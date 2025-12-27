Джеффри Сакс: Турция больше не зависит от западных оборонных технологий

1 793 5
Джеффри Сакс: Турция больше не зависит от западных оборонных технологий

Действия Анкары все чаще становятся причиной для беспокойства ее союзников по Североатлантическому альянсу. Дело в том, что Турция становится злостным нарушителем иерархии, долгие десятилетия существовавшей в структуре НАТО.

На эту тему рассуждает на YouTube-канале Voice of Horizon известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Он поясняет свою мысль:

НАТО было построено на технологической иерархии.

Логика этой сложившейся системы заключалась в том, что производством вооружений занимались Соединенные Штаты и несколько ведущих европейских держав, а все остальные члены альянса являлись покупателями выпускаемой ими оборонной продукции.

Но в последние годы эту схему фактически сломало стремительное развитие турецкого ОПК. Турция больше не зависит от западных оборонных технологий. Более того, в ряде отраслей военпрома турецкие производители стали лидировать. В качестве примера можно назвать беспилотные технологии.

По мнению профессора, ни одно из государств Североатлантического альянса, оставаясь его членом, не достигало подобной степени самостоятельности своей оборонной отрасли.

Независимость Турции от западных поставок оружия привела к тому, что Анкара стала вести абсолютно самостоятельную внешнюю политику, ни на кого не оглядываясь. В частности, в Сирии турецкое руководство действовало на свое усмотрение, не обращая внимания на недовольство некоторых своих союзников по НАТО.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Фразах Звание
    Фразах
    -2
    Сегодня, 13:19
    Лукавство, не известно с какой целью. Турция пешка, которой ходят все, кому не лень. Лиры такая же экзотическая валюта, как и подавляющее большинство аналогов - её уже серьезно потрепали, могут и сровнять с землёй, если султан захочет быть сам по себе. Но он не захочет.
  2. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 13:38
    Турция больше не зависит от западных оборонных технологий

    Ну если Южную Корею считать западной страной, то да. И пока авиационных двигателей для истребителей нет т.к. южно-корейцы ставят американские GE (включая производимые по лицензии GE в Южной Корее) на свои самолеты.
    ни одно из государств Североатлантического альянса, оставаясь его членом, не достигало подобной степени самостоятельности своей оборонной отрасли.

    Если не считать Франции, которая в 1966 вышла и в 2009 вернулась в НАТО.
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 13:45
      Правильно "если Южную Корею не считать западной страной".
  3. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    0
    Сегодня, 13:42
    Турция Израилю на хвост наступила, вот и вспомнил Сакс про самостоятельность!
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:47
    Цитата: Дон Аналитик
    Турция Израилю на хвост наступила

    А Израиль с Грецией и Кипром создали антитурецкую коалицию. Там сейчас интересный замес идет