Израиль первым в мире признал Сомалиленд: с какой целью?

Израильские власти сегодня официально оформили признания Сомалиленда в качестве независимого африканского государства. Таким образом, Израиль становится первой и пока единственной страной мира, которая суверенитет Сомалиленда признаёт.Как заявляют в самом Сомалиленде, для их страны это решение израильского руководства носит особый характер и «является важной вехой на пути к дальнейшему развитию».Сомалиленд объявил о своей независимости от Сомали в 1991 году. И за 34 года ни одно государство, являющееся членом ООН, это территориальное образование суверенным не признало.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность к немедленному сотрудничеству с Сомалилендом в таких сферах как сельское хозяйство, здравоохранение, высокие технологии и экономика. В своем обращении он поздравил президента Сомалиленда Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи с признанием, высоко оценил его лидерство и пригласил посетить Израиль. В соответствии с документом о признании Сомалиленда, Нетаньяху, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и президент Сомалиленда подписали совместное заявление о взаимном признании.Сомалиленд контролирует северо-западную часть Сомали и фактически функционирует как независимое государство, гранича с Джибути на северо-западе и Эфиопией на западе и юге. Численность населения - около 3,5 млн человек. ВВП на душу населения один из самых низких мире. Экономика функционирует в первую очередь благодаря порту Бербера. Поэтому когда израильский премьер говорит о сотрудничестве в технологической сфере, то это вызывает немало удивления.Эксперты рассуждают о реальных причинах, побудивших Израиль признать Сомалиленд. Рассматривается несколько вариантов. Один из них: Израиль получает союзника в исламском мире, у которого выгодное географическое положение. Это может стать началом договорённостей о размещении в Сомалиленде израильской военной базы, которая будет способствовать контролю входа в Красное море из Аденского залива. При учёте того, что на другом берегу этого залива находится Йемен, всё может свестись к подготовке Израилем операции против хуситов, в котором Сомалиленд может быть использован как плацдарм.