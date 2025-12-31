Новый год в истории
Наступает новый 2026 год, и, разумеется, многие задумываются, что принесет он – не только им самим или их близким, но и стране, и даже миру? Каким будет сам праздник, особенно в новых регионах России? Таким, как на этой открытке?
Или – вот таким?
Запутавшийся в бельевых веревках беспилотник-камикадзе во дворе дома в г. Аксай Ростовской области, фотография с сайта «Российской газеты»
Чего ожидать нам не в отдаленном, а в самом ближайшем будущем? Может быть, буквально завтра?
Надо заметить, что обычно перед новым годом отмечается некоторое затишье в политической жизни, и даже воюющие армии стремятся к некоторой паузе в боевых действиях. Но значимые исторические события в нашей стране и в мире порой происходили и в последний день уходящего года, а также в первый день года нового.
1 (13) января 1813 года. Начало Заграничного похода русской армии
Александр I пересекает границу Пруссии, 1813 год. Немецкая гравюра
По данным Жоржа де Шомбре, в декабре 1812 г. от «Великой армии» Наполеона осталось 58,2 тысячи человек, причем в основном это были солдаты фланговых группировок Макдональда и Ренье: сумевших выжить при отступлении от Москвы было всего 14 266 человек. Вопреки общепринятому мнению, состояние преследовавших французов русских войск было не лучше: они шли по дважды разоренной местности, тыловые службы отставали, и снабжение, мягко говоря, оставляло желать лучшего. В результате Кутузов привел к Неману всего 27,5 тысячи человек, и, по свидетельству всех без исключения мемуаристов, русская армия тогда больше походила на какое-то ополчение, нежели на регулярное войско. Характерна реакция Великого князя Константина Павловича, который увидев на параде в Вильно толпу нестройно шагающих оборванцев, возмущенно воскликнул:
С ним был согласен и император Александр I, сетовавший тогда, что «война портит армии».
Таким образом, даже без учёта тех солдат, что были деморализованы долгим и трудным отступлением от Москвы, армия Бонапарта значительно превосходила по численности те войска, что сумел привести к границе Кутузов. При желании Наполеон вполне мог отбросить преследователей и разместить часть своих солдат на зимние квартиры в том же Вильно. Однако единственным желанием императора и его маршалов было поскорее убраться из «негостеприимной» России, и это желание было настолько сильным, что никто уже не думал ни о чести, ни о сохранения хотя бы остатков престижа в глазах европейских сателлитов.
О целесообразности Заграничного похода Русской армии историки спорят до сих пор.
Понятно было, что во второй раз Наполеона в Россию невозможно будет затащить даже на аркане, и с французским императором можно заключить мир на весьма выгодных России условиях. И Кутузов категорически возражал против продолжения войны в Европе, поскольку был уверен, что падение империи Бонапарта выгодно лишь Великобритании, которая и воспользуется результатами победы над Францией. Еще у Малоярославца он «дерзко» заявил английскому представителю при русской армии генералу Роберту Томасу Вильсону:
Против заграничного похода выступил и министр иностранных дел Николай Петрович Румянцев, средний сын знаменитого фельдмаршала, недавно сложивший с себя обязанности председателя Государственного совета и совета министров, почётный член Императорской Российской академии.
Да и многие русские дворяне не хотели продолжения войны – настолько, что Пензенская губерния отозвала своё ополчение. Н. К. Шильдер (генерал-лейтенант, историк, сын выдающегося русского военного инженера и доверенный сотрудник знаменитого Э. Тотлебена) так писал о настроениях, господствовавших в русском обществе:
Добавим, что еще хуже для России и тогда, и позже был союз с Англией.
Однако Александр I ненавидел когда-то оскорбившего его намеком на отцеубийство Наполеона. Он заявил:
И, как это часто бывает, во имя мира начал новую войну.
Заграничный поход стоил русской армии 120 тысяч убитыми, ранеными и дезертирами, и не принес даже и малейших выгод, поскольку Александр I, единственный из монархов Антинаполеоновской коалиции, отказался от репараций. Между тем строительные работы в сгоревшей Москве современники вполне справедливо сравнивали с возведением на пустом месте Санкт-Петербурга, и восстановление города продолжалось вплоть до 1843 года, и только из государственной казны была выделена огромная сумма в 5 миллионов рублей – а деньги, потраченные жителями, никто даже и не считал. Но Александр I не взял с французов даже и одного франка, не привез из Парижа даже и одной картины, взамен многих тех, что сгорели в Москве. И уж, конечно, не собирался император возмещать ущерб разоренным крестьянам, перед отъездом на «танцующий конгресс» в Вену цинично заявил в знаменитом Всемилостивейшем Манифесте «О учреждении крестов для Духовенства, а для воинства, дворянства и купечества медалей и о разных льготах и милостях» (от 30 августа 1814 года):
Единственным трофеем России стало крайне сомнительное приобретение коренных польских земель. В составе Российской империи католическое Царство Польское было источником постоянных проблем, прославилось лишь постоянными волнениями и двумя крупными мятежами 1830-1831 и 1863-1864 гг. Жозеф де Местр был абсолютно прав, заявив, что для России Царство Польское стало «отравленной рубашкой кентавра» – сардинский дипломат намекал на обстоятельства смерти Геракла.
И уже 3 января 1815 года на Венском конгрессе был заключен секретный договор о военном союзе Англии, Австрии и Франции против России и Пруссии, оригинал которого убегающий из Парижа Людовик XVIII забыл в своем дворце. Наполеон направил копию договора Александру, 8 апреля русский дипломат Бутягин доставил пакет царю, который не нашел ничего лучшего, как бросить его в камин.
1959 г. Новогодняя революция на Кубе
Первую попытку свергнуть проамериканского диктатора Батисту Фидель Кастро предпринял еще 26 июля 1953 года, когда собранный им отряд (всего 165 человек) попытался захватить расположенные в городе Сантьяго-де-Куба казармы Монкада. Как и следовало ожидать, штурм оказался неудачным, до трети повстанцев были убиты, остальные попали в плен и были осуждены, но амнистированы в 1955 году. Кастро отправился в Мексику, где познакомился с молодым дерматологом Эрнесто Геварой, который вообще-то собирался писать книгу «Роль врача в Латинской Америке», но теперь передумал и начал активно вербовать участников экспедиции на Кубу. К подготовке бойцов Кастро и Че Гевара подошли серьезно – их соратники учились ориентироваться на местности по карте, маскироваться, стрелять и метать гранаты, а также самостоятельно изготавливать взрывчатку. В октябре 1956 года была приобретена старая прогулочная яхта с несерьёзным названием «Гранма» («Бабушка»). Вместимость данного судна не превышала 25 человек, однако в ночь на 25 ноября яхта вышла в море, взяв на борт 82 бойца. Погода была отвратительной, повстанцы поголовно страдали от морской болезни, а Че Гевара еще и от астмы. На кубинский берег они смогли высадиться лишь 2 декабря, причем яхта села на мель, а единственная шлюпка затонула, и повстанцам пришлось несколько часов идти по мангровому болоту.
2 декабря 1956 года, высадка повстанцев с яхты Гранма
5 декабря отряд Кастро и Гевары был разбит правительственными войсками, причем погибли всего три повстанца – большинство разбежались, многие потом были убиты либо взяты в плен. Прорвались несколько маленьких групп. В одной из них было всего три человека во главе с Кастро, в другой – пять человек (в том числе Че Гевара), которых вел Хуан Альмейда. Сумел избежать смерти и плена брат Кастро Рауль. В конце года, когда все группы сумели соединиться в условленном месте, в распоряжении Кастро оказалось менее 20 бойцов, но к ним стали присоединяться местные крестьяне.
Кастро и Че Гевара, 1956 г.
Неожиданно для властей сформировалась довольно большая повстанческая армия, которая начиная с лета 1957 года уже повсюду теснила войска Батисты, захватывая даже большие города. 31 декабря 1958 года генерал Франсиско Табернилья доложил Батисте, что правительственная армия утратила боеспособность и не имеет сил, чтобы остановить наступление повстанцев Че Гевары на Гавану, и диктатор решил бежать с Кубы. Вместе с ним остров покинули 124 высокопоставленных чиновников. 1 января 1959 года повстанцы без боя вошли в Гавану и Сантьяго.
31 декабря 1965 – 1 января 1966 гг. Бокасса и «Путч дня Святого Сильвестра»
Бокасса позирует на фоне портрета своего любимого героя – Наполеона Бонапарта
Родившийся 22 февраля 1921 г. Жан-Бедель Бокасса с мая 1939 года служил во французских колониальных войсках, а затем – и в отрядах «Сражающейся Франции» Шарля де Голля. К ноябрю 1941 года он дослужился до звания сержанта, в 1944 году стал одним из участников высадки союзных войск на юге Франции. Войну закончил старшим сержантом, затем учился в офицерской школе Святого Луи в Сенегале. В 1950-1953 гг. воевал за французских хозяев в Индокитае, получив орден Почётного легиона и Лотарингский крест. В 1961 году мы видим его в Браззавиле – уже капитаном, но тут президентом Центральноафриканской республики был избран его двоюродный брат Давид Дако, который в 1962 году назначил Бокассу начальником штаба вооружённых сил, а в 1962 году присвоил ему звание полковника. Скоро Бокасса «отблагодарил» родственника, устроив 31 декабря 1965 г. государственный переворот, вошедший в историю как «Путч дня Святого Сильвестра». Себя он вначале провозгласил президентом и главой единственной политической партии «Движение за социальную эволюцию Чёрной Африки», в которой были обязаны состоять все взрослые граждане страны. А 4 декабря 1977 года и вовсе объявил себя императором.
Правление Бокассы сопровождалось жесточайшими репрессиями, которые в конечном итоге стали причиной нового государственного переворота, в котором приняли участие французские военнослужащие. К власти вновь был приведен свергнутый когда-то Бокассой Давид Дако. Находившийся в это время в Ливии Бокасса был обвинен в убийствах, каннибализме, изнасилованиях, казнокрадстве и заочно приговорен к смертной казни. Второй раз к «высшей мере» его приговорили после возвращения в ЦАР в 1986 году, однако смертную казнь заменили на тюремное заключение, а в 1993 году Бокасса и вовсе вышел на свободу. Умер он 3 ноября 1996 года.
Новогодние поздравления
31 декабря 1970 года с телевизионным поздравлением к гражданам СССР впервые обратился Л. Брежнев. А в 1991 году изумленные «дорогие россияне» услышали ставшее уникальным поздравление юмориста Михаила Задорнова, которому, видимо, пришлось срочно заменить не рассчитавшего сил в борьбе с Зелёным Змием президента Ельцина.
1 января 1993 г. «Бархатный развод» Чехии и Словакии
Как известно, государство Чехословакия было создано после краха и распада Австро-Венгерской империи Габсбургов, причем в конституции 1920 года говорилось о единой чехословацкой нации. 16 марта 1939 года Гитлер объявил о преобразовании чешских земель в немецкий Протекторат Богемии и Моравии. В том же месяце было создана марионеточная Словацкая республика, которая участвовала в нападении Германии на Польшу и 23 июня 1941 года объявила войну СССР. После поражения III Рейха чехословацкое государство снова появилось на карте мира, но не выдержало проверку временем. Большинство чехов и словаков желали жить в едином государстве, сторонником сохранения «статус-кво» был и президент Чехословакии В. Гавел. Однако местные политики вели дело к разделу страны. Словацкий премьер Владимир Мечьер предлагал конфедерацию, но премьер-министр Чехии Вацлав Клаус «поставил вопрос ребром»: либо «тесная федерация», либо раздел страны. Наконец, 17 июля 1992 года парламент Словакии принял декларацию о независимости словацкого народа, и через 6 дней в Братиславе было достигнуто соглашение о разделении Чехословакии на два отдельных государства. Федеральное имущество (в том числе и военная техника) делилось в пропорции два к одному – по соотношению между количеством чехов и словаков.
31 декабря 1994 г. Начало «новогоднего» штурма Грозного
Спровоцированный Ельциным «парад суверенитетов» привел к тому, что 31 марта 1992 года Татарстан и Чеченская республика отказались от ратификации федеративного договора. С Татарстаном кое-как удалось договориться лишь 15 февраля 1994 года, когда Б. Ельцин и М. Шаймиев подписали скандальное соглашение «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий»: регион получил исключительное право распоряжаться землей и ресурсами, создавать систему государственных органов, формировать бюджет, иметь свое гражданство и участвовать в международных отношениях. Позже, 31 августа 2000 г., Путин назовет несоответствие федеральных и местных законов «миной замедленного действия», но Ельцин и его окружение делали вид, что ничего особенного не произошло.
Совсем тревожной была ситуация в Чечне, где еще 6 сентября 1991 года сторонники Д. Дудаева захватили здание Верховного Совета, телецентр и Дом радио, избив при этом более 40 депутатов и убив председателя грозненского городского совета В. Куценко.
27 октября того же года Дудаев был избран президентом Чечни, хотя многие его таковым не признали.
Чечня стремительно превращалась в средневековое разбойничье государство с вооруженными нападениями на поезда, захватом людей в рабство, но также и с изготовлением фальшивых авизо на сумму более 4 триллионов рублей. При этом Россия продолжала финансирование Чечни, перечислив в ее бюджет в 1993 году 11,5 млрд рублей.
Летом того года начались бои между отрядами Дудаева и Верховного совета, а 26 ноября провалилась попытка сил оппозиции захватить Грозный. При этом Ельцин и его окружение по-прежнему неверно оценивали обстановку, и 29 ноября 1993 года на заседании Совета безопасности министр по делам национальностей Н. Егоров даже заявил, что 70 % чеченцев
9 декабря Ельцин издал Указ № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», а правительство РФ – постановление № 136 «Об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности РФ, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооружённых формирований на территории ЧР и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа».
11 декабря 1994 года в 7 часов утра в направлении Грозного двинулись четыре колонны войск.
Многие младшие офицеры были призванными на два года выпускниками гражданских ВУЗов, половина солдат едва успели закончить «учебки».
Всеми исследователями отмечаются слабая подготовка личного состава деградировавшей при Ельцине армии, плохое состояние прибывающей бронетехники и недостаточное обеспечение наступающих войск ресурсами, использование устаревших карт, неудовлетворительную радиосвязь, неслаженные действия четырех атакующих группировок. А также явно неадекватные приказы, запрещающие занимать жилые здания (только административные), ломать лавки, мусорные баки и прочее имущество. У вооруженных людей предписывалось всего лишь проверять документы и изымать оружие, стрельба разрешалась только в крайнем случае. Бои продолжались до марта, но взять Грозный удалось лишь через год – в ходе начатой в январе 1995 года операции «Возмездие», которая завершилась успехом 6 марта. При этом, по официальным данным, потери российских войск с 31 декабря 1994 по 1 апреля 1995 гг. оказались гораздо меньше чеченских: 1426 погибших солдат против 6690 убитых боевиков, 62 подбитых танков против 64 (и еще 14 захвачено) у боевиков.
1 января 1998 г. Деноминация в России
В этот день был дан старт так называемой «Денежной реформы 1998 года»: старые купюры обменивались на новые по курсу 1000 к одному. При этом банкноты старого образца принимались вплоть до января 2003 года, а вот монеты сразу перестали быть платежным средством. Данная реформа немного упростила расчёты, но привела и к некоторому росту цен, так как продавцы, меняя ценники, традиционно округляли стоимость в большую сторону.
1 января 1999 г. Новая европейская валюта
Через год после российской денежной реформы в Европе появилась новая денежная единица – евро, правда, пока еще только в безналичной форме. Она пришла на смену ЭКЮ (название образовано от английского European Currency Unit – «европейская валютная единица»), который использовался для расчетов с 1979 года. Через три года, также 1 января, появились уже наличные евро – купюры и монеты. В настоящее время они находятся в обращении в 20 странах еврозоны из 27, с 1 января 2026 года к ним присоединится 21-ая страна – Болгария. В качестве денежной единицы евро используют также Черногория и Косово.
Ввод в обращение евро привел к росту цен, особенно пострадали страны южной Европы и даже Франция. В Италии дошло до того, что местное Общество потребителей призвало граждан не делать 5 июля 2002 года никаких покупок – это должно было стать знаком протеста против подорожания практически всех продуктов и услуг. Протесты против введения евро проходят сейчас и в Болгарии.
Болгария, протесты против перехода на евро
Государством, получившим наибольшие выгоды от введения единой валюты, стала Германия, которая добилась значительного профицита во внешней торговле. Это стало причиной появления антинемецких настроений в других государствах Евросоюза.
31.12.1999 г. «Уставший мухожук» (отставка Ельцина)
Ельцин покидает Кремль после объявления об отставке
Накануне нового 2000 года приятно удивил всех объявивший о своей отставке Б. Ельцин. Большинство россиян сейчас уверены, что в своей прощальной речи он употребил выражение «я устал, я ухожу», однако именно этих слов он как раз не говорил (такие аберрации памяти часто называют «эффектом Манделы»). Некоторые и вовсе уверяли, будто им отчётливо послышалось «я устал, я мухожук», что, в общем-то, неудивительно: «дорогие россияне» к этому времени готовы были поверить даже в то, что Ельцин – злобный рептилоид с планеты Нибиру. Пресловутая «семья», разумеется, постаралась подстраховаться, и у власти остались очень многие весьма одиозные чиновники.
Реальные, хоть и не слишком последовательные, попытки «очищения» органов власти от либералов ельцинской семьи начались лишь после начала СВО, когда всем стало понятно, что очень многие российские чиновники не только воруют, но ещё и абсолютно некомпетентны, и держать их на прежних должностях опасно для национальной безопасности и будущего страны.
Среди чиновников, доставшихся Путину в наследство от Ельцина, оказался и Михаил Касьянов, который в «лихие 90-ые» был министром финансов, членом Совета Безопасности Российской Федерации и заместителем управляющего Европейского банка реконструкции и развития. С 17 мая 2000 по 24 февраля 2004 гг. он занимал пост председателя правительства и в 2017 году был назван Forbеs «одним из самых эффективных премьер-министров в истории современной России». Путину это настолько не понравилось, что он вспомнил красноречивое (даже не «говорящее», а просто «кричащее») прозвище Касьянова – «Миша Два процента». Но, может быть, все искупалось патриотичной позицией этого чиновника высшего ранга? В 2013 году он осудил арест М. Ходорковского и одного из совладельцев компании «ЮКОС» П. Лебедева. В феврале 2022 года стал участником Антивоенного комитета России, в июне того же года – покинул нашу страну, в ноябре 2023 г. попал в список «иностранных агентов», а в ноябре 2025 года – и в Перечень террористов и экстремистов.
На высших должностях после отставки Ельцина продолжали работать и другие «интересные» люди, многих из которых уже нет с нами – они в Израиле или странах Евросоюза: бывшие полпреды, министры, губернаторы, депутаты Думы и даже вице-премьеры. Среди последних – А. Кох, И. Клебанов, А. Дворкович, А. Хлопонин и, конечно, незабываемый А. Чубайс. Причем последний даже и уволен не был – до дня отъезда из России (23 марта 2022 г.) находился на должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями, был членом совета директоров АФК «Система» и сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Ещё в 2013 году, отвечая на один из вопросов «Прямой линии», Путин сказал:
Он имел в виду сотрудников USAID Андре Шлейфера и Джонатана Хэе, по делу которых в 2005 году окружной суд штата Массачусетс (дело № 00-CV-11977-DPW) вынес следующее заключение:
При этом Чубайс никогда не скрывал своей антигосударственной позиции и, никого не стесняясь, говорил в 2001 году:
Как говорится, «что у умного в голове, у «альтернативно одаренного» – на языке»: поставил знак равенства между декоммунизацией и деиндустриализацией. Продолжим цитату:
Но Чубайс был непотопляемым и неприкасаемым, лишь после его отъезда новый глава АО «Роснано» С. Куликов обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность компании в 2010-2020 годах, поскольку «эффективный менеджер» Чубайс фактически разорил ее, оставив долгов на 146 млрд рублей плюс 126 млрд на обслуживание ее обязательств. И только в апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и семи его подчиненных в размере 5,6 млрд руб. по иску, связанному с аферой проекта Plastic Logic (разработка гибких планшетов).
Совсем недавно, 30 октября 2024 г. фракциями «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» было заблокировано «Протокольное поручение депутатов от фракции КПРФ» с требованием к ФСБ, Генпрокуратуре и правительству
Председатель Думы В. Володин даже пошутил по этому поводу, что бывших чиновников высокого ранга отпускают специально – «чтобы они и там навредили».
31 декабря 2006 – 1 января 2007 гг. Террористические атаки в Таиланде
Печальные события омрачили наступление 2007 года в Таиланде. Около 18:00 31 декабря 2006 г. практически одновременно произошли 4 взрыва в разных районах Бангкока, еще несколько взрывов прогремели в следующие полтора часа, после наступления нового года – ещё два, а всего за ночь – 8. Утром произошел взрыв на севере страны – в мечети города Чиангмай. В итоге погибли 3 человека, пострадали около 40. Ответственность за эти террористические акты на себя никто не взял. Главными подозреваемыми стали члены исламистских группировок, боровшиеся за отделение южных областей страны. Расследование не дало результатов, 15 человек, задержанных по подозрению в причастности к организации терактов, были отпущены по причине недостатка улик.
Но мы все же будем оптимистами и будем верить, что 2026 год будет, как минимум, лучше, чем 2025-ый.
