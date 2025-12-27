В ЕС опасаются непредсказуемых результатов переговоров Зеленского с Трампом

В ЕС опасаются непредсказуемых результатов переговоров Зеленского с Трампом

Глава киевского режима готовится к очередной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Она должна состояться завтра на курорте Палм-Бич во Флориде.

Будет обсуждаться мирный план по завершению конфликта на Украине. Зеленский везет свою версию соглашения из 20 пунктов, утверждая, что план, дескать, уже согласован с американцами на 90 процентов.



Сообщается, что самолет с Зеленским на борту вскоре вылетит в США из польского Жешува. Борт сделает промежуточную остановку в Канаде, а затем направится во Флориду.

Зеленский в пятницу заявил изданию Axios, что надеется согласовать с президентом США рамки прекращения конфликта на встрече в воскресенье. Американский лидер в целом настроен оптимистично, однако заявил, что любой план, озвученный украинским «президентом», нежизнеспособен без одобрения американской администрации.

Между тем, в Евросоюзе опасаются, что грядущие переговоры Трампа с Зеленским могут иметь непредсказуемые последствия. Об этом со ссылкой на свои источники в НАТО сообщает американский телеканал CNN.

Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее, они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем.

Один из представителей НАТО заявил телеканалу, что в случае с Трампом «всегда приходится рисковать». Предсказать, как поведет себя глава Белого дома в переговорах с Зеленским, которого он откровенно недолюбливает, невозможно.

Впрочем, европейцам следует больше переживать за поведение их протеже Зеленского. Глава киевского режима никак не может спуститься на землю с построенного им самим в своей голове «пьедестала». Накануне Зеленский заявил, что было бы неплохо Трампу лично приехать в Киев «на аудиенцию» и там уже окончательно договориться об условиях мирного соглашения.

Так что результат завтрашних переговоров может зависеть не только и не столько от сути обсуждаемых условий мирного соглашения, сколько от выдержки Трампа и поведения Зеленского. Все может закончиться так, как было в первой встрече «просрочки» с главой Белого дома и Вэнсом в конце февраля этого года в Овальном кабинете.



Перед тем как отправиться в Штаты, Зеленский пообщался с генсеком НАТО Рютте, получил наставления от премьер-министра Канады Карни, главы правительств Эстонии Михала и канцлера ФРГ Мерца. Созвонился и с премьером Дании Фредриксен. Со всеми обсуждалась предстоящая встреча с Трампом. Почему-то не стал общаться с Макроном и Стармером. Видимо, всё было обсуждено ранее.
  1. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 12:15
    Вопрос к математикам. Один неадекват плюс другой неадекват, что будет в итоге.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:23
      Так сложение/вычитание, минус к минусу ... результат очевидный, сплошной неадекватно.
      1. gridasov Звание
        gridasov
        0
        Сегодня, 12:44
        НЕ забывайте, что пространство и события неразрывны в своих причинно следственных связях с настоящим. Поэтому необходимо прогнозировать и моделировать результат даже таких слабосовместимых связей.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 12:29
      Не математик ,но поиграю в провидца. Перемалывание костей с плотью, приправленное кровью прогнозирую.
      1. gridasov Звание
        gridasov
        0
        Сегодня, 12:37
        Видите ли я не ввёл очень важный исходный параметр. Это аспект возрастного интеллектуального потенциала. Это люди разного уровня политической значимости и статуса. Ситуация такова, что американцы управляют Зеленским весьма и весьма относительно понимая глубину процесса. ЭТО значит, что И Зеленский и Трамп в разном состоянии понимания того, что происходит. Зеленский же лишенный возможности самостоятельно управления и действуй только на эмоциях доведёт их всех до такого состояния распределенности сил и задач после которых они вообще потеряют точки соприкосновения интересов.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:31
      Блин...Еще одна теорема Пуанкаре...Да что бы там они не согласовали,решение остается за Кремлем.
      1. gridasov Звание
        gridasov
        0
        Сегодня, 12:41
        Ошибаетесь. Кремль доминирует на данном этапе процесса. Однако расстановка мировых сил имеет определённые физические закономерности в своих алгоритмах изменения. Это значит, что "человек не только смертен, но и в любой момент".
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 12:44
          Вообще,не понял,о чем Вы.Про решение за Кремлем?Это что?Антипод доминированию?Про смертен.Так это касаемо всех нас.И Трампа,и Зеленского и Путина и есовского сброда(не буду перечислять,много их там)
    4. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 12:38
      Плодотворнейшая встреча, Трамп расскаже зеленюге про строительство золотого флота и золотого купола в обмен на производство золотых унитазов, тут зеля мастер..... laughing
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:46
      Цитата: gridasov
      Вопрос к математикам. Один неадекват плюс другой неадекват, что будет в итоге.

      В итоге будет расставание для продолжения обсуждения и корректировки "мирного плана" ввиду несходства мнений сторон по некоторым пунктам.
      Как говорил небезызвестный персонаж - "Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон" (с)
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:20
    В ЕС опасаются непредсказуемых результатов переговоров Зеленского с Трампом
    Да ладно, полосатики гейропейских посылают... в сад, например, ничуть не сУмливаЯсь и не первый раз!
    Схавают, им такое не впервой. hi
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 12:35
      Накануне Зеленский заявил, что было бы неплохо Трампу лично приехать в Киев «на аудиенцию»

      Ну и хамло! Трамп это так не проглотит!
  3. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    0
    Сегодня, 13:06
    получил наставления от премьер-министра Канады Карни, главы правительств Эстонии Михала

    т.е. украинцы опустились уже ниже эстонцев, что от них наставления получают?!?
    просто СУПЕР - МЕГА независимая держава...
    а с Тринидад и Тобаго он свои действия согласовывал? они вроде к бритам поближе хутора...