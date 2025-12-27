Литва полностью свободна от обязательств по неприменению противопехотных мин

Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как сообщает литовская пресса, с момента уведомления ООН прошло ровно полгода.

27 декабря 2025 года прошло ровно полгода после того, как Вильнюс уведомил ООН о выходе из Оттавской конвенции. Так что с сегодняшнего дня Литва считает себя полностью свободной от обязательств по неприменению противопехотных мин, в том числе и для минирования границы с Россией.



В субботу Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин. 27 декабря прошло ровно шесть месяцев с тех пор, как Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Оттавской конвенции.


Ранее в Вильнюсе заявили, что намерены запустить собственное производство противопехотных мин, в том числе для поставок на Украину. Также латвийцы намерены перекрыть границу с Россией и Белоруссией не только различными укреплениями, но и противотанковыми и противопехотными минами.

Также из Оттавской конвенции выходят Латвия, Эстония, Польша, Финляндия. В общем, все «друзья» России.
  1. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 12:26
    Стало быть прибалтийским шавкам и чухне немытой можно накидывать не стесняясь. Пусть мирняк спасибо говорит своим рукой водителям.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:27
    Прибалт т танутые, что с них взять.... fool
    Впрочем, не публично, без громких заявлений... минами пользуются все кому не лень. soldier
  3. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 12:28
    СМИ Свинарника пишут , что сегодня ночью ликвидирован вырусь дениска никитин , главарь РДК (российский добровольческий корпус). Земля стекловатой подонку .👍🏻
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 12:33
    Пусть теперь литва минирует всю свою территорию ,ну и про других трибалтов не забывает. Начинать нужно с собственных домов!))) Карты минирования состовлять не надо!))
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:38
    К этой ООНовской лабуде ,США и Россия не присоединились. laughing Так что " фокус" у них не удался Россия проявила здравомыслие с этой Конвенцией.
    Сейчас любая бумага на которой подписан любой договор ,стоит ровно цене бумаги..
  6. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 12:41
    России в свою доктрину пора вписать пункт о скором включении Прибалтики в состав России. Или вообще рисовать её на картах нашей территорией. Пущай трепещут.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 13:26
      пора вписать пункт о скором включении Прибалтики в состав России.

      Спаси и сохрани от такого. СССР их поил и кормил, делал из них витрину. А они держали фигу в кармане и при первой возможности "пИсали в борщ". Пускай от инбридинга вымирают или ассимилируют где нибудь в Австралии или на острове Тобаго.
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 13:05
    Нам то эти недоумки с их землями вроде как и без надобности, а вот вероятность вторжения НАТО с их стороны на нашу территорию пусть пока теоретически, но всё таки существует. Если начнут снимать минные поля, то это будет признаком того, что вторжение таки готовитсях. Короче получается так, что они по своей инициативе, за свои бабосы, устанавливают "маячки" и облегчают работу нашей разведке.
    Кабанов, косуль и лосей жалко, их наверное дофига погибнет winked
  8. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 13:14
    Ну что сказать, они у себя в огороде могут заблудится, а где минировали вообще забудут, ну и результат будет один. Но обвинить естественно есть кого.
    1. orlandoche Звание
      orlandoche
      0
      Сегодня, 13:38
      В любом случае Владимир Владимирович будет виноват, да что там будет , УЖЕ виноват soldier
  9. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 13:21
    Пусть минируют, да поплотнее. А нам погранцы будут нужны разве что столбы поправлять, ну, ещё следить, чтоб не разминировали.
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:21
    А если заминируют Вильнюс - будет совсем здорово! Совсем забыл. Еще и Клайпеду, на всякий случай.
    *©(С.Лавров)