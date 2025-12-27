В результате атак ВС РФ три крупнейшие киевские ТЭЦ на утро прекратили работу
Накануне просроченный киевский главарь бодро отчитался о существенном восстановлении энергетической инфраструктуры после предыдущих атак ВС РФ как минимум на западе и в центральной части Украины. Пообещал, что работы продолжатся, свет будет подаваться с соблюдением графиков.
Сегодня ночью наши военные сильно подкорректировали браваду Зеленского. В результате комбинированных ночных ударов, которые не прекращаются и в данное время, полностью обесточено все правобережье украинской столицы. В некоторых домах на левом берегу свет есть, но перестала поступать вода, жалуются киевляне.
Вновь поражена самая мощная в Киевской области Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) в Обуховском районе. В штатном режиме (3600 МВт) она обеспечивает почти 60% энергоснабжения Киевской, Черкасской и Житомирской областей. Не менее трех ракет прилетело по Киевской ТЭЦ-6, ее пытаются восстановить перманентно. Наши бьют и по подстанциям.
В Днепровском районе Киева прилеты по Дарницкой ТЭЦ-4. В Голосеевском районе ударные беспилотники поразили ТЭЦ № 5 ПАО «Киевтеплоэнерго». Это самая крупная столичная теплоэлектроцентраль — станция, которая одновременно вырабатывает электрическую и тепловую энергию. Ночью в украинской столице столбик термометра опускается до минус шести градусов.
Киевляне публикуют кадры последствий прилетов по ТЭЦ-5, над которой в небо поднимается густой дым. Она уже не первый раз получает «подарки» от ВС РФ, но пока что энергетики станцию частично восстанавливали.
По состоянию на 2020 год ТЭЦ-5 обеспечивала отоплением и горячим водоснабжением 850 тыс. жителей города Киева и тепловой энергией 3 млн квадратных метров площадей предприятий и организаций. Подача электрической энергии от ТЭЦ осуществляется воздушными линиями электропередачи (ЛЭП), две из них напряжением 330 кВ. Тепловая энергия выдается по шести магистральным трубопроводам.
Для выработки энергии на ТЭЦ-5 необходимо около 800 000 кубометров газа в сутки. К станции активно подключаются новостройки, еще до начала конфликта она работала на предельной мощности. Это «советское наследие», с которым так активно борется киевский режим, ему теперь помогает наша армия. Строительство ТЭЦ было начато в 60-х годах прошлого века, в 1978 году она была введена в постоянную эксплуатацию.
Первая атака на данную ТЭЦ была еще в октябре 2022 года, в марте 2023-го был прилет «Кинжала». Тогда «Киевтеплоэнерго» совместно со службами ДТЭК «Киевские электрические сети» сумели восстановить ее работу. В предыдущие (не последние) разы ВС РФ нанесли удары по станции в начале и конце октября нынешнего года.
Восстанавливать энергообъекты после каждых ударов ВС РФ украинским энергетикам становится все сложнее. Не хватает оборудования, запчастей, да и специалистов. Сказывается и похолодание, приводящее в пиковые периоды к скачкам нагрузки на генерацию, трансформаторы и сети. По данным украинских и российских пабликов, все три крупнейшие киевские ТЭЦ-4,5,6 на сегодняшнее утро полностью остановлены.
В Киеве «Укрэнерго» уже отменило графики подачи (отключения) электроэнергии. На данный момент без тепла примерно треть украинской столицы.
По неподтвержденным данным, атакована Киевская ГЭС — первая (верхняя) ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Находится в нескольких километрах от Киева выше по течению. Станция входит в структуру филиала «Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС» «Укргидроэнерго».
Коротко по ситуации в Киеве на 12:00 местного времени от одного из жителей столицы:
А это предупреждение от Киевской администрации:
В данное время сообщается о серии взрывов в центре города и на левобережье. Комбинированная атака ВС РФ по украинской столице продолжается. Значит, будут еще новости по ее последствиям. Ранее украинские энергетики предупреждали, что энергосистема страны выдержит еще пару массированных ударов. Первый уже случился.
