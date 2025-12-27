«Цели удара достигнуты»: Минобороны назвало ночную атаку Украины ответной
Массированный удар по Украине в ночь с пятницы на субботу, 27 декабря, стал ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам в России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Российское военное ведомство подтвердило нанесение массированного удара, заявив, что он был ответным на действия киевского режима. Так что Зеленский может сколько угодно плакаться в жилетки своих западных спонсоров. Если удары по России будут продолжаться, будет прилетать по Украине. Если до клоуна не доходят слова, то вместо них будут прилетать ракеты.
Как подчеркнули в МО, атака производилась на объекты энергетики и предприятия украинского ВПК. Применялись ракеты наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические «Кинжалы». Также в атаке участвовали дроны-камикадзе типа «Герань». Цели удара достигнуты, объекты поражены.
Воздушные силы ВСУ пока не дают сведений о количестве атаковавших Украину ракет и беспилотников, потому что российские «Герани» до сих пор кружат над украинской территорией. Однако Зеленский уже пожаловался своим партнерам, что в атаке участвовало порядка 500 дронов и 40 ракет, включая «Кинжалы». Ждем отчет от украинской ПВО о том, что все в очередной раз «сбито».
Информация