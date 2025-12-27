Отставной генерал ВСУ назвал направления, где ожидается активизация ВС РФ
Несмотря на заявления Сырского о якобы «стабилизации фронта» и даже «одержанных победах» украинской армии, ситуация для ВСУ складывается не самым лучшим образом. Фактически относительный успех у Киева есть только в районе Купянска, на остальных направлениях наступает исключительно российская армия.
На сегодняшний день в Киеве высказывают опасения, что в ближайшее время российский Генштаб может открыть еще один-два направления, чтобы еще больше растянуть и так небольшие резервы ВСУ. Как заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, больше всего опасений вызывает Черниговское направление, также не исключено, что удар последует со стороны Приднестровья, но только при определенных условиях. Не стоит забывать и про Херсонскую область.
По данным украинской разведки, ВС РФ весьма активизировались на Черниговском направлении, работают российские ДРГ и беспилотники, наносятся удары, причем не только вдоль границы, но и вглубь территории. По мнению Кривоноса, российские командиры ищут слабые места для последующего удара. Такая же ситуация и в Херсонской области, где ВС РФ действуют весьма активно. Их сейчас, по сути, сдерживает только Днепр, который необходимо форсировать.
По Приднестровью опасений меньше, удар здесь последует, только если будет поддержка с территории Украины, например Одесской области, где есть пророссийские силы. Но это маловероятно.
