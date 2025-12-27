Мадуро: американцы хотят сделать Венесуэлу колонией и украсть её ресурсы

1 335 8
Мадуро: американцы хотят сделать Венесуэлу колонией и украсть её ресурсы

Американцы хотят сделать Венесуэлу собственной колонией и украсть ее природные ресурсы. Но это невозможно.

Такое заявление сделал венесуэльский лидер Николас Мадуро, выступая в ходе встречи с вице-президентом страны.

Глава Боливарианской Республики заявил:

Власти Соединенных Штатов создают виртуальную реальность и пытаются навязать Венесуэле Боливара модель колониального и рабовладельческого господства, чтобы украсть ее природные ресурсы.

По словам Мадуро, осуществить подобные планы помешает венесуэльский народ, который укоренился на своей земле», который учится в вузах и работает на заводах. И эти люди уже показали, что способны идти правильным курсом.

Именно поэтому природные богатства Венесуэлы не достанутся американцам.

Мадуро сказал:

Это просто невозможно, потому что здесь есть народ, который продемонстрировал достаточный потенциал, чтобы вести нашу страну по правильному пути.

Президент Венесуэлы добавил, что Вашингтон допустил большую ошибку, решив поддержать Леопольдо Лопеса, Хуана Гуайдо, Марию Мачадо и прочих представителей венесуэльской оппозиции.

В заключение Мадуро заявил:

Наше послание – это послание мира, любви и взаимопонимания.

Ранее американские военные захватили несколько танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не намерены возвращать Венесуэле ни сами суда, ни находящийся на их борту груз.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:10
    ❝ Американцы хотят сделать Венесуэлу собственной колонией и украсть её природные ресурсы. Но это невозможно ❞ —

    — « ¡No pasarán!» © ...
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 09:15
    Вашингтон предложил желающим очередную сделку: если вы поможете задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то у вас есть шанс заработать 50 миллионов долларов.
    А если Мадуро назначит цену в 100 миллионов долларов за голову заказчика в Вашингтоне...то что?
    Тут Трамп одним отстрелянным ухом может не отделаться.
    В эту игру можно и вдвоем играть.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 09:17
    Так самый главный вопрос как раз и есть, готов ли народ Венесуэлы к сопротивлению и поддержке Мадуро или нет. История знает много примеров как героизма, так и капитулянства.
  4. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    +3
    Сегодня, 09:23
    Иран захватил танкер неизвестной страны происхождения...
  5. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 09:35
    Сообщество риелтеров России готово выдвинуть Трампа на нобелевскую премию мира.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:03
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Сообщество риелтеров России готово выдвинуть Трампа на нобелевскую премию мира.

      Это раньше она была премией мира, а сейчас стала премией войны и захвата.
  6. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 10:24
    А что еще может сказать?
    У нас говорят абсолютно тоже самое....
    "мы белые пушистые, а все вокруг плохие злые черные и нам завидуют" т.к. не хотят покупать задешего наши ресурсы и принимать наших воров и олигархов...
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:01
    Ранее американские военные захватили несколько танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не намерены возвращать Венесуэле ни сами суда, ни находящийся на их борту груз.

    И это по словам американского президента, называется - "Борьба с наркомафией !!!"
    "Миротворец" совсем заврался - "Нобелевскую премию, на стол !!!", она сейчас стала отрицанием мира.