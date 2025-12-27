Новые истребители Су-30СМ2 пополнили боевой состав ВВС Белоруссии

Белорусские ВВС пополнились новыми боевыми самолетами, накануне на один из аэродромов республики прибыли новые многоцелевые истребители Су-30СМ2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Новая партия истребителей Су-30СМ2 с улучшенными характеристиками прибыла в Белоруссию. Количество самолетов в партии не указывается, но наши традиционно передают союзникам по два самолета. Так было в мае и августе этого года. В первой партии прибыли Су-30СМ2 с номерами красный «09» и «10», в августе — красный «11» и «12». В новой партии, вероятно, красный «13» и «14».



Все самолеты прибывают на 61-ю истребительную авиационную базу в Барановичах. Далее техника будет принята инженерно-техническим составом, и через две недели новые истребители заступят на боевое дежурство. Белорусские пилоты проходят специальную подготовку в российских учебных центрах перед тем, как начать летать на Су-30СМ2.


Как заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации полковник Александр Беляев, это не последняя партия самолетов, ожидается дальнейшее пополнение боевого состава ВВС республики. Минск продолжает поэтапную плановую модернизацию и обновление парка вооружений.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 08:11
    Новая партия истребителей Су-30СМ2 с улучшенными характеристиками прибыла в Белоруссию.

    И это хорошо!!!! А то "соседи" сильно борзеть стали.
    1. Neutral Neutral Звание
      Neutral Neutral
      +2
      Сегодня, 08:16
      Хорошего мало, такие самолёты надо держать подальше от потенциального ТВД, чтоб в одну ночь их не сожгли грошовыми дронами на аэродроме.
      1. esl462 Звание
        esl462
        0
        Сегодня, 08:27
        Судя по спутнику братья понастроили новых укрытий на данном аэродроме,в отличии от нас.
      2. next322 Звание
        next322
        0
        Сегодня, 08:28
        В отличии от РФ в Белоруссии все аэродромы имеют укрытия
  2. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 08:20
    Цитата: Neutral Neutral
    Хорошего мало, такие самолёты надо держать подальше от потенциального ТВД, чтоб в одну ночь их не сожгли грошовыми дронами на аэродроме.

    ну вот в украине авиации от грошовых дронов меньше не становится, почему в белоруссии меньше станет?