ВС РФ лишили противника значительного высотного преимущества у пгт Терноватое
3 6700
Вооружённые силы России продолжают продвижение в Запорожской области. Освободив накануне село Косовцево, российские штурмовые отряды, развивая успех, продвинулись к западу от северо-западу от этого села.
В результате успешных действий в наступлении российские войска пересекли цепочку лесопосадок, которая идёт по так называемым Терноватским высотам. Это позволило провести охват противника в Терноватом с юга.
Чтобы противник не имел значительных возможностей противодействовать продвижению с занимаемой господствующей высоты в районе упомянутого посёлка городского типа, используется широкий спектр средств огневого поражения. Значительное подспорье штурмовикам оказывают дроноводы, используя в том числе «ка-вэ-эны» - дроны «Князь Вандал Новгородский» (КВН) на оптоколокне.
На данный момент продвижение российской армии идёт в направлении села Придорожное, в районе которого располагается исток реки Солёная.
Противник продолжает держаться за Терноватое, но теперь значительного высотного преимущества у него нет. Соответственно, это может сказаться на его дальнейших возможностях сохранить свои позиции в пгт, особенно под интенсивным огнём ВС РФ.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация