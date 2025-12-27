В результате атак ВС РФ три крупнейшие киевские ТЭЦ на утро прекратили работу

В результате атак ВС РФ три крупнейшие киевские ТЭЦ на утро прекратили работу

Накануне просроченный киевский главарь бодро отчитался о существенном восстановлении энергетической инфраструктуры после предыдущих атак ВС РФ как минимум на западе и в центральной части Украины. Пообещал, что работы продолжатся, свет будет подаваться с соблюдением графиков.

Сегодня ночью наши военные сильно подкорректировали браваду Зеленского. В результате комбинированных ночных ударов, которые не прекращаются и в данное время, полностью обесточено все правобережье украинской столицы. В некоторых домах на левом берегу свет есть, но перестала поступать вода, жалуются киевляне.



Вновь поражена самая мощная в Киевской области Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) в Обуховском районе. В штатном режиме (3600 МВт) она обеспечивает почти 60% энергоснабжения Киевской, Черкасской и Житомирской областей. Не менее трех ракет прилетело по Киевской ТЭЦ-6, ее пытаются восстановить перманентно. Наши бьют и по подстанциям.

В Днепровском районе Киева прилеты по Дарницкой ТЭЦ-4. В Голосеевском районе ударные беспилотники поразили ТЭЦ № 5 ПАО «Киевтеплоэнерго». Это самая крупная столичная теплоэлектроцентраль — станция, которая одновременно вырабатывает электрическую и тепловую энергию. Ночью в украинской столице столбик термометра опускается до минус шести градусов.

Киевляне публикуют кадры последствий прилетов по ТЭЦ-5, над которой в небо поднимается густой дым. Она уже не первый раз получает «подарки» от ВС РФ, но пока что энергетики станцию частично восстанавливали.

По состоянию на 2020 год ТЭЦ-5 обеспечивала отоплением и горячим водоснабжением 850 тыс. жителей города Киева и тепловой энергией 3 млн квадратных метров площадей предприятий и организаций. Подача электрической энергии от ТЭЦ осуществляется воздушными линиями электропередачи (ЛЭП), две из них напряжением 330 кВ. Тепловая энергия выдается по шести магистральным трубопроводам.

Для выработки энергии на ТЭЦ-5 необходимо около 800 000 кубометров газа в сутки. К станции активно подключаются новостройки, еще до начала конфликта она работала на предельной мощности. Это «советское наследие», с которым так активно борется киевский режим, ему теперь помогает наша армия. Строительство ТЭЦ было начато в 60-х годах прошлого века, в 1978 году она была введена в постоянную эксплуатацию.



Первая атака на данную ТЭЦ была еще в октябре 2022 года, в марте 2023-го был прилет «Кинжала». Тогда «Киевтеплоэнерго» совместно со службами ДТЭК «Киевские электрические сети» сумели восстановить ее работу. В предыдущие (не последние) разы ВС РФ нанесли удары по станции в начале и конце октября нынешнего года.

Восстанавливать энергообъекты после каждых ударов ВС РФ украинским энергетикам становится все сложнее. Не хватает оборудования, запчастей, да и специалистов. Сказывается и похолодание, приводящее в пиковые периоды к скачкам нагрузки на генерацию, трансформаторы и сети. По данным украинских и российских пабликов, все три крупнейшие киевские ТЭЦ-4,5,6 на сегодняшнее утро полностью остановлены.

В Киеве «Укрэнерго» уже отменило графики подачи (отключения) электроэнергии. На данный момент без тепла примерно треть украинской столицы.

По неподтвержденным данным, атакована Киевская ГЭС — первая (верхняя) ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Находится в нескольких километрах от Киева выше по течению. Станция входит в структуру филиала «Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС» «Укргидроэнерго».

Коротко по ситуации в Киеве на 12:00 местного времени от одного из жителей столицы:

Пожалуйста, позаботьтесь о безопасности. «Шахеды» (ударные БПЛА «Герань» и «Гербера») просто падают на столицу. Заходят новые. Всего 20-30 штук над Киевом.

А это предупреждение от Киевской администрации:

Киевляне, опасный смог: закрывайте окна, не выходите на улицу и пейте больше воды.

В данное время сообщается о серии взрывов в центре города и на левобережье. Комбинированная атака ВС РФ по украинской столице продолжается. Значит, будут еще новости по ее последствиям. Ранее украинские энергетики предупреждали, что энергосистема страны выдержит еще пару массированных ударов. Первый уже случился.

  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +6
    Сегодня, 10:50
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    кое где свет дали в Киеве , надо добавлять до талого.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:11
      О, как! belay ТЭЦ вышли из чата. Похоже, обиделись. winked
  3. Ivan_Sergeev Звание
    Ivan_Sergeev
    +7
    Сегодня, 10:51
    Это были советские ТЭЦ и им не место в бандеркраине! Десоветизация на марше!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Ivan_Sergeev
      Это были советские ТЭЦ и им не место в бандеркраине! Десоветизация на марше!

      Получается, мы помогаем громадянам. Тогда нужно включить стоимость наших ракет им в счет. Не будут платить добровольно - потом взыщем.
  4. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 11:15
    Ранее украинские энергетики предупреждали, что энергосистема страны выдержит еще пару массированных ударов. Первый уже случился.

    Ну, вы блин, прям как не русские winked Бог любит Троицу. yes