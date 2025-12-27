Китай ввёл санкций против производителей оружия США, включая B-2 и Global Hawk
Китай ввёл санкции против ряда американских компаний военно-промышленного комплекса. В общей сложности санкционные меры коснулись 20 американских фирм и 10 физических лиц, имеющих прямое отношение к «оборонке». Среди подсанкционных и такой гигант ВПК как Northrop Grumman, которая среди прочего занимается производством боевых самолётов (например, B-2 Spirit), беспилотников (RQ-4 Global Hawk), кораблей (включая авианосцы), ракетного вооружения, систем ПВО и многого другого.
Санкции блокируют использование китайской продукции для производства военной техники, а также лишают возможности американские компании использовать китайские инвестиции.
Причиной введения китайских санкций является рекордный по объёму пакет военных поставок Тайваню со стороны США, одобренный Дональдом Трампом. Оружие для поставок на остров, который Пекин считает своим, производится американскими компаниями.
Представитель Госдепа США:
Общая сумма сделки на поставки оружия превышает 11 млрд долларов.
При этом де-юре США независимость Тайваня не признают, что фактически прямо говорит о поддержке сепаратизма. Но у Вашингтона на это есть ответ в стиле: «Вы не понимаете, это другое».
На фоне этого обострения в КНР начали обсуждать вопрос о том, а нужно ли вообще принимать Дональда Трампа в Пекине в 2026 году, на который визит американского президента в Китай намечен. Китайская пресса пишет, что власти США самостоятельно подрывают усилия по содержательному диалогу, в том числе по вопросу Тайваня. А если США вооружают сепаратистов на острове, то предлагается «подумать над тем, насколько целесообразным будет приезд Трампа в КНР».
Тем временем на самом Тайваня запущена процедура импичмента в отношении «президента» Лай (Уильяма) Циндэ. Предложение об старте такой процедуры было одобрено 61 голосом против 50. Среди одобривших – депутаты от «Гоминьдан» (Китайская националистическая партия Тайваня) и от ТНП – Тайваньской народной партии. «Президент» обвиняется в подрыве конституционного строя и демократии Тайваня. Причём сама процедура вынесения решения об отстранении или неотстранении президента от должности пройдёт только в мае, как утверждает тайваньская пресса.
