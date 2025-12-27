Зеленский грозит Минску за помощь в наведении российских «Гераней» на цели

Зеленский грозит Минску за помощь в наведении российских «Гераней» на цели

Российские дроны-камикадзе типа «Герань» обходят украинскую ПВО и наводятся на цели с помощью оборудования, расположенного на территории Белоруссии. Это чревато для Минска. С таким заявлением выступил Зеленский по итогам очередной Ставки.

Накануне в Киеве «нелегитимный» собрал очередное заседание своего окружения, на котором рассматривались вопросы, связанные с беспилотниками: удары российских «Гераней», создание украинской «стены дронов» и удары вглубь России. По крайней мере, такую повестку озвучил сам клоун. Основной вопрос — как защититься от «Гераней».



На самой Ставке было заявлено, российские дроны-камикадзе не могут самостоятельно обходить зоны украинской ПВО и поражать цели, а управлять ими с российской территории трудно. Поэтому Москва использует оборудование, размещенное в Белоруссии. Как подчеркнул Зеленский, антенны для наведения дронов стоят прямо на крышах жилых домов, а это чревато последствиями. «Нелегитимный» чуть ли не открытым текстом говорит, что может нанести удары по таким домам.

По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается, в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.


Зеленский пообещал рассказать об этой проблеме «партнерам» в Европе и принять совместное решение. Кроме того, клоун «выразил сожаление» тем, что Белоруссия якобы «сдает свой суверенитет» России. И это говорит западная марионетка, продавшая Украину, давно потерявшую самостоятельность как в политике, так и в экономике.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 06:34
    Накануне в Киеве «нелегитимный» собрал очередное заседание своего окружения,

    И почему бы не бабахнуть в это время по всей этой шайке?!
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 06:51
      Ночь на территории Украины была для укронацистов весьма тревожной, проведена комбинированная атака ракетами и беспилотниками. По данным с ТГ-каналов много прилётов было по Киеву, погасили ТЭЦ-6
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 06:36
    Ну у нарика есть все шансы втянуть ещё и Белорусов в войну. Грозить им ударами, fool Совсем потерял связь с реальностью и элементарный страх…
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 07:37
      Цитата: Охотовед 2
      Совсем потерял связь с реальностью и элементарный страх…

      Употребление "снежка" приводит к негативному влиянию на ЦНС, что объясняется проявлением краткосрочной эйфории и эмоциональному подъёму, нарушение логики суждений, чрезмерную активность и общительность. Находясь под «кайфом», зависимый, зачастую, становится слишком агрессивным и легковозбудимым. Невозможность адекватно оценить обстановку и собственные силы приводит к опасным ситуациям.
  3. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +6
    Сегодня, 07:08
    Зачем вы украшаете свои публикации портретом Зеленского? Не могу представить советских газет, украшенных портретом Гитлера.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:55
      Цитата: duschman80-81
      Зачем вы украшаете свои публикации портретом Зеленского?

      Чтобы желающие могли плюнуть в эту наглую морду.))) Или хотя бы отметить его ухудшающееся состояние. Похудал, бедный и осунулся!
      1. Roust Звание
        Roust
        +1
        Сегодня, 08:02
        В морду можно, в свой телефон - нельзя.
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 07:11
    а этот клоун не забыл..что в РБ уже стоят "Орешники"..с 10-к вроде читал где-то..?))
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 07:24
    Цитата: ваш вср 66-67
    И почему бы не бабахнуть в это время по всей этой шайке?!
    Не один я удивляюсь этому уже с 2022 года wink
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: ваш вср 66-67
      И почему бы не бабахнуть в это время по всей этой шайке?!

      Не один я удивляюсь этому уже с 2022 года

      От этого, мир ничего бы не потерял, но стал бы чище.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 07:24
    Накануне в Киеве «нелегитимный» собрал очередное заседание своего окружения
    Очередная собачья свадьба бешеных псов.
  7. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    0
    Сегодня, 07:59
    Этот всё лает? Суверенитет Республика Беларусь сдаёт? И это говорит попрошайка, который объехал полмира с протянутой рукой. Как воплощение настоящего щирого. Давно надо было с ним разобраться. Хотя Бандеру тоже угостили отравленными патронами за бугром.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:01
    Одна бабка вечером в трамвае вчера рассказывала,что на самом деле с 2022 года Зеленских уничтоженно около 267 штук. Нынешний Зеленский это двойник Зеленского уже под номером 268! . . soldier
  9. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 08:05
    Даже если и так, клоун может кудахтать хоть до хрипоты, а вот Батьке только Спасибо за дело доброе в помощи уничтожения нацистской гадины.
  10. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 08:08
    И что, войной пойдет нарик?
    Это чревато для Минска. С таким заявлением выступил Зеленский по итогам очередной Ставки.
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 08:27
    На самой Ставке было заявлено, российские дроны-камикадзе не могут самостоятельно обходить зоны украинской ПВО и поражать цели, а управлять ими с российской территории трудно.
    А вот ВСУшные БПЛА то же самое в РФ можно подумать самостоятельно всё делают с украинской территории. Да и ВСУ ли это делают?