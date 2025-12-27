Зеленский грозит Минску за помощь в наведении российских «Гераней» на цели
Российские дроны-камикадзе типа «Герань» обходят украинскую ПВО и наводятся на цели с помощью оборудования, расположенного на территории Белоруссии. Это чревато для Минска. С таким заявлением выступил Зеленский по итогам очередной Ставки.
Накануне в Киеве «нелегитимный» собрал очередное заседание своего окружения, на котором рассматривались вопросы, связанные с беспилотниками: удары российских «Гераней», создание украинской «стены дронов» и удары вглубь России. По крайней мере, такую повестку озвучил сам клоун. Основной вопрос — как защититься от «Гераней».
На самой Ставке было заявлено, российские дроны-камикадзе не могут самостоятельно обходить зоны украинской ПВО и поражать цели, а управлять ими с российской территории трудно. Поэтому Москва использует оборудование, размещенное в Белоруссии. Как подчеркнул Зеленский, антенны для наведения дронов стоят прямо на крышах жилых домов, а это чревато последствиями. «Нелегитимный» чуть ли не открытым текстом говорит, что может нанести удары по таким домам.
Зеленский пообещал рассказать об этой проблеме «партнерам» в Европе и принять совместное решение. Кроме того, клоун «выразил сожаление» тем, что Белоруссия якобы «сдает свой суверенитет» России. И это говорит западная марионетка, продавшая Украину, давно потерявшую самостоятельность как в политике, так и в экономике.
Информация