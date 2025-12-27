Трамп считает, что без его одобрения «мирный план» Зеленского ничего не стоит

В Вашингтоне дают понять, что предложенный Зеленским так называемый «мирный план» не вызывает у американцев никакого энтузиазма. Как предполагает западная пресса, документ поддержки не получит.

Накануне встречи с Зеленским Трамп дал интервью Politico, в котором заявил, что киевский клоун летит в США по сути ни с чем. На сегодняшний день у него нет никакого плана, а есть набор условий и требований, которые США пока не одобрили. Сам Трамп не спешит одобрять предложение Зеленского, но и отказывать с ходу тоже не будет, хочет посмотреть, что тот привезет.



У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть.


Тем не менее американский лидер считает, что встреча с «нелегитимным» может «быть продуктивной». Некоторые эксперты, в том числе украинские, считают, что Трамп снова может «прочитать нотации» Зеленскому.

Также Трамп заявил, что намерен созвониться с Путиным в «ближайшее время». А наступит оно тогда, когда этого захочет сам Трамп. Ну кто бы сомневался, о своей значимости президент США может говорить часами.

Думаю, всё пройдёт хорошо и с Путиным. Разговор состоится в ближайшее время, настолько скоро, насколько мне хочется.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:02
    ❝ Трамп считает, что без его одобрения «мирный план» Зеленского* ничего не стоит ❞ —

    — Без одобрения России вообще никакой «мирный план» ничего не стоит ...

    — ❝ Мы за мир после победы, а не вместо победы ❞
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 07:08
      Разговор состоится в ближайшее время, настолько скоро, насколько мне хочется.

      От скромности Трамп не умрет! laughing
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:00
        Цитата: ваш вср 66-67
        От скромности Трамп не умрет!

        Ну, его возмутило, что ОН предложил план из 28 пунктов, а зеля его урезал до 20! wink
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 08:07
          Цитата: Егоза
          ОН предложил план из 28 пунктов, а зеля его урезал до 20!

          ... до 20 своих! laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:07
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Без одобрения России вообще никакой «мирный план» ничего не стоит ...

      — ❝ Мы за мир после победы, а не вместо победы ❞

      Трамп за океаном, а Россия рядом и ей решать, будет ли мир, или капитуляция.
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 07:05
    интересно..Трамп видел ролик..где это существо намекало что и Трамп скоро умрет?))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 07:44
      Цитата: Яро Полк
      интересно..Трамп видел ролик..где это существо намекало что и Трамп скоро умрет?))

      Если и не видел сам, заинтересованные люди ему наверняка рассказали - это ведь было сказано не где-нибудь в сугубо приватной обстановке, а публично на саммите ЕС.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 07:07
    В Вашингтоне дают понять, что предложенный Зеленским так называемый «мирный план» не вызывает у американцев никакого энтузиазма.

    Аналогично и в Киеве дают понять, что предложенный Трампом так называемый «мирный план» не вызывает у офиса Зеленского никакого энтузиазма. А по части самомнения оба не уступают друг другу, так что проект "мирного плана" ещё не раз будет перемещаться "для консультаций" по маршруту "Вашингтон - Киев" и обратно.
    Всё равно последнее слово остаётся за РФ.
  4. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 07:14
    Логично. Список хотелок временного актеришки это не план.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 07:17
    У него ничего нет, пока я это не одобрю
    Прямо как император Нерон!
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 07:35
    Тем временем на Украине разворачивается новогодняя "дискотека", - в небе 8 стратегических бомбардировщиков и 200 Гераней.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:02
    У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть.

    Сейчас судьбу Украины решает не Зеленский, всё зависит от решения Москвы, ну и Вашингтон, тоже может поприсутствовать.