США не могут догнать Китай по производству кораблей при почти триллионом бюджете

Численность флота ВМС США существенно сократилась из-за сложностей, связанных с новыми классами кораблей. В новом отчёте подчеркивается отсутствие универсального решения для устранения этих проблем.

ВМС США ставят цели по увеличению численности и боеготовности своих сил, продолжая подготовку к потенциальной конфронтации с Китаем. Однако особых успехов в этом плане пока не достигнуто. Это и беспокоит американских аналитиков. Отмечается, что военно-морские силы США сталкиваются с многочисленными вызовами при попытке увеличить свой флот. Ни одна из этих проблем не имеет простого или быстрого решения, несмотря на раздутый до астрономических показателей военный бюджет. Не хватает уже и 900 млрд долларов.

В последнем докладе экспертов по военно-морской и оборонной политике говорится о необходимости срочных действий со стороны судостроительных компаний и правительства для преодоления трудностей, связанных с задержками и превышением бюджета. Особенно это актуально в свете того, что китайский флот уже превосходит американские силы по численности и активно внедряет новые технологии, стремясь занять лидирующие позиции в военно-морской сфере.

Одна из проблем, озвученных в США, такова: из состава флота выбывает кораблей больше, чем принимается в его строй. Одной из причин является снижение эффективности управленческих программ. Отмечается, что многие из них разрабатывались ещё во времена Холодной войны и успели значительно устареть. И это притом, что в США активно внедряются системы искусственного интеллекта, в том числе при разработке новейших субмарин.

Получается, что военный бюджет растёт, технологии идут вперёд, а многие поставленные задачи не решаются. Начинается поиск виноватых в том, что не может и за почти 1 триллион долларов военного бюджета обеспечить требуемое развитие военно-морского флота.

Доклад американского аналитического центра:

Несмотря на планы по расширению флота, двухпартийные инициативы и финансирование со стороны Конгресса, американские судостроительные компании, ВМС, Министерство обороны и сам Конгресс, не смогли обеспечить стабильное производство кораблей в необходимых объемах, с требуемой скоростью и по приемлемой стоимости.
  1. Jrvin Звание
    Jrvin
    0
    Сегодня, 12:52
    США и всему западному миру не Россию надо бояться, а Китай... чем думают правители этих стран пытаясь задавить Россию... делая тем самым ещё более сильным Китай.
    1. IS-80_RVGK2 Звание
      IS-80_RVGK2
      -1
      Сегодня, 13:39
      Цитата: Jrvin
      США и всему западному миру не Россию надо бояться, а Китай... чем думают правители этих стран пытаясь задавить Россию... делая тем самым ещё более сильным Китай.

      Так они все правильно думают. Китай опирается на наши ресурсы, логистику и ядерный щит. Если убрать Россию Китай станет на порядок более уязвимым.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:08
    Хьюстон ,у нас проблемы .США в судостроении региональная держава .Наши чудоверфи не могут кратно увеличить выпуск судов и кораблей.А зачем тогда чудо - верфи ,когда можно всё это купить ,даже у тех же китайцев. laughing
    1. IS-80_RVGK2 Звание
      IS-80_RVGK2
      0
      Сегодня, 13:42
      Цитата: tralflot1832
      Хьюстон ,у нас проблемы .

      До какой степени это проблемы большой вопрос учитывая что Китай по сути заперт в своих морях островами враждебных государств.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 13:17
    США не могут догнать Китай по производству кораблей при почти триллионом бюджете

    Не могу понять до сих пор, на кой нам эти руководители, не способные создать тот новый триумвират (Китай, Россия, Индия + КНДР), который скинет с планеты засилье англосаксов?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:23
      Потому, что у всех свои интересы и зачастую, они чень сильно не совпадают, а иногда и прямо противоречат.
    2. IS-80_RVGK2 Звание
      IS-80_RVGK2
      -1
      Сегодня, 13:35
      Цитата: ROSS 42
      который скинет с планеты засилье англосаксов?

      Чтобы поменять его на засилье китайцев? Ты реально думаешь что мы сможем на равных говорить с Китаем у которого экономическая мощь на порядок больше нашей?
      Цитата: ROSS 42
      не способные создать тот новый триумвират (Китай, Россия, Индия + КНДР)

      Китай для Индии главный экономический конкурент, плюс у них друг к другу масса территориальных претензий. О каком тут триумвирате можно говорить? И при чем здесь Россия у которой на данный момент не хватает влияния даже на уровне региональной державы? Это как предъявлять претензии Ирану, что он не может заставить США прекратить вести агрессивную империалистическую политику.
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 13:51
    США не могут догнать Китай по производству кораблей

    И не только кораблей. Судя по тому как китайцы строят дороги, мосты и прочую инфраструктуру, американцам до темпов Китая, как до луны пешком, даже если они напрягут весь свой бюджет. Про ЖД америкосов лучше вообще промолчать. Если бы рядовым американцам был открыт доступ к китайскому автопрому, то американский загнулся бы в кратчайшие сроки.