Мадуро: американцы хотят сделать Венесуэлу колонией и украсть её ресурсы
Американцы хотят сделать Венесуэлу собственной колонией и украсть ее природные ресурсы. Но это невозможно.
Такое заявление сделал венесуэльский лидер Николас Мадуро, выступая в ходе встречи с вице-президентом страны.
Глава Боливарианской Республики заявил:
По словам Мадуро, осуществить подобные планы помешает венесуэльский народ, который укоренился на своей земле», который учится в вузах и работает на заводах. И эти люди уже показали, что способны идти правильным курсом.
Именно поэтому природные богатства Венесуэлы не достанутся американцам.
Мадуро сказал:
Президент Венесуэлы добавил, что Вашингтон допустил большую ошибку, решив поддержать Леопольдо Лопеса, Хуана Гуайдо, Марию Мачадо и прочих представителей венесуэльской оппозиции.
В заключение Мадуро заявил:
Ранее американские военные захватили несколько танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не намерены возвращать Венесуэле ни сами суда, ни находящийся на их борту груз.
Информация