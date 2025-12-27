Главарь РДК Денис Капустин ликвидирован на Запорожском направлении
Главарь запрещенного в России и признанного террористической организацией «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин* (внесен в России в список экстремистов и террористов) ликвидирован российскими бойцами. Об этом сообщается в Telegram РДК*.
Согласно имеющейся информации, размещенной на канале РДК*, Капустина ликвидировали в ночь с 26 на 27 декабря на Запорожском направлении ударом FPV-дрона. Подробности не сообщаются. В ТГ-канале приводится следующая запись:
Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевой задачи героически погиб Денис «WhiteRex» Капустин. По предварительным данным, прилет FPV-дрона.
Капустин* является одним из создателей так называемого Русского добровольческого корпуса*, сформированного специально для участия в боевых действиях против российской армии из бывших россиян. РДК* участвовал в боях с 2022 года, в основном в «громких» наступлениях под эгидой ГУР МО Украины, в том числе и во вторжении в Брянскую область в 2023-м.
Сам Капустин* и его подельники в 2024-м году Вторым Западным окружным военным судом приговорены к пожизненному лишению свободы. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
