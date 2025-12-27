Комбинированный удар по Украине: в работе «Калибры», «Кинжалы», «Герани»

ВС РФ нанесли очередной комбинированный удар по Украине, задействовав ракеты различного базирования, а также дроны-камикадзе типа «Герань». Основная атака шла на Киев, а также Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Сумскую области.

Атака началась в ночное время, противник сообщил о нахождении в воздухе российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые произвели залп крылатыми ракетами воздушного базирования. Следом последовал залп «Калибров», взлет МиГ-31К и пуск «Кинжалов». Также по целям отработали ОТРК «Искандер».



Первые прилеты были по Киеву, причем сразу же результативные, не менее трех ракет по ТЭЦ-6. Как сообщают вражеские ресурсы, после попадания по объекту энергетики полгорода погрузилось в темноту, пропало водоснабжение. В районе Красиловки поражена подстанция 330 кВ.

В районе Житомира гиперзвуковые «Кинжалы» отработали по военному аэродрому «Озерное». Поражена Трипольская ТЭС в Киевской области.

На настоящий момент атака не закончена, в воздухе еще крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе типа «Герань», атакующие группами с нескольких направлений.
  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +5
    Сегодня, 07:43
    Рождество ихнее закончилось, теперь наступают реальные праздники 🎊 🌋🌋🌋
    1. Илия Звание
      Илия
      +5
      Сегодня, 08:00
      Это послерождественские подарки wink
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:44
    ❝ Комбинированный удар по Украине: в работе «Калибры», «Кинжалы», «Герани» ❞ —
    ❝ На настоящий момент атака не закончена, в воздухе ещё крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе типа «Герань» ❞ —

    — Это подарки свидомым к наступающему Новому году ...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 07:55
      В Киеве сейчас:
      Левый берег без света, в то время как на правом берегу он пока есть.
      Но, как пишут, на правом начались перебои с отоплением.
      Троещина тоже без отопления.

      И это ещё не всё, как сообщает киевский канал:
      Шахеды летают очень низко, появляются и исчезают, так что внимательно! Троя, Оболонь, Вышгород-еще летят с севера.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 08:28
        Из Белоруссии? 🇧🇾 Картофельные гераньки 😏
  3. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 07:57
    Одесскую порт.инфраструктуру забыли. Или оставили на следующий раз?
    Основная атака шла на Киев, а также Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Сумскую области.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 08:12
      Цитата: Илия
      Одесскую порт.инфраструктуру забыли. Или оставили на следующий раз?

      Не торопитесь, ещё не все результаты ночных атак ВКС РФ стали известны, но уже есть информация об ударах по н.п. Южное в Одесской области.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 08:19
      Южный под ударом Гераней. И большая группа летит туда через Херсон-Николаев.