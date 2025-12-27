В субботу Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин. 27 декабря прошло ровно шесть месяцев с тех пор, как Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Оттавской конвенции.

Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как сообщает литовская пресса, с момента уведомления ООН прошло ровно полгода.27 декабря 2025 года прошло ровно полгода после того, как Вильнюс уведомил ООН о выходе из Оттавской конвенции. Так что с сегодняшнего дня Литва считает себя полностью свободной от обязательств по неприменению противопехотных мин, в том числе и для минирования границы с Россией.Ранее в Вильнюсе заявили, что намерены запустить собственное производство противопехотных мин, в том числе для поставок на Украину. Также латвийцы намерены перекрыть границу с Россией и Белоруссией не только различными укреплениями, но и противотанковыми и противопехотными минами.Также из Оттавской конвенции выходят Латвия, Эстония, Польша, Финляндия. В общем, все «друзья» России.