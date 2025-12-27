Киев продолжит теракты в России, хотя они не влияют на ситуацию на фронте

Киев продолжит теракты в России, хотя они не влияют на ситуацию на фронте

Теракты и убийства на территории России, организованные украинскими спецслужбами, никак не влияют на ситуацию на фронте. Тем не менее они будут продолжаться, потому что это нужно верхушке киевского режима во главе с Зеленским. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.

Каждый теракт на территории России формирует «победную картинку» для украинского населения, оболваненного украинской пропагандой. Таким образом Зеленский и ему подобные хотят показать, что раз украинские спецслужбы проводят такие операции на территории противника, то и на фронте не все так плохо, как пытается показать Москва.



На самом же деле эти теракты никак не влияют на ситуацию на поле боя, а лишь усугубляют последствия для Украины. Россия отвечает точечными ударами, вынося энергетику, транспортную и другую инфраструктуру. Но Зеленскому плевать на страну, ему более важен его политический статус, поэтому такие операции не прекратятся.

То, что мы проводим специальные военные операции на территории противника, никоим образом не влияет на линию боевого соприкосновения. А это означает, что никоим образом не влияет на исход российско-украинской войны.


Также эксперт обратил внимание, что несмотря на происходящее на фронте и в тылу, многие украинцы до сих пор верят, что украинская «скоро победит», потому что у России денег нет, а Киеву помогает «вся Европа».
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 11:56
    Так это на фронт и не расчитанно,это расчитанно на внутренний порядок и веру в в руководство. Плюс информационную войну Украина ведёт грамотно.
  2. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 11:57
    А почему Зеля до сих пор планирует терракты? Почему жив Буданов, Залужный.
  3. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 12:02
    Можно прогнозировать, что терракты в России, проводимые укропами, не прекратятся и после Победы России в СВО. Достаточно вспомнить историю с уничтожением бандеровщины (к сожалению, так и не доведенную до конца...). Так что России необходимо быть бдительной в обозримом будущем. Бандеровщина может превзойти угрозы исламских террористов...
  4. МЮД Звание
    МЮД
    +1
    Сегодня, 12:04
    Почему то я не удивлюсь, если даже в перемирие или после заключения мирного договора, диверсии продолжатся с их стороны.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 12:39
      Но Зеленскому плевать на страну,

      Зато население страны ( хо хлы) думают, что зе ведет их к победе и кружевным труселям!
      Всë по Задорнову...
  5. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +4
    Сегодня, 12:05
    Киев делает теракты.
    @
    Зеленский и те кто его спонсирует не признаны террористом.

    Чото как то...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:16
    Вопрос... как можно устранить угрозу диверсий/терроризма со стороны противника/врага?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:28
      rocket757 hi ,мировая практика знает методы только для этого нужно ,вообщем другой подход к проблеме.
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:25
    Результат пустой болтовни насчёт "центров принятия". Прочитали волкам лекцию о вреде мяса.