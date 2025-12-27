Газпром: зима только началась, а у Прибалтики уже проблемы с запасами газа

В Прибалтике сложилась крайне сложная ситуация с запасами газа, холода только начинаются, а их осталось уже меньше половины. Об этом сообщил «Газпром».

По-видимому, прибалтийские лимитрофы понадеялись, что газ в их единственном Инчукалнском подземном хранилище появится самостоятельно, или, может, решили прожить на поставках СПГ, но факт остается фактом: на конец декабря газа в ПХГ осталось меньше половины. По данным «Газпрома», на сегодняшний день уровень составляет 49,5% от заполняемости хранилища. Обычно таких показателей Прибалтика достигает где-то к середине февраля, когда впереди уже весна и тепло.



На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля.


Как подчеркивают в российской компании, с такими запасами газа Прибалтика этот отопительный сезон не осилить, в прошлом году он продлился до середины апреля. Но в 2024-м прибалты заходили в него с полным ПХГ, а в этом заполнили всего лишь на 61%.

Как ранее заявил глава «Газпрома», часть стран Европы сорвала подготовку к отопительному сезону, поскольку не осознают проблем с закачкой газа в подземные хранилища газа, надеясь докупить его по мере расходования. Но СПГ на всех не хватает, да и с трубопроводным газом тоже проблемы. От российского-то отказались, а другого на рынке и нет. А если есть, то очень дорого.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 13:45
    Вот и посмотрим. В таких условиях Латвия поделится своими запасами с соседними Литвой и Эстонией? Как там их солидарность? Или она только в противостоянии с россией? А так по жизни "своя рубашка ближе к телу".
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:51
      Eugen 62 hi ,да не будет никто запросто так делиться и помогать,вон Норвегия положила на все намеки и предложения стать дойной коровой в плане газа. А эти шакалы подавно скорее в глотки друг другу вопьются.
  2. ian Звание
    ian
    +3
    Сегодня, 13:45
    Сколько лет уже идея "на днях вся Европа должна замерзнуть" греет авторов новостей?
    И все никак... Каждый раз как то довольно спокойно ускребаются.
    Это их дело и их решение. hi
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:53
      ian hi ,тут другое интереснее,как у самого флагмана дела,да как на нас скажутся его дела.
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +3
    Сегодня, 13:48
    Да хватит уже скулить по потерянному прибалтийскому рынку. Для объемов Газпрома это ничто.
    Которую зиму замерзают, все никак замерзнуть не могут.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 13:52
    холода только начинаются
    холодов пока что еще не было, 2 дня когда ночью -8 сейчас +9
    обещают январь -5 0
    живу в калининградской области
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:54
    Хорошо бы они все дуба дали зимой! wink
  6. Сергей Ка Звание
    Сергей Ка
    0
    Сегодня, 13:56
    Когда Газпром уже начнёт газифицировать регионы, а не считать сколько у кого газа в других странах? Только зима, как сразу сообщают о проблемах с газом у соседей. Интересно, а в ЕС знают что они уже несколько лет замерзают зимой?