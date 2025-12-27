Комбинированный удар по Украине: в работе «Калибры», «Кинжалы», «Герани»
ВС РФ нанесли очередной комбинированный удар по Украине, задействовав ракеты различного базирования, а также дроны-камикадзе типа «Герань». Основная атака шла на Киев, а также Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Сумскую области.
Атака началась в ночное время, противник сообщил о нахождении в воздухе российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые произвели залп крылатыми ракетами воздушного базирования. Следом последовал залп «Калибров», взлет МиГ-31К и пуск «Кинжалов». Также по целям отработали ОТРК «Искандер».
Первые прилеты были по Киеву, причем сразу же результативные, не менее трех ракет по ТЭЦ-6. Как сообщают вражеские ресурсы, после попадания по объекту энергетики полгорода погрузилось в темноту, пропало водоснабжение. В районе Красиловки поражена подстанция 330 кВ.
В районе Житомира гиперзвуковые «Кинжалы» отработали по военному аэродрому «Озерное». Поражена Трипольская ТЭС в Киевской области.
На настоящий момент атака не закончена, в воздухе еще крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе типа «Герань», атакующие группами с нескольких направлений.
