Тяжёлые бои продолжаются в Купянске и его окрестностях. Украинское командование бросает в бой всё новые и новые штурмовые отряды, рассчитывая отбить город у российских Вооружённых сил.По последним данным, к городу перебрасываются резервные подразделения, которые формировались из военнослужащих различных родов войск. Среди прочего противник использует пограничников, переброшенных под Купянск с севера Киевской области – от границы с Белоруссией.Задействуются для боёв за Купянск противником и механизированные формирования, усиленные натовской бронетехникой, включая и восстановленную на предприятиях в Харькове и Киеве.По состоянию на 26 декабря 2025 года противнику удалось вернуть под контроль так называемый «больничный квартал».Это комплекс зданий и сооружений, включая Центральную городскую больницу, поликлинику, а также здание медицинского колледжа.Бои идут за станцию Купянск-Южный, которая на текущий момент остаётся под контролем российских войск.При этом всё отчётливее вырисовывается замысел ВСУ в Купянске – сходящимися ударами с юго-запада и северо-запада добиться разблокирования основных маршрутов коммуникации, включая маршрут из областного центра – улицу Харьковская. Далее – постараться вернуть под полный контроль правобережную часть города.Если это врагу удастся, то в сложную ситуацию попадут наши бойцы на правом берегу Оскола к северу от Купянска. Конечная же задача, помимо медийного «возвращения» в город, состоит и в том, чтобы российское командование начало снимать войска с других участков фронта, что в свою очередь остановило бы продолжающееся продвижение на целом ряде участков – от Волчанского до Запорожского направлений.На этот час российский гарнизон в Купянске удерживает важные позиции, включая станции на правобережье Оскола, однако давление со стороны противника продолжает нарастать, в том числе в застройке с многоэтажками. И похоже на то, что для Киева это «игра» ва-банк, особенно перед анонсированной воскресной встречей Зеленского с Трампом.