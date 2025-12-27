В Польше ПВО и авиация НАТО «отражали» атаки ВС РФ по Украине
Сегодняшние массированные атаки ВС РФ по энергетическим объектам на подконтрольной Киеву территории Украины не на шутку всполошили поляков. ВВС соседнего государства, а значит, НАТО, подняли в воздух разведывательный самолет и, судя по косвенным признакам, перехватчики. На земле были приведены в состояние повышенной готовности силы ПВО.
Согласно данным сервиса отслеживания полетов воздушных судов Flightradar24, с аэродрома в Польше к границе с Украиной был направлен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-3A Sentry (AWACS), приписанный к силам НАТО. Его нахождение в небе в такие моменты оправдано.
Вопрос возникает по поводу того, с какой целью в этот период в польском воздушном пространстве был задействован самолет-заправщик Airbus A330 MRTT, взлетевший с аэродрома НАТО в Нидерландах. Самолет ДРЛО может находиться в воздухе часами без дозаправки.
Нельзя исключать того, что над Польшей вели патрулирование истребители НАТО с выключенными транспондерами. Скорее всего, они отрабатывали имитационные действия по отражению атак БПЛА и ракет. Позднее оперативное командование родов Вооруженных сил Польши опубликовало в своем аккаунте соцсети специальное сообщение:
Польское агентство управления воздушным движением сообщило о временном закрытии аэропортов в Жешуве и Люблине на юго-востоке страны на фоне массированных российских атак по территории Украины.
Польские военные утверждают, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным Министерства национальной обороны и ответам на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов). Вылеты F-35 обходятся еще дороже.
Если разобраться, то побочным эффектом атак ВС РФ по Украине является пусть и не очень существенный в общем объеме, но для отдельных стран весьма ощутимый финансовый ущерб НАТО. Раз ВВС Польши пришлось задействовать самолет-заправщик, значит, истребители находились в небе весьма продолжительное время.
Кроме того, в Жешуве расположен главный перевалочный логистический хаб НАТО, через который идут основные поставки вооружений для ВСУ. На период российских атак он был закрыт для приема транспортных самолетов.
