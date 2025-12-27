Рябков назвал рамки переговоров по Украине, устраивающие Россию

Рябков назвал рамки переговоров по Украине, устраивающие Россию

Придуманный Зеленским с помощью его европейских партнеров так называемый мирный план из 20 пунктов, как и предполагалось, не будет принят Россией, хотя сам «нелегитимный» все еще пытается выдать его за основной и даже согласовать с Трампом.

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» заявил, что план Киева «радикально отличается» от того, который согласовали Москва и Вашингтон на Аляске, а это неприемлемо. Все переговоры о мирном урегулировании должны идти в рамках согласованного плана, а не подсунутой Зеленским бумажки. Если все будет так, как хочет Украина с Европой, то никакой договоренности не будет, потому что их версия плана не содержит ключевых условий.



Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, — она не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки.


Зеленский же все пытается подсунуть свой план Трампу и добиться от того поддержки именно его версии, обвинив при этом Москву в нежелании заключать мир. Встреча просрочки и президента США запланирована на воскресенье, 28 декабря. Кроме того, «нелегитимный» продолжает проталкивать тему временного прекращения огня, на этот раз якобы для проведения референдума о территориальных уступках. Кто о чем, а вшивый о бане.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:08
    В инете постоянно вбрасывается нарратив что вот вот будет соглашение с режимом Зеленского...причем это делают СМИ России...непонятно специально что ли вводят в заблуждение. what
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +3
      Сегодня, 06:15
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .причем это делают СМИ России...непонятно специально что ли вводят в заблуждение. what

      Назовите пожалуйста эти «СМИ». Лично Я ничего подобного из официальных источников не слышал.
      1. Александр Щербаков Звание
        Александр Щербаков
        +1
        Сегодня, 06:35
        Похоже Вы живёте в тайге , без телевизора , интернета и радио . А вот нам все уши прожужжали по этой Сделки , хотя все понимают , что нам нужна только Капитуляция бандеровцев .
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 06:59
        Открываешь Дзен ибн Яндекс,и смотрим.Зачастую волосы дыбом встают.И думаешь,что вообще происходит.Заголовки противоречат содержанию,а подача самого содердания вообще -нечто.Как был Яндекс голландским,так и остался.Просто нынешние владельцы имеют определенную позицию
  2. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +2
    Сегодня, 06:14
    Любят в Кремле паузу держать.... Щекотать нерв так сказать. Ну вот подошла официальная позиция, все честь по чести..... Есть 28 пунктов из Анкориджа, все остальное что не в нашу пользу от лукавого и херится автоматом..... Рыжий Дони Зелебобу продолжит наклонять дальше до нужного результата
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      +1
      Сегодня, 07:33
      да не в пузе дело. в кремле уже все языки счесали объяснять , что надо для мира с Украиной. Просто утомили уже эти ужимки жоп вертлявых.
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 08:12
      Цитата: Овсиговец
      Есть 28 пунктов из Анкориджа

      А что там сказано про Херсон и Запорожье? Про замороженные 300 лярдов? Есть что-нибудь конкретное?
  3. кот Краш Звание
    кот Краш
    +5
    Сегодня, 06:25
    Чего нам без устали суют в морду эти "20 приемлемых предложений". В них ни близко, ни даже далёко нет упоминания наших условий прекращения войны. Не за то кровь льётся с 2014 года. Складывай оружие и выполняй, что мы велим - и будет вам мир и даже "дружба".
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 06:38
      Цитата: кот Краш
      Складывай оружие и выполняй, что мы велим

      Ему ( зе) снится перемирие, чтобы потом снова с пополненными ресурсами продолжить войну!
      Кроме того, «нелегитимный» продолжает проталкивать тему временного прекращения огня,
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        +2
        Сегодня, 06:48
        А вот это ВПО - чисто для того, чтоб пополнить ряды "добровольцев" нарыть окопов, бесстрашно подвезти оружие. Как только всё будет - продолжим!!! Вот им овощ хрен по наглой морде!!!
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          0
          Сегодня, 08:04
          Цитата: кот Краш
          А вот это ВПО - чисто для того, чтоб пополнить ряды "добровольцев" нарыть окопов, бесстрашно подвезти оружие.

          Мобилизация и без ВПО у них на полную катушку.
  4. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 06:55
    Мы не можем выйти за эти рамки.

    А то что? Американцы ай-яй-яй скажут?
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 07:22
    Цитата: кот Краш
    и будет вам мир и даже "дружба".
    Ну уж дружбы уже не будет никогда, а вот мир непременно нужен!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:51
      Цитата: Schneeberg
      Ну уж дружбы уже не будет никогда, а вот мир непременно нужен!

      Мир нужен, но на наших условиях!!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:54
    Без устранения первопричин ,Путин ничего подписывать не будет по Украине.А нам всё хотят втюхать только Украину ,чтобы через какое-то время снова начать.
  7. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +1
    Сегодня, 07:59
    Цитата: РЯБКОВ
    Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, — она не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки.

    И что же это за рамки такие анкориджские, что нас так жестко ограничивают?
    А всё, что мы слышали в последнее время про наши условия - это невступление Украины в НАТО и принадлежность Донбасса России. Ни про Запорожье с Херсоном, ни про остальное власти не говорят. Подозрительно всё это.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 08:17
      Цитата: МБРШБ
      Ни про Запорожье с Херсоном, ни про остальное власти не говорят. Подозрительно всё это.

      Вот этот момент я всё жду когда прокомментируют наши власти. Американские власти уже сказали, что они предлагали заморозку в Херсонской и в Запорожской областях по линии фронта. И вот мне очень интересно, есть ли этот пункт в тех жёстких рамках, о которых говорит Рябков?