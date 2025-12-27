Газпром: зима только началась, а у Прибалтики уже проблемы с запасами газа

На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля.

В Прибалтике сложилась крайне сложная ситуация с запасами газа, холода только начинаются, а их осталось уже меньше половины. Об этом сообщил «Газпром».По-видимому, прибалтийские лимитрофы понадеялись, что газ в их единственном Инчукалнском подземном хранилище появится самостоятельно, или, может, решили прожить на поставках СПГ, но факт остается фактом: на конец декабря газа в ПХГ осталось меньше половины. По данным «Газпрома», на сегодняшний день уровень составляет 49,5% от заполняемости хранилища. Обычно таких показателей Прибалтика достигает где-то к середине февраля, когда впереди уже весна и тепло.Как подчеркивают в российской компании, с такими запасами газа Прибалтика этот отопительный сезон не осилить, в прошлом году он продлился до середины апреля. Но в 2024-м прибалты заходили в него с полным ПХГ, а в этом заполнили всего лишь на 61%.Как ранее заявил глава «Газпрома», часть стран Европы сорвала подготовку к отопительному сезону, поскольку не осознают проблем с закачкой газа в подземные хранилища газа, надеясь докупить его по мере расходования. Но СПГ на всех не хватает, да и с трубопроводным газом тоже проблемы. От российского-то отказались, а другого на рынке и нет. А если есть, то очень дорого.