В Киеве заявили о планах начать выпуск снарядов для 105-мм гаубиц

В Киеве заявили о планах начать выпуск снарядов для 105-мм гаубиц

Киевский режим планирует развернуть на территории Украины производство артиллерийских снарядов для 105-мм британских и американских гаубиц, стоящих на вооружении ВСУ. Об этом сообщает Defense Express.

По данным издания, уже в 2026 году на Украине откроется производство осколочно-фугасных снарядов М1 калибра 105 мм для гаубиц британского и американского производства. Предполагается, что при наличии государственного финансирования выпуск боеприпасов может достигнуть 100 тысяч выстрелов в год, что превышает производственные мощности ряда стран Европы. При отсутствии финансирования объемы не называются.



Производить снаряды будет украинская компания «Украинская бронетехника», заключившая еще в прошлом году соглашение с оборонной группой Czechoslovak Group (CSG).

В целом это достаточно типичный снаряд в своем калибре, который используется во многих странах. При обеспечении государственного финансирования возможно обеспечить часть потребностей Сил обороны, а также даже нарастить объемы еще.


И еще из области обещаний киевского режима: начать и завершить испытания 105-мм гаубицы украинской разработки и разработать аналог американской РСЗО HIMARS. Ну и Россию победить, как без этого.
  1. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +1
    Сегодня, 10:43
    Это как в анекдоте:
    "Да съесть-то он съест, да кто ж ему даст?".
  2. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:58
    В Киеве заявили о планах начать выпуск снарядов для 105-мм гаубиц

    Как в советское время иногда звучал ответ телефонистов из-за неустойчивой связи: ждите ответа.
    Здесь же можно добавить: ждите прилёта. laughing
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 11:02
    Ах какое планов громадье! Это на совместном нюханьи кокса , тьфу ты, заседании ставки напланировали? wink
  4. МЮД Звание
    МЮД
    0
    Сегодня, 11:16
    Хихи-хаха. А организовать кустарное производство по выпуску 3-5 тыс. снарядов в месяц, могут. 5-6 гаражей или сараев раскинут по териториям, 10 станков, взрывчатку и порох лепшие друзья подкинут.
    Немного точность не та, пометили, беспокоющий или заградительный огонь вести сойдет.
    Не надо заниматься шапкозакидательством, любая угроза должна расматриваться как реальная и применятся меры.