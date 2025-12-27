ВС РФ лишили противника значительного высотного преимущества у пгт Терноватое

Вооружённые силы России продолжают продвижение в Запорожской области. Освободив накануне село Косовцево, российские штурмовые отряды, развивая успех, продвинулись к западу от северо-западу от этого села.

В результате успешных действий в наступлении российские войска пересекли цепочку лесопосадок, которая идёт по так называемым Терноватским высотам. Это позволило провести охват противника в Терноватом с юга.



Чтобы противник не имел значительных возможностей противодействовать продвижению с занимаемой господствующей высоты в районе упомянутого посёлка городского типа, используется широкий спектр средств огневого поражения. Значительное подспорье штурмовикам оказывают дроноводы, используя в том числе «ка-вэ-эны» - дроны «Князь Вандал Новгородский» (КВН) на оптоколокне.

На данный момент продвижение российской армии идёт в направлении села Придорожное, в районе которого располагается исток реки Солёная.



Противник продолжает держаться за Терноватое, но теперь значительного высотного преимущества у него нет. Соответственно, это может сказаться на его дальнейших возможностях сохранить свои позиции в пгт, особенно под интенсивным огнём ВС РФ.