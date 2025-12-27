Германия продолжает усиливать украинскую ПВО на фоне российских ударов

Германия продолжает усиливать украинскую ПВО на фоне российских ударов

Немецкое правительство во главе с Мерцем из кожи вон лезет, чтобы навредить России, в том числе оказывая поддержку бандеровскому режиму Зеленского. Берлин продолжает поставки вооружений Киеву.

Германия снова усилила украинскую ПВО на фоне российских ударов, поставив Киеву девятый зенитный ракетный комплекс IRIS-T разработки и производства немецкой компании Diehl Defense. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль. Как подчеркивается, немецкие зенитные комплексы интегрируются в украинскую систему ПВО и способны действовать во взаимодействии с другими элементами противовоздушной/противоракетной обороны.



На сегодняшний день на вооружении ВСУ имеются два типа комплексов IRIS-T: IRIS-T SLS — малого радиуса действия с дальностью поражения до 12 км и высотой до 8 км; IRIS-T SLM — среднего радиуса действия с дальностью до 40 км и высотой до 20 км. Какой именно комплекс получил Киев, не уточняется. Также держится в секрете общее количество оставшихся ЗРК.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев заключил с немецкими компаниями ряд новых соглашений на сумму более 1,2 млрд евро. Кроме того, Мерц пообещал Зеленскому выделить на поддержку киевского режима в 2026 году 11,5 млрд.
  1. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 11:07
    Укростан полигон для испытаний ,НАТО тестирует там в первую очередь свои изделия,тем самым готовятся к возможной войне с нами,мы должны это учитывать,ну а насчет бабок в первую очередь видно очень хорошие откаты,все просто.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 11:11
      🤔🌋🌋🌋



      Оценки для базовой ракеты IRIS-T (класса "воздух-воздух", используемой в SLS): около 400–450 тысяч евро (или ~430 тысяч долларов по старым данным).
      Для модифицированной ракеты IRIS-T SLM (средней дальности, с усиленным двигателем): оценки выше — от 560–900 тысяч евро до более 1 миллиона евро за единицу (по анализам 2023–2025 годов, учитывая инфляцию и производство).
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 11:09
    Мерц пообещал Зеленскому выделить на поддержку киевского режима в 2026 году 11,5 млрд.

    А этой морде все не ймется! Конечно, не из своего же кармана выкладывает! am
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:19
      Цитата: Егоза
      Мерц пообещал Зеленскому выделить на поддержку киевского режима в 2026 году 11,5 млрд.

      А этой морде все не ймется! Конечно, не из своего же кармана выкладывает! am

      Уточнение. Этой фрицевской морде неймется потому, что он, от этого, кладет в свой карман неплохую моржу.
  3. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 11:10
    Так и запишем. И мстить Германии везде где только можно. Рано или поздно они подставятся. И тогда надо помогать их врагу чем только можно. И никаких прощений. Жаль кот Леопольд только нюни распускать способен. Ну да он не вечен.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:21
      Цитата: Антоний
      Так и запишем. И мстить Германии везде где только можно. Рано или поздно они подставятся. И тогда надо помогать их врагу чем только можно. И никаких прощений. Жаль кот Леопольд только нюни распускать способен. Ну да он не вечен.

      Честно говоря я от немцев такой ярой злобы в отношении России не ожидал, например, как от мелкобритов.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:21
    Германия продолжает усиливать украинскую ПВО на фоне российских ударов

    А кто им может помешать? Бандеровцы* помогали фашистам...Нацистские недобитки помогают выжившим бандеровцам*, а смертной казни в России нет, насколько мораторий говорит...
    Одна и та же сказка без конца, сказка про злых нацистов и «мы ж не таких»...
    * * *
    О чём говорить? Эти комплексы и погоды же не делают...Что есть, что нет, - без разницы...