«Цели удара достигнуты»: Минобороны назвало ночную атаку Украины ответной

Массированный удар по Украине в ночь с пятницы на субботу, 27 декабря, стал ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам в России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Российское военное ведомство подтвердило нанесение массированного удара, заявив, что он был ответным на действия киевского режима. Так что Зеленский может сколько угодно плакаться в жилетки своих западных спонсоров. Если удары по России будут продолжаться, будет прилетать по Украине. Если до клоуна не доходят слова, то вместо них будут прилетать ракеты.



Как подчеркнули в МО, атака производилась на объекты энергетики и предприятия украинского ВПК. Применялись ракеты наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические «Кинжалы». Также в атаке участвовали дроны-камикадзе типа «Герань». Цели удара достигнуты, объекты поражены.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.


Воздушные силы ВСУ пока не дают сведений о количестве атаковавших Украину ракет и беспилотников, потому что российские «Герани» до сих пор кружат над украинской территорией. Однако Зеленский уже пожаловался своим партнерам, что в атаке участвовало порядка 500 дронов и 40 ракет, включая «Кинжалы». Ждем отчет от украинской ПВО о том, что все в очередной раз «сбито».
  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 12:52
    Массированный удар по Украине в ночь с пятницы на субботу, 27 декабря, стал ответом

    Стал ответом на недавнее обещание Зе устроить блэкаут в Москве. Блэкаут и правда наступил, только с географией ошибочка вышла. request
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 13:13
      Опять хорошо приложили и какая разница как его назвали.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 13:31
        Цитата: Лимон
        Опять хорошо приложили и какая разница как его назвали.

        Вот ведь winked моГЕМ, когда захочем!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 13:42
      Монтесума
      Сегодня, 12:52
      Стал ответом на недавнее обещание Зе устроить блэкаут в Москве. Блэкаут и правда наступил, только с географией ошибочка вышла. request

      Любые успехи ВС РФ в СВО - это не повод расслабляться.
      Все мы помним про гадящих мелко бритов, вместе с матрасниками поставляющих разведданные бандеронацистам, которые последние используют для терактов в России, в том числе против российских высших офицеров.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:54
    Однако Зеленский уже пожаловался своим партнерам, что в атаке участвовало порядка 500 дронов и 40 ракет, включая «Кинжалы».

    ВСУ заявит, что всё "сбито". Так и чего Чинарик жалуется, если всё сбито.
  3. ian Звание
    ian
    +6
    Сегодня, 12:56
    Детский сад. "Он первый начал, я только отвечал"
    Перед кем оправдываемся? Перед собой?
    Меня в детстве учили- неважно, с чего началось. Если драка уже идет, бей так и столько, чтоб именно ты ее закончил. До талого, чтоб противнику и в голову не пришло начинать заново.
    А у нас шахматы. "Ах вы вот так, тогда мы вот так".
    И ждем.......... request
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +2
      Сегодня, 13:07
      А у нас шахматы. "Ах вы вот так, тогда мы вот так".


      При этом Трамп в роли дяди Васи из соседнего двора считает себя знатоком шахмат, заявляет: "Соглашайтесь на ничью"
  4. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    +2
    Сегодня, 12:56
    Снова "ответ". Так долго ещё будет...
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 13:05
    Господин "хирург",может хватит уже удалять опухоль частями,пора наверно на незнамо каком году СВО вырезать её всю...
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 13:12
    Молодцы. Но я бы ещё и по майдану долбанул! Чтобы этой собачьей площадки,вообще не было.
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 13:33
    Опять "ответ"? Самим уже не смешно?
  8. Ясная Звание
    Ясная
    +4
    Сегодня, 13:34
    в атаке участвовало порядка 500 дронов и 40 ракет, включая «Кинжалы».

    Ох как наших разозлили украинские клоуны. Давно пора разнести все это бандеровское сборище.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:48
    участвовало порядка 500 дронов и 40 ракет, включая «Кинжалы»
    И все сбили. И даже больше! wink
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:49
    Цитата: Андрей Николаевич
    Молодцы. Но я бы ещё и по майдану долбанул! Чтобы этой собачьей площадки,вообще не было
    Скакать будут в другом месте. Свинья грязи везде найдет