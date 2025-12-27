В результате атак ВС РФ три крупнейшие киевские ТЭЦ на утро прекратили работу

Пожалуйста, позаботьтесь о безопасности. «Шахеды» (ударные БПЛА «Герань» и «Гербера») просто падают на столицу. Заходят новые. Всего 20-30 штук над Киевом.

Киевляне, опасный смог: закрывайте окна, не выходите на улицу и пейте больше воды.