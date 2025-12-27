США не могут догнать Китай по производству кораблей при почти триллионом бюджете
Численность флота ВМС США существенно сократилась из-за сложностей, связанных с новыми классами кораблей. В новом отчёте подчеркивается отсутствие универсального решения для устранения этих проблем.
ВМС США ставят цели по увеличению численности и боеготовности своих сил, продолжая подготовку к потенциальной конфронтации с Китаем. Однако особых успехов в этом плане пока не достигнуто. Это и беспокоит американских аналитиков. Отмечается, что военно-морские силы США сталкиваются с многочисленными вызовами при попытке увеличить свой флот. Ни одна из этих проблем не имеет простого или быстрого решения, несмотря на раздутый до астрономических показателей военный бюджет. Не хватает уже и 900 млрд долларов.
В последнем докладе экспертов по военно-морской и оборонной политике говорится о необходимости срочных действий со стороны судостроительных компаний и правительства для преодоления трудностей, связанных с задержками и превышением бюджета. Особенно это актуально в свете того, что китайский флот уже превосходит американские силы по численности и активно внедряет новые технологии, стремясь занять лидирующие позиции в военно-морской сфере.
Одна из проблем, озвученных в США, такова: из состава флота выбывает кораблей больше, чем принимается в его строй. Одной из причин является снижение эффективности управленческих программ. Отмечается, что многие из них разрабатывались ещё во времена Холодной войны и успели значительно устареть. И это притом, что в США активно внедряются системы искусственного интеллекта, в том числе при разработке новейших субмарин.
Получается, что военный бюджет растёт, технологии идут вперёд, а многие поставленные задачи не решаются. Начинается поиск виноватых в том, что не может и за почти 1 триллион долларов военного бюджета обеспечить требуемое развитие военно-морского флота.
Доклад американского аналитического центра:
Информация