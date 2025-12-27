У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть.

Думаю, всё пройдёт хорошо и с Путиным. Разговор состоится в ближайшее время, настолько скоро, насколько мне хочется.

В Вашингтоне дают понять, что предложенный Зеленским так называемый «мирный план» не вызывает у американцев никакого энтузиазма. Как предполагает западная пресса, документ поддержки не получит.Накануне встречи с Зеленским Трамп дал интервью Politico, в котором заявил, что киевский клоун летит в США по сути ни с чем. На сегодняшний день у него нет никакого плана, а есть набор условий и требований, которые США пока не одобрили. Сам Трамп не спешит одобрять предложение Зеленского, но и отказывать с ходу тоже не будет, хочет посмотреть, что тот привезет.Тем не менее американский лидер считает, что встреча с «нелегитимным» может «быть продуктивной». Некоторые эксперты, в том числе украинские, считают, что Трамп снова может «прочитать нотации» Зеленскому.Также Трамп заявил, что намерен созвониться с Путиным в «ближайшее время». А наступит оно тогда, когда этого захочет сам Трамп. Ну кто бы сомневался, о своей значимости президент США может говорить часами.