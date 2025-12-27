Китай представил крупнейший в мире «интеллектуальный» трансформатор

Через год после почти полного отключения электричества Китай создал самый крупный в мире интеллектуальный трансформатор.Компания Changzhou Xidian Transformer, находящаяся в провинции Цзянсу, разработала интеллектуальный трансформатор постоянного тока. Это устройство способно предотвращать скачки напряжения, вызванные использованием возобновляемых источников энергии.Технология была создана в ответ на прошлогодний инцидент. В августе 2024 года в КНР произошло почти полное отключение электроэнергии. Причиной стали низкочастотные колебания из-за плохой интеграции ветроэнергетики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Эти колебания могли дестабилизировать национальную энергосистему страны, что вызвало бы каскадное отключение практически по всему Китаю, включая такие мегаполисы как Шанхай и Тяньцзинь.Интеллектуальный трансформатор имеет мощность 750 миллионов вольт-ампер. Это позволило ему установить мировой рекорд среди трансформаторов такого типа.Когда первые изображения созданного китайского мега-трансформатора были опубликованы компанией-производителем, то многие пользователи первоначально решили, что создано это нейросетью. Однако это дело рук человеческих.Сегодня важной задачей для китайских энергетиков является транспортировка электроэнергии из своих западных, менее развитых в экономическом плане и менее густонаселённых регионов, на восток и юг, где значительно растёт потребление. И это для такой страны, как Китай, далеко не простая задача.Новый трансформатор обеспечит поддержку передачи электроэнергии из северо-западной провинции Ганьсу на восток КНР – в провинцию Чжэцзян. Для сравнения: население провинции Чжэцзян составляет около 66 млн человек. Столица этой провинции – город Ханчжоу – имеет такую же численность населения, что и Москва. В провинции Ганьсу население на конец 2024 года составляло около 23 млн человек. Тоже немало, но не для Китая…Такую транспортировку в КНР определяют как первый в мире проект сверхвысоковольтной гибкой передачи постоянного тока. Его управление будет осуществляться, в том числе, посредством ИИ.Система протяженностью 2370 км после ввода в эксплуатацию сможет передавать в Чжэцзян более 36 миллиардов киловатт-часов (кВт·ч) чистой электроэнергии в год.