Глава киевского режима готовится к очередной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Она должна состояться завтра на курорте Палм-Бич во Флориде.Будет обсуждаться мирный план по завершению конфликта на Украине. Зеленский везет свою версию соглашения из 20 пунктов, утверждая, что план, дескать, уже согласован с американцами на 90 процентов.Сообщается, что самолет с Зеленским на борту вскоре вылетит в США из польского Жешува. Борт сделает промежуточную остановку в Канаде, а затем направится во Флориду.Зеленский в пятницу заявил изданию Axios, что надеется согласовать с президентом США рамки прекращения конфликта на встрече в воскресенье. Американский лидер в целом настроен оптимистично, однако заявил, что любой план, озвученный украинским «президентом», нежизнеспособен без одобрения американской администрации.Между тем, в Евросоюзе опасаются, что грядущие переговоры Трампа с Зеленским могут иметь непредсказуемые последствия. Об этом со ссылкой на свои источники в НАТО сообщает американский телеканал CNN.Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее, они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем.Один из представителей НАТО заявил телеканалу, что в случае с Трампом «всегда приходится рисковать». Предсказать, как поведет себя глава Белого дома в переговорах с Зеленским, которого он откровенно недолюбливает, невозможно.Впрочем, европейцам следует больше переживать за поведение их протеже Зеленского. Глава киевского режима никак не может спуститься на землю с построенного им самим в своей голове «пьедестала». Накануне Зеленский заявил, что было бы неплохо Трампу лично приехать в Киев «на аудиенцию» и там уже окончательно договориться об условиях мирного соглашения.Так что результат завтрашних переговоров может зависеть не только и не столько от сути обсуждаемых условий мирного соглашения, сколько от выдержки Трампа и поведения Зеленского. Все может закончиться так, как было в первой встрече «просрочки» с главой Белого дома и Вэнсом в конце февраля этого года в Овальном кабинете.Перед тем как отправиться в Штаты, Зеленский пообщался с генсеком НАТО Рютте, получил наставления от премьер-министра Канады Карни, главы правительств Эстонии Михала и канцлера ФРГ Мерца. Созвонился и с премьером Дании Фредриксен. Со всеми обсуждалась предстоящая встреча с Трампом. Почему-то не стал общаться с Макроном и Стармером. Видимо, всё было обсуждено ранее.