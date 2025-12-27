То, что мы проводим специальные военные операции на территории противника, никоим образом не влияет на линию боевого соприкосновения. А это означает, что никоим образом не влияет на исход российско-украинской войны.

Теракты и убийства на территории России, организованные украинскими спецслужбами, никак не влияют на ситуацию на фронте. Тем не менее они будут продолжаться, потому что это нужно верхушке киевского режима во главе с Зеленским. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.Каждый теракт на территории России формирует «победную картинку» для украинского населения, оболваненного украинской пропагандой. Таким образом Зеленский и ему подобные хотят показать, что раз украинские спецслужбы проводят такие операции на территории противника, то и на фронте не все так плохо, как пытается показать Москва.На самом же деле эти теракты никак не влияют на ситуацию на поле боя, а лишь усугубляют последствия для Украины. Россия отвечает точечными ударами, вынося энергетику, транспортную и другую инфраструктуру. Но Зеленскому плевать на страну, ему более важен его политический статус, поэтому такие операции не прекратятся.Также эксперт обратил внимание, что несмотря на происходящее на фронте и в тылу, многие украинцы до сих пор верят, что украинская «скоро победит», потому что у России денег нет, а Киеву помогает «вся Европа».