Новые истребители Су-30СМ2 пополнили боевой состав ВВС Белоруссии
Белорусские ВВС пополнились новыми боевыми самолетами, накануне на один из аэродромов республики прибыли новые многоцелевые истребители Су-30СМ2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.
Новая партия истребителей Су-30СМ2 с улучшенными характеристиками прибыла в Белоруссию. Количество самолетов в партии не указывается, но наши традиционно передают союзникам по два самолета. Так было в мае и августе этого года. В первой партии прибыли Су-30СМ2 с номерами красный «09» и «10», в августе — красный «11» и «12». В новой партии, вероятно, красный «13» и «14».
Все самолеты прибывают на 61-ю истребительную авиационную базу в Барановичах. Далее техника будет принята инженерно-техническим составом, и через две недели новые истребители заступят на боевое дежурство. Белорусские пилоты проходят специальную подготовку в российских учебных центрах перед тем, как начать летать на Су-30СМ2.
Как заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации полковник Александр Беляев, это не последняя партия самолетов, ожидается дальнейшее пополнение боевого состава ВВС республики. Минск продолжает поэтапную плановую модернизацию и обновление парка вооружений.
