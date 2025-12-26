Израиль первым в мире признал Сомалиленд: с какой целью?

2 304 5
Израиль первым в мире признал Сомалиленд: с какой целью?

Израильские власти сегодня официально оформили признания Сомалиленда в качестве независимого африканского государства. Таким образом, Израиль становится первой и пока единственной страной мира, которая суверенитет Сомалиленда признаёт.

Как заявляют в самом Сомалиленде, для их страны это решение израильского руководства носит особый характер и «является важной вехой на пути к дальнейшему развитию».

Сомалиленд объявил о своей независимости от Сомали в 1991 году. И за 34 года ни одно государство, являющееся членом ООН, это территориальное образование суверенным не признало.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность к немедленному сотрудничеству с Сомалилендом в таких сферах как сельское хозяйство, здравоохранение, высокие технологии и экономика. В своем обращении он поздравил президента Сомалиленда Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи с признанием, высоко оценил его лидерство и пригласил посетить Израиль. В соответствии с документом о признании Сомалиленда, Нетаньяху, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и президент Сомалиленда подписали совместное заявление о взаимном признании.

Сомалиленд контролирует северо-западную часть Сомали и фактически функционирует как независимое государство, гранича с Джибути на северо-западе и Эфиопией на западе и юге. Численность населения - около 3,5 млн человек. ВВП на душу населения один из самых низких мире. Экономика функционирует в первую очередь благодаря порту Бербера. Поэтому когда израильский премьер говорит о сотрудничестве в технологической сфере, то это вызывает немало удивления.



Эксперты рассуждают о реальных причинах, побудивших Израиль признать Сомалиленд. Рассматривается несколько вариантов. Один из них: Израиль получает союзника в исламском мире, у которого выгодное географическое положение. Это может стать началом договорённостей о размещении в Сомалиленде израильской военной базы, которая будет способствовать контролю входа в Красное море из Аденского залива. При учёте того, что на другом берегу этого залива находится Йемен, всё может свестись к подготовке Израилем операции против хуситов, в котором Сомалиленд может быть использован как плацдарм.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +1
    Сегодня, 21:59
    Пора им признать Абхазию, Осетию, Новые территории РФ drinks
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 22:09
      Это был бы номер , без шуток. Но все делается из за прагматизма . в озвученном вами интереса Израиля нет.
  2. Maksim Rot Звание
    Maksim Rot
    +4
    Сегодня, 22:25
    Тем временем мы передали Турции 9 миллиардов зелени на строительство АЭС Аккую... Просто нет слов, внутри страны русским поднимают утильсбор, в Курске беженцам отменяют пособия, а у нас начинают финансировать страну где местное быдловатое население считает Россию "вечным врагом". Просто нет слов
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +2
      Сегодня, 22:43
      Казалось бы , при чем тут строительство АЭС в Турции.
  3. Себенза Звание
    Себенза
    +1
    Сегодня, 23:02
    Сомали и Ленд- забавно. Раньше было просто Сомали.