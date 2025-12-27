Меняются правила пересечения границы несовершеннолетними гражданами РФ
Во избежание проблем с въездом в страну и выездом из нее, следует учитывать, что с 20 января меняются правила пересечения границы несовершеннолетними гражданами РФ. Теперь для беспрепятственных поездок за рубеж и возвращения на родину им потребуется загранпаспорт.
Об этом напоминает миграционная служба МВД России.
В сообщении ведомства указано следующее:
Там особо отмечают, что с указанной даты несовершеннолетние россияне не смогут въехать в страну или выехать из нее по свидетельству о рождении. Наличие этого документа больше не будет основанием для пересечения границы РФ.
Миграционная служба предупреждает:
Но детям старше 14 лет, как и взрослым, можно будет посещать Белоруссию, Казахстан, Киргизию. Абхазию и Южную Осетию по внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации.
Чтобы не столкнуться с невозможностью пересечения границы, миграционная служба рекомендует родителям заранее позаботиться о получении загранпаспортов для детей.
Ранее о необходимости перехода на загранпаспорта для зарубежных поездок несовершеннолетних говорил замглавы комитета Госдумы РФ по туризму Сергей Кривоносов. По его словам, это связано с участившимися случаями незаконного вывоза российских детей за границу.
