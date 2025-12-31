

Запутавшийся в бельевых веревках беспилотник -камикадзе во дворе дома в г. Аксай Ростовской области, фотография с сайта «Российской газеты»

1 (13) января 1813 года. Начало Заграничного похода русской армии



Александр I пересекает границу Пруссии, 1813 год. Немецкая гравюра

Они умеют только драться!

Я вовсе не убежден, будет ли великим благодеянием для Вселенной совершенное уничтожение Наполеона и его армии. Наследство его достанется не России или какой-нибудь другой из держав материка, а той державе, которая уже теперь господствует на морях, и тогда преобладание ее будет невыносимым.

Россия и без того совершила чудо... теперь, когда Отечество спасено, незачем приносить жертвы для блага Пруссии и Австрии, чей союз хуже откровенной вражды.

Бог ниспослал мне власть и победу, чтобы я доставил вселенной мир и спокойствие.

Крестьяне, верный наш народ, да получат они мзду от бога.

1959 г. Новогодняя революция на Кубе



2 декабря 1956 года, высадка повстанцев с яхты Гранма



Кастро и Че Гевара, 1956 г.

31 декабря 1965 – 1 января 1966 гг. Бокасса и «Путч дня Святого Сильвестра»



Бокасса позирует на фоне портрета своего любимого героя – Наполеона Бонапарта

Новогодние поздравления

1 января 1993 г. «Бархатный развод» Чехии и Словакии

31 декабря 1994 г. Начало «новогоднего» штурма Грозного

поддержат ввод войск и будут посыпать российским солдатам дорогу мукой, а остальные 30 % отнесутся нейтрально.

1 января 1998 г. Деноминация в России

1 января 1999 г. Новая европейская валюта



Болгария, протесты против перехода на евро

31.12.1999 г. «Уставший мухожук» (отставка Ельцина)



Ельцин покидает Кремль после объявления об отставке

В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки.

Обвиняемые всячески способствовали проведению залоговых аукционов. Эта программа в настоящее время повсеместно признана чрезвычайно коррумпированной схемой, когда акции наиболее ценных российских компаний перешли в руки олигархов. Американские эксперты готовы предоставить свидетельство, что эта программа нанесла особый вред переходу России к рынку.

Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма… Не важно, за сколько мы продали заводы в 90-е, главное – мы уничтожили коммунизм. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой – двадцатый вопрос, двадцатый.

Мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари обкомов, директора заводов.

проинформировать о работе по возврату из-за рубежа украденные сбежавшими олигархами и вице-премьерами у России бюджетные средства.

31 декабря 2006 – 1 января 2007 гг. Террористические атаки в Таиланде