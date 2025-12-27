Отставной генерал ВСУ назвал направления, где ожидается активизация ВС РФ

Несмотря на заявления Сырского о якобы «стабилизации фронта» и даже «одержанных победах» украинской армии, ситуация для ВСУ складывается не самым лучшим образом. Фактически относительный успех у Киева есть только в районе Купянска, на остальных направлениях наступает исключительно российская армия.

На сегодняшний день в Киеве высказывают опасения, что в ближайшее время российский Генштаб может открыть еще один-два направления, чтобы еще больше растянуть и так небольшие резервы ВСУ. Как заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, больше всего опасений вызывает Черниговское направление, также не исключено, что удар последует со стороны Приднестровья, но только при определенных условиях. Не стоит забывать и про Херсонскую область.



По данным украинской разведки, ВС РФ весьма активизировались на Черниговском направлении, работают российские ДРГ и беспилотники, наносятся удары, причем не только вдоль границы, но и вглубь территории. По мнению Кривоноса, российские командиры ищут слабые места для последующего удара. Такая же ситуация и в Херсонской области, где ВС РФ действуют весьма активно. Их сейчас, по сути, сдерживает только Днепр, который необходимо форсировать.

Возможна активизация в Черниговской области, где враг ведёт активную разведку, ищет наши слабые места. Также мы отвлеклись от ситуации вдоль Днепра — Херсонское направление, которое русские захотят разворошить.


По Приднестровью опасений меньше, удар здесь последует, только если будет поддержка с территории Украины, например Одесской области, где есть пророссийские силы. Но это маловероятно.
    Сегодня, 09:15
    Так не интересно, вот дайте выборку, осень этот генерал говорил так, летом так, весной сяк, тогда будет ясно чего стоят его прогнозы стоят, а такие и я могу делать, вон контр удар под Купянском я ещё в 30 октября предсказал, а ни каких данных разведки не имею.
    Сегодня, 09:17
    будет поддержка с территории Украины, например Одесской области, где есть пророссийские силы

    Может быть, что и есть такие силы. Но они глубоко деморализованы, вряд ли многочисленны и едва ли организованы. Да и маловерояно, что Центр предпринимает реальные действия по их консолидации. Болото. Увы.
      Сегодня, 10:40
      Т. Е партизанскую армию Ковпака можно не ждать?
    Сегодня, 09:24
    " Удар" со стороны Приднестровья? В ПМР несчастный батальон миротворцев. Да и тот - больше половины - контрактники из местных. Им бы сидеть и не высовываться. Кривонос, вроде толковый и неглупый мужик...
    Сегодня, 11:20
    Сергей Кривонос, больше всего опасений вызывает Черниговское направление, также не исключено, что удар последует со стороны Приднестровья, но только при определенных условиях. Не стоит забывать и про Херсонскую область.


    Херсонская область и Приднестровье как плацдарм для наступления не имеет перспектив в нынешних условиях. У Приднестровья нет сил для наступления в Херсонской области через Днепр мы не сможем снабжать плацдарм на другом берегу.

    А вот Черниговскую область давно надо было занимать до самого Днепра, вместе с левобережной частью Киева.

    Только вот людей по всей видимости у нас для этого нет. И вина в этом наших генералов, что стирают батальоны в бездарных атаках без прикрытия РЭБом и подавления артиллерии противника. Русские генералы боятся, что СВО кончится и они не успеют мешок орденов получить и звезду героя.
    Кто-то должен спрашивать с генералов за потери, проводить анализ всех операций где есть потери и оценивать на сколько они были оправданы. Хватит прекрывать и отправлять на повышение бездарей!!!