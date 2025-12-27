В целом это достаточно типичный снаряд в своем калибре, который используется во многих странах. При обеспечении государственного финансирования возможно обеспечить часть потребностей Сил обороны, а также даже нарастить объемы еще.

Киевский режим планирует развернуть на территории Украины производство артиллерийских снарядов для 105-мм британских и американских гаубиц, стоящих на вооружении ВСУ. Об этом сообщает Defense Express.По данным издания, уже в 2026 году на Украине откроется производство осколочно-фугасных снарядов М1 калибра 105 мм для гаубиц британского и американского производства. Предполагается, что при наличии государственного финансирования выпуск боеприпасов может достигнуть 100 тысяч выстрелов в год, что превышает производственные мощности ряда стран Европы. При отсутствии финансирования объемы не называются.Производить снаряды будет украинская компания «Украинская бронетехника», заключившая еще в прошлом году соглашение с оборонной группой Czechoslovak Group (CSG).И еще из области обещаний киевского режима: начать и завершить испытания 105-мм гаубицы украинской разработки и разработать аналог американской РСЗО HIMARS. Ну и Россию победить, как без этого.