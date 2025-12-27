Власти Соединенных Штатов создают виртуальную реальность и пытаются навязать Венесуэле Боливара модель колониального и рабовладельческого господства, чтобы украсть ее природные ресурсы.

Это просто невозможно, потому что здесь есть народ, который продемонстрировал достаточный потенциал, чтобы вести нашу страну по правильному пути.

Наше послание – это послание мира, любви и взаимопонимания.

Американцы хотят сделать Венесуэлу собственной колонией и украсть ее природные ресурсы. Но это невозможно.Такое заявление сделал венесуэльский лидер Николас Мадуро, выступая в ходе встречи с вице-президентом страны.Глава Боливарианской Республики заявил:По словам Мадуро, осуществить подобные планы помешает венесуэльский народ, который укоренился на своей земле», который учится в вузах и работает на заводах. И эти люди уже показали, что способны идти правильным курсом.Именно поэтому природные богатства Венесуэлы не достанутся американцам.Мадуро сказал:Президент Венесуэлы добавил, что Вашингтон допустил большую ошибку, решив поддержать Леопольдо Лопеса, Хуана Гуайдо, Марию Мачадо и прочих представителей венесуэльской оппозиции.В заключение Мадуро заявил:Ранее американские военные захватили несколько танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не намерены возвращать Венесуэле ни сами суда, ни находящийся на их борту груз.