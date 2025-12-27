Германия продолжает усиливать украинскую ПВО на фоне российских ударов
8347
Немецкое правительство во главе с Мерцем из кожи вон лезет, чтобы навредить России, в том числе оказывая поддержку бандеровскому режиму Зеленского. Берлин продолжает поставки вооружений Киеву.
Германия снова усилила украинскую ПВО на фоне российских ударов, поставив Киеву девятый зенитный ракетный комплекс IRIS-T разработки и производства немецкой компании Diehl Defense. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль. Как подчеркивается, немецкие зенитные комплексы интегрируются в украинскую систему ПВО и способны действовать во взаимодействии с другими элементами противовоздушной/противоракетной обороны.
На сегодняшний день на вооружении ВСУ имеются два типа комплексов IRIS-T: IRIS-T SLS — малого радиуса действия с дальностью поражения до 12 км и высотой до 8 км; IRIS-T SLM — среднего радиуса действия с дальностью до 40 км и высотой до 20 км. Какой именно комплекс получил Киев, не уточняется. Также держится в секрете общее количество оставшихся ЗРК.
Ранее Шмыгаль заявил, что Киев заключил с немецкими компаниями ряд новых соглашений на сумму более 1,2 млрд евро. Кроме того, Мерц пообещал Зеленскому выделить на поддержку киевского режима в 2026 году 11,5 млрд.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация