvezdochet200
      zvezdochet200
      +10
      Сегодня, 21:04
      Бацька столько задницей вертел, что бы не влезать в авантюру, думаете теперь даст воспользоваться собой?
      1. Пленник Звание
        Пленник
        +1
        Сегодня, 21:17
        Так его и пользуют. Только он ещё не догадывается. sad
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 21:10
      Цитата: Юрий_Я
      Не плохо бы воспользоваться, зайти от Белоруссии....

      no Это другое. Батька на заслоне не для того поставлен...
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 21:15
      Неплохо бы разобраться как такое в принципе могло произойти малыми группами по 8 человек ВСУ собрали до 6 000 голов, правый берег Купяска выше левого и заняв его что ВСУ практически сделали наши на левом берегу будут как мишени в тире и город надо будет оставлять.....вот такое кино малята am
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +3
        Сегодня, 22:44
        Примерно так же, как в 1996 году чеченские боевики собрали под носом у федералов 2,5 тысячи штыков и заняли Грозный. Личного состава не хватает, доклады "наверх" не соответствуют реальной оперативной обстановке, разведка мышей не ловит.
    4. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 21:18
      замысел ВСУ в Купянске – сходящимися ударами с юго-запада и северо-запада добиться разблокирования основных маршрутов коммуникации

      Киев перебросил сюда как минимум 15 батальонов, включая не просто наёмников, а военных из Франции, Польши и других стран.
      Щас не плакаться нужно, а молится за стойкость Русского Воина.
      Стянутые резервы в оперативном времени играют роль - засады, а в длительной перспективе могут обернуться - западней для самих себя.
      Вместе с тем, чувствую, что девиз Министра Обороны Белоусова - "ошибаться можно, врать нельзя", так и остался только его девизом.
      1. Рязанец87 Звание
        Рязанец87
        +1
        Сегодня, 22:43
        Киев перебросил сюда как минимум 15 батальонов, включая не просто наёмников, а военных из Франции, Польши и других стран.

        Да, и еще не менее 3 батальонов сардаукаров гвардии Падишаха-Императора. По иностранным источникам канала "Легитимный" из Польши еще едет бригада имперских дуболомов "Урфин Джюс" под командованием натовских генералов, которые в Мариуполе из бункера командовали.
        Вместе с тем, чувствую, что девиз Министра Обороны Белоусова - "ошибаться можно, врать нельзя", так и остался только его девизом.

        Ну что вы в самом деле такое говорите.
      2. invisible_man Звание
        invisible_man
        +1
        Сегодня, 22:47
        Нет там никаких военных из Франции и Польши. Дронщики иностранные обучаются на подконтрольной ВСУ части ДНР, но не массово.
      3. Сергей Кондратьев Звание
        Сергей Кондратьев
        -1
        Сегодня, 22:47
        Какой смысл кидать в купянскую мясорубку солдат, если этот город и так бы отдали Украине в обмен на Донбасс.
    5. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +3
      Сегодня, 21:26
      Осторожный батька не разрешит и будет прав. Зачем ему подставлять Беларусь под удары украинских дронов. Это не его война. Ранее уже была сильная попытка его сместить, а недовольных им осталось в стране много.
    6. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 21:54
      Не плохо бы воспользоваться, зайти от Белоруссии.

      Какими силами ? Где их взять ? Если бы резервов было в достатке то всук не подпустили бы к Купянску.
  2. spirit Звание
    spirit
    +1
    Сегодня, 20:43
    Му-Му же его месяц назад взял!Брехал?)))
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +5
      Сегодня, 20:50
      Цитата: spirit
      Му-Му же его месяц назад взял!Брехал?)

      Взянь, не значит удержать.
      1. overland Звание
        overland
        +3
        Сегодня, 21:07
        Несколько десятков разведывательных и проникающих групп, разбросанных по городу, не соответствуют и никогда не соответствовали военным стандартам захвата города. Город не следует считать захваченным до тех пор, пока не будет завершена зачистка всех зданий на очень высоком, если не на 100%.
        1. Володин Звание
          Володин
          -5
          Сегодня, 21:12
          Цитата: overland
          Город не следует считать захваченным до тех пор, пока не будет завершена зачистка всех зданий на очень высоком, если не на 100%.

          По этой логике Берлин до сих пор не зачищен...
    2. 123_123 Звание
      123_123
      -8
      Сегодня, 20:58
      Цитата: spirit
      Му-Му же его месяц назад взял!Брехал?)))

      Это риторический вопрос к сожалению. Видимо никого лучше пока нет. Работают с тем, кто есть наверное. Плохо, но что делать. Просто говорить как все плохо недостаточно.
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        +6
        Сегодня, 21:41
        Му-Му был немой, то есть не мог брехать даже если бы был собакой. Брехал начальник ГШ Герасмов, причем далеко не в первый раз. Однако он свой человек как и Шойгу. Видать оба оправдывают высокое доверие, в отличие от боевого генерала Попова.
        Обращает на себя сообщение Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Кремле, а также телеграм-каналов «ВЧК-ОГПУ» и «Рыбарь»:
        Главе генштаба Валерию Герасимову ещё за несколько недель докладывали о концентрации у границы украинских войск и возможной операции ВСУ, но он не придал этому значения, обвинил разведку в паникёрстве и не проинформировал Путина об этих донесениях. Похоже на правду.
    3. Inженегр Звание
      Inженегр
      -2
      Сегодня, 21:03
      Ну перепутал... Долго ли запутаться со всеми этими советско-имперскими переименованиями в Красноелизаветински.))
    4. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 21:08
      Цитата: spirit
      Му-Му же его месяц назад взял!Брехал?)))

      Да, как всегда.
    5. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 22:01
      Му-Му же его месяц назад взял!Брехал?
      Помните как брали Бахмут(Артёмовск) ? Тогда тоже норовили доложить на верх об освобождении и только Пригожин говорил нелицеприятную правду.
  3. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 20:50
    где хваленые фабы с дальностью 300 км про которые рассказывал Мантуров? где солнцепеки? где земледелие? как можно дать противнику накопиться для такой атаки?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Сегодня, 21:07
      Цитата: Михаил Нашарашев
      где хваленые фабы с дальностью 300 км про которые рассказывал Мантуров? где солнцепеки? где земледелие? как можно дать противнику накопиться для такой атаки?

      Идёт четвёртый год войны, не с вермахтом, со ой бандервой, население которой мы бережем, а вот Европе зададим!!! В кавычках...
    2. К_4 Звание
      К_4
      +1
      Сегодня, 21:12
      Вы еще бы спросили, где наши танки и авиация. да хотя бы артподдержка, а не одинокая мотающаяся туда-сюда пушка.
    3. cmax Звание
      cmax
      +3
      Сегодня, 21:45
      Цитата: Михаил Нашарашев
      где хваленые фабы с дальностью 300 км про которые рассказывал Мантуров? где солнцепеки? где земледелие? как можно дать противнику накопиться для такой атаки?

      Вы ещё спросите- где наш флот, где наши Аваксы и так далее. Хотя ответ вам тоже очевиден. Комментарий риторический!
  4. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +10
    Сегодня, 20:54
    Ситуация прям не радужная. Жаль что из за бравады генералов, и желание взять золотую звезду, происходит то, что происходит.
    Как бы в третий раз город брать не пришлось...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 21:20
      За эти генеральские золотые звезды кто-то из рядовых отдаст свою жизнь, а они будут писать очередной бравый доклад Верховному..... мне иногда кажется что при всей не однозначности действий Пригожин был не так уж не прав.
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        0
        Сегодня, 21:50
        Пригожин в своих заявлениях был однозначно прав, однако он был неправ решив во время войны начать движение на Москву. За это его и убили, подстроив аварию самолета.
        Анализируя действия Путина уверен, что он не был причастен к этому. Задание на убийство Пригожина дали заинтересованные люди из МО, против которых он выступал.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +7
        Сегодня, 22:04
        мне иногда кажется что при всей не однозначности действий Пригожин был не так уж не прав.

        В том то и дело что Пригожин был прав, и за то что говорил правду поплатился жизнью.
      3. wladimirjankov Звание
        wladimirjankov
        +4
        Сегодня, 22:05
        Пригожин был не так уж не прав.

        Да он имел дело со всеми и знал кто из себя что представляет и стоит.
  5. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +7
    Сегодня, 20:56
    Цитата: Юрий_Я
    противник использует пограничников, переброшенных под Купянск с севера Киевской области – от границы с Белоруссией.

    Не плохо бы воспользоваться, зайти от Белоруссии....

    Какими силами и средствами? Белорусскими?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 21:19
      Белоруссия в данный момент и пальцем не шевельнет.Да и то,что не было сделано весной 2022 го,сейчас не получится априори
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 23:11
      Корейскими. Можно еще кантемировскую и таманскую дивизию отправить, а то они Москву охраняют по большей части. Интересно, а если после Купянска все эти бесчисленные неудержимые орды дальше пойдут, как в 2022?
  6. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 21:05
    На этот час российский гарнизон в Купянске удерживает важные позиции, включая станции на правобережье Оскола, однако давление со стороны противника продолжает нарастать,

    Вот он, привет от Ромы Абрамовича... А ведь первоначально город был взят без боя...
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 21:19
    Что значит "Ва-банк"? Они наступают там, где наиболее слабые позиции ВС РФ. Там же они опять смогли сосредоточить достаточно сил для наступления.
  8. Toby Dammit Звание
    Toby Dammit
    0
    Сегодня, 21:22
    Цитата: Михаил Нашарашев
    где хваленые фабы с дальностью 300 км про которые рассказывал Мантуров? где солнцепеки? где земледелие? как можно дать противнику накопиться для такой атаки?

    Уже сто раз писали как. Просто стали перенимать тактику накопления как у ВС РФ в Покровске. Сделать они бы этого не смогли, если бы после бодрых докладов всяких подонков на самом верху не стали снимать оттуда людей на другие направления.
  9. BAI Звание
    BAI
    +7
    Сегодня, 21:29
    Уже идут вбросы или экспертные мнния, как угодно, что для России выгодней оставить Купянск и войти снова.
    По мотивам Херсона
    1. cmax Звание
      cmax
      +1
      Сегодня, 21:50
      Цитата: BAI
      Уже идут вбросы или экспертные мнния, как угодно, что для России выгодней оставить Купянск и войти снова.
      По мотивам Херсона

      Ну если выбирать между жизнью наших солдат, чье положение становится все более тяжелым и болезненным уколом по самолюбию ВВП ( он сам держит того кто ему нужен), то ответ очевиден. Оставить город, раз у некоторых в который мозгов не хватило соответствовать должности в ГШ.
    2. Victor19 Звание
      Victor19
      +2
      Сегодня, 22:04
      И что с Херсоном не так? Правильно сделал Суровикин. Превратили бы его бандеровцы во вторые "крынки"! И людей бы потеряли напрасно.
    3. Комментарий был удален.
    4. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 22:10
      для России выгодней оставить Купянск

      Да уж перспектива ещё та штурмовать опять те же позиции и снова терять парней.
    5. wladimirjankov Звание
      wladimirjankov
      +2
      Сегодня, 22:10
      похоже к этому все и идет. Подставились и обделались по полной программе. Солдат наших там жалко.
    6. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 22:13
      BAI
      Сегодня, 21:29
      Уже идут вбросы или экспертные мнения, как угодно, что для России выгодней оставить Купянск и войти снова.


      ТГ-канал"Рыбарь" о похожих вбросах тоже пишет, наряду с описанием ситуации в городе.

    7. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      0
      Сегодня, 22:39
      Почему вброс? Купянск бы всё равно отдали в обмен на Донбасс. Это наше предложение, отдать занятые территории в Сумской, Харьковской , Николаевской областях в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.
  10. KelWin Звание
    KelWin
    +4
    Сегодня, 22:02
    Самая работа для ОДАБов с крылышками...
  11. mt3276 Звание
    mt3276
    +5
    Сегодня, 22:21
    . ВСУ идут ва-банк в Купянске: бои в больничном квартале и у станции Купянск-Южный
    Мне вот что не понятно. Российские войска с тяжёлыми, упорными боями шаг за шагом месяцами теснят ВСУ, а потом ВСУ стремительно контратакует и занимают большие территории ( вспомним Херсон и другие города) не встречая большого сопротивления.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 22:42
      Цитата: mt3276
      ( вспомним Херсон и другие города) не встречая большого сопротивления.

      Не стоит сравнивать ситуацию с Херсоном и Харьковской областью в 2022 году с нынешним раскладом сил. То, что сейчас происходит в Купянске, говорит не преимуществе ВСУ, а о просчётах, допущенных из-за самоуверенности ответственных лиц в полном контроле города и его окрестностей, о чём шли соответствующие доклады "наверх". Об этом адекватные военные ТГ-каналы ещё дней десять назад предупреждали, и подтверждающие факты приводили.