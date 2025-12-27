Главарь РДК Денис Капустин ликвидирован на Запорожском направлении

Главарь РДК Денис Капустин ликвидирован на Запорожском направлении

Главарь запрещенного в России и признанного террористической организацией «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин* (внесен в России в список экстремистов и террористов) ликвидирован российскими бойцами. Об этом сообщается в Telegram РДК*.

Согласно имеющейся информации, размещенной на канале РДК*, Капустина ликвидировали в ночь с 26 на 27 декабря на Запорожском направлении ударом FPV-дрона. Подробности не сообщаются. В ТГ-канале приводится следующая запись:



Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевой задачи героически погиб Денис «WhiteRex» Капустин. По предварительным данным, прилет FPV-дрона.


Капустин* является одним из создателей так называемого Русского добровольческого корпуса*, сформированного специально для участия в боевых действиях против российской армии из бывших россиян. РДК* участвовал в боях с 2022 года, в основном в «громких» наступлениях под эгидой ГУР МО Украины, в том числе и во вторжении в Брянскую область в 2023-м.

Сам Капустин* и его подельники в 2024-м году Вторым Западным окружным военным судом приговорены к пожизненному лишению свободы. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
  1. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    +11
    Сегодня, 09:49
    Вряд ли это случайность - такие вещи без подготовки и долгого выслеживания этой собаки не обошлось. Пойду налью во славу нашей разведки! Утром Праздник в дом принесли они!!
    1. barclay Звание
      barclay
      +6
      Сегодня, 10:11
      Сам Капустин* и его подельники в 2024-м году Вторым Западным окружным военным судом приговорены к пожизненному лишению свободы.
      Ну, и хорошо! Во всяком случае вышло дешевле, чем ловить, а потом содержать его организм пожизненно.
    2. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +9
      Сегодня, 10:12
      Цитата: АндрейВРН
      Вряд ли это случайность
      гибель Пригожина, Захарченко, Толстых, Павлова, российских генералов убитых террористами.
      А вот таких как это го...о Капустин попадают под раздачу именно случайно, скорее всего оказался на уничтоженном командном пункте.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +5
        Сегодня, 10:21
        А вот таких как это го...о Капустин попадают под раздачу именно случайно

        А не деза ли эта информация ? Дело близится к логическому концу и эта решила "слинять по тихому" и осесть где нибудь на тёплом острове.
        1. barclay Звание
          barclay
          +1
          Сегодня, 10:29
          Я вот тоже об этом подумал. Бабла срубил, документы поменял, и притих где-нибудь в Коста Рике...
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            Сегодня, 10:48
            Если информация о ликвидации верна, то уже писали что - земля этим т.варям стекловатой?
          2. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 10:48
            Кстати,сколько раз хоронили Савченко,эту вертолетчицу?И под Херсоном,и в Харькове.Жива гадюка.А про это..Ну,если сдох,то и фиг с ним.Да и развязка не приближается никак
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    Сегодня, 09:52
    "Главарь РДК Денис Капустин ликвидирован на Запорожском направлении". Земля стекловатой и осиновый кол в спину (или ниже)
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 10:28
      Очень желательно, чтобы подчинённые этого главаря тоже последовали за ним, не слишком задерживаясь.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 10:50
        Цитата: Монтесума
        Очень желательно, чтобы подчинённые этого главаря тоже последовали за ним, не слишком задерживаясь.

        Почему только подчиненные, есть и вышестоящие, такие, как г.нида Сырский
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 09:54
    награда нашла своего хероя
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 10:02
      Под Новый год капусту заквасили.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:57
    ❝ Главарь запрещённого в России и признанного террористической организацией «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин* ликвидирован российскими бойцами ❞ —

    — «Ежели Русский скажет Вам, что он не любит Родину,
    не верьте ему, он не Русский» © ...
    (Ф.М.Достоевский)

    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:15
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

      — «Ежели Русский скажет Вам, что он не любит Родину,
      не верьте ему, он не Русский» © ...

      Денис Капустин родился в Москве 6 марта 1984 года, в еврейской семье. Дед Капустина Ефим Карпманский был ветераном Великой Отечественной войны и почти 20 лет занимал должность главного режиссера Сочинского цирка. Согласно Der Spiegel, репатриация семьи Капустиных проходила в особом порядке из-за их еврейского происхождения.
  5. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 09:57
    Давно пора действовать как Израильтяне, точечно крошить верхушку.
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      0
      Сегодня, 10:32
      Незя, гарантии безопасности. Им террор мона а нам незя. И отказался наш нацлид от этого добровольно дабы на западе сказали "ай молодца". Вот тока хоть и отказались никто его так и не похвалил (
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 11:00
        Цитата: Руслан М
        Незя, гарантии безопасности. Им террор мона а нам незя. И отказался наш нацлид от этого добровольно дабы на западе сказали "ай молодца". Вот тока хоть и отказались никто его так и не похвалил (

        Ну, как-то так и есть yes
        Мягко говоря службе Нарышкина мало давать только интервью журналистке о том, как он на территории СВР открывает памятники (хорошее дело) и стреляет с ней в тире. Генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов запомнился по другим причинам.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 09:59
    Отличная новость!
    Отличная новость!
  7. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 10:01
    погиб Денис «WhiteRex» Капустин. По предварительным данным, прилет FPV-дрона.

    "Награда" нашла своего "владельца". yes
  8. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 10:21
    Главарь РДК Денис Капустин ликвидирован на Запорожском направлении

    Ну наконц-то! good
    Есть же отличные новости, как ликвидация одиозных главарей. yes
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Joker62
      Главарь РДК Денис Капустин ликвидирован на Запорожском направлении

      Ну наконц-то! good
      Есть же отличные новости, как ликвидация одиозных главарей. yes

      Дело хорошее, но полагаю, это не спецоперация
      Цитата: Joker62
      как ликвидация одиозных главарей
      а результат разведданных типа полковой разведки.
  9. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +3
    Сегодня, 10:30
    Хорошая новость,если это правда.
    1. Ждущий Звание
      Ждущий
      +1
      Сегодня, 10:34
      Мог "отойти от дел". Чует вероятный исход и решил организовать свою "гибель". Денег, наверняка, достаточно заготовил где-то за кордоном.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Ждущий
        Мог "отойти от дел". Чует вероятный исход и решил организовать свою "гибель". Денег, наверняка, достаточно заготовил где-то за кордоном.

        Ответ может дать только результаты проверок соответствующих служб. Военные на фронте только уничтожают людские и материальные ресурсы врага.
  11. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 10:42
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Главарь РДК Денис Капустин ликвидирован на Запорожском направлении

    нашему дронщику за уничтожение этой мрази -награду и премию.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Главарь РДК Денис Капустин ликвидирован на Запорожском направлении

      нашему дронщику за уничтожение этой мрази -награду и премию.

      Слава Богу, с этим сейчас нет напряга.
  12. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 10:43
    Сам Капустин* и его подельники в 2024-м году Вторым Западным окружным военным судом приговорены к пожизненному лишению свободы.


    Оператор дрона был не согласен с приговором, а так же с УК РФ, поэтому немного добавил от себя. Я надеюсь. Если только эта крыса не почуяла, откуда ветры подули, и нет ли в требованиях России по мирному урегулированию обязательной выдачи граждан России, воюющих за Украину. Пусть даже с обязательством не применять к ним смертную казнь.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Товарищ Берия
      Если только эта крыса не почуяла, откуда ветры подули, и нет ли в требованиях России по мирному урегулированию обязательной выдачи граждан России, воюющих за Украину. Пусть даже с обязательством не применять к ним смертную казнь.

      Не думаю, что у него была возможность беспрепятственно покинуть это государство победившего идиотизма. Если дать возможность удрать командиру то и его банда будет думать, как встать на лыжи, а стало быть её как боевую единицу можно списывать со счетов. Его бы наверное грохнули при попытке удрать за кордон такие же нацики как он сам. Надеюсь, что свою персональную "кулю в лоб" он всё таки действительно получил. winked
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Товарищ Берия
      Сам Капустин* и его подельники в 2024-м году Вторым Западным окружным военным судом приговорены к пожизненному лишению свободы.


      Оператор дрона был не согласен с приговором, а так же с УК РФ, поэтому немного добавил от себя. Я надеюсь. Если только эта крыса не почуяла, откуда ветры подули, и нет ли в требованиях России по мирному урегулированию обязательной выдачи граждан России, воюющих за Украину. Пусть даже с обязательством не применять к ним смертную казнь.

      У авторитетных служб, до казни есть множество примеров неосторожности осужденных и несчастных случаях с ними при перемещениях.
  13. НСВ Звание
    НСВ
    +1
    Сегодня, 10:50
    Жалко, что долго награда искала хероя!!!
  14. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +1
    Сегодня, 11:05
    Хорошие новости с утра поднимают настроение . Этот ушлепок получил своё , так и не отведав тюремной баланды .
  15. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +1
    Сегодня, 11:06
    Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевой задачи героически погиб Денис «WhiteRex» Капустин. По предварительным данным, прилет FPV-дрона.


    Это может быть просто операцией прикрытия, чтобы спрятать его от российского правосудия.

    Пока не найдётся тело таких скотов надо держать в розыске и приложить максимум сил, чтобы притащить их на аркане в российский суд.