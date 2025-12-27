Джеффри Сакс: Турция больше не зависит от западных оборонных технологий
Действия Анкары все чаще становятся причиной для беспокойства ее союзников по Североатлантическому альянсу. Дело в том, что Турция становится злостным нарушителем иерархии, долгие десятилетия существовавшей в структуре НАТО.
На эту тему рассуждает на YouTube-канале Voice of Horizon известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Он поясняет свою мысль:
Логика этой сложившейся системы заключалась в том, что производством вооружений занимались Соединенные Штаты и несколько ведущих европейских держав, а все остальные члены альянса являлись покупателями выпускаемой ими оборонной продукции.
Но в последние годы эту схему фактически сломало стремительное развитие турецкого ОПК. Турция больше не зависит от западных оборонных технологий. Более того, в ряде отраслей военпрома турецкие производители стали лидировать. В качестве примера можно назвать беспилотные технологии.
По мнению профессора, ни одно из государств Североатлантического альянса, оставаясь его членом, не достигало подобной степени самостоятельности своей оборонной отрасли.
Независимость Турции от западных поставок оружия привела к тому, что Анкара стала вести абсолютно самостоятельную внешнюю политику, ни на кого не оглядываясь. В частности, в Сирии турецкое руководство действовало на свое усмотрение, не обращая внимания на недовольство некоторых своих союзников по НАТО.
