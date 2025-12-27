Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, — она не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки.

Придуманный Зеленским с помощью его европейских партнеров так называемый мирный план из 20 пунктов, как и предполагалось, не будет принят Россией, хотя сам «нелегитимный» все еще пытается выдать его за основной и даже согласовать с Трампом.Накануне замглавы МИД Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» заявил, что план Киева «радикально отличается» от того, который согласовали Москва и Вашингтон на Аляске, а это неприемлемо. Все переговоры о мирном урегулировании должны идти в рамках согласованного плана, а не подсунутой Зеленским бумажки. Если все будет так, как хочет Украина с Европой, то никакой договоренности не будет, потому что их версия плана не содержит ключевых условий.Зеленский же все пытается подсунуть свой план Трампу и добиться от того поддержки именно его версии, обвинив при этом Москву в нежелании заключать мир. Встреча просрочки и президента США запланирована на воскресенье, 28 декабря. Кроме того, «нелегитимный» продолжает проталкивать тему временного прекращения огня, на этот раз якобы для проведения референдума о территориальных уступках. Кто о чем, а вшивый о бане.