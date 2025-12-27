Меняются правила пересечения границы несовершеннолетними гражданами РФ

Меняются правила пересечения границы несовершеннолетними гражданами РФ

Во избежание проблем с въездом в страну и выездом из нее, следует учитывать, что с 20 января меняются правила пересечения границы несовершеннолетними гражданами РФ. Теперь для беспрепятственных поездок за рубеж и возвращения на родину им потребуется загранпаспорт.

Об этом напоминает миграционная служба МВД России.

В сообщении ведомства указано следующее:

С 20 января 2026 года начнут действовать новые правила пересечения государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними россиянами.

Там особо отмечают, что с указанной даты несовершеннолетние россияне не смогут въехать в страну или выехать из нее по свидетельству о рождении. Наличие этого документа больше не будет основанием для пересечения границы РФ.

Миграционная служба предупреждает:

Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу.

Но детям старше 14 лет, как и взрослым, можно будет посещать Белоруссию, Казахстан, Киргизию. Абхазию и Южную Осетию по внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации.

Чтобы не столкнуться с невозможностью пересечения границы, миграционная служба рекомендует родителям заранее позаботиться о получении загранпаспортов для детей.

Ранее о необходимости перехода на загранпаспорта для зарубежных поездок несовершеннолетних говорил замглавы комитета Госдумы РФ по туризму Сергей Кривоносов. По его словам, это связано с участившимися случаями незаконного вывоза российских детей за границу.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ильнур Звание
    Ильнур
    0
    Сегодня, 11:16
    Ничего себе, сроки...
    Если кто-то на эти даты планировал поездку, то может не успеть оформить, тем более сейчас на 15 дней страна уйдёт на каникулы...